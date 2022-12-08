Помогут лазер и нейросети: самарские ученые придумали быстрый и безболезненный способ выявления рака кожи

Специальный лазер будет измерять спектр кожи, а нейросети - анализировать ее состояние и ставить диагноз / Фото: Самарский университет

Самарские ученые придумали, как быстро, эффективно и безболезненно выявлять кожные проблемы: новообразования, акне, постакне, купероз, обезвоженность и другие. В этом им помогут лазер и нейросети. Об этом сообщает пресс-служба СНИУ имени академика С.П. Королева.

Ни боли, ни долгого ожидания

Чаще всего диагностику состояния кожи проводят с помощью визуального осмотра. Однако точность такого способа невысока – около 60-75%. Еще один метод – гистопатологическое исследование. В этом случае необходимо брать образец, соскоб или делать биопсию. Это может быть болезненно. Кроме того, такой способ анализа состояния кожи дорого стоит, а исследование занимает несколько часов или даже дней.

Задумка самарских ученых позволит проводить диагностику быстро, точно, недорого и без нарушения кожного покрова – то есть неинвазивно. С помощью дерматоскопа врач сможет измерить спектр определенного участка кожи, программа все проанализирует, а затем выдаст распечатку с предварительным диагнозом. Такое обследование займет до 10 минут.

– Разработку можно использовать как для диагностики новообразований, так и в косметологии. Можно будет определять тип кожи, влагонасыщенность и диагностировать на предмет различных патологий – акне, постакне, купероз, гиперпигментация, обезвоженность и т.д. Точность анализа составит от 75 до 99%, – рассказала автор проекта, аспирантка института информатики и кибернетики Самарского университета Ирина Матвеева.

Технология позволит проводить обследование пациента меньше чем за 10 минут / Фото: Самарский университет

Диагноз поставят нейронные сети

В основе технологии, которую хотят применить самарские ученые, – метод рамановской спектроскопии. Луч лазера будут направлять на кожу пациента, а затем фиксировать наличие определенных веществ по изменениям в спектре рассеянного излучения. Ранее этот способ использовали для диагностики рака кожи и заболевания почек. Анализировать данные, полученные дерматоскопом, и ставить диагноз будут сверточные нейронные сети, а также специальное ПО.

– Технология позволит оценить биохимический состав верхнего слоя кожи толщиной в несколько миллиметров. На основе данной информации можно будет делать выводы о наличии патологий и даже предсказать или спрогнозировать степень тяжести протекания заболевания, – отметила Ирина Матвеева.

Специалисты СНИУ имени академика С.П. Королева намерены разработать технологию неинвазивного анализа и спроектировать портативную установку в течение года. После этого они планируют протестировать опытный образец. По словам ученых, аппарат будет компактным. Его можно будет легко разместить на столе врача-дерматолога. Чтобы провести биохимический анализ кожи, нужно будет всего лишь подключить установку к компьютеру или ноутбуку с соответствующим программным обеспечением. Отметим, проект получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям. В дальнейшем разработчики собираются запатентовать свою технологию.

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