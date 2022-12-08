В Самару пришел самый опасный свиной грипп

Эффективная защита от гриппа - прививка и прием витаминов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару пришел самый страшный свиной грипп. Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах. Чем отличается старая напасть от уже знакомого всем коронавируса и что делать, чтобы не заболеть, журналисту «КП-Самара» рассказал главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков.

Самара закашляла и затемпературила

Пик эпидемии гриппа обычно приходится на послеянварские праздники, когда народ дружно выходит в школы и трудовые коллективы. Сейчас в области наблюдается традиционный всплеск сезонной заболеваемости, однако у многих симптомы похожи на гриппозные: высокая температура, заложенность носа без соплей, сильная ломота в теле.

- Вторую неделю на больничном, работаю из дома, кому не позвоню, все жалуются на больное горло и высокую температуру, такое ощущение, что пол-Самары слегло, - пишет на своей странице в соцсетях самарчанка Марина.

В этом году в Россию пришел самый опасный грипп, который наносит серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это вирус гриппа А (H1N1), известный тем, что вызвал пандемию 2009-2010 годов. Однако только по клинической картине уставить правильный диагноз, что у вас – грипп, ОРВИ или популярный в последние сезоны коронавирус, сейчас практически невозможно: уж больно смазанной получается картина и надеяться на потерю обоняния, как на основной маркер, уже не приходится. Более того, сегодня встречаются случаи одновременного заболевания и гриппом, и коронавирусом. Прояснить ситуацию поможет, пожалуй, только лабораторный тест.

- Одна из особенностей течения заболевания - все больше больных сейчас жалуются на нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, - рассказывает главный терапевт Самарской области Олег Фатенков. - Это могут быть боли в животе, нарушения стула, диарея, которые постепенно сменяются на привычные для заболевания симптомы: высокая температура, боль в горле, озноб.

Что делать? Постараться не заболеть.

- До пика эпидемии у нас почти месяц, а это значит, что еще можно сделать прививку от гриппа и защитить себя, получив иммунитет. Кроме того, важно соблюдать санитарно-профилактические меры, к которым нас всех приучил коронавирус. Это тщательное мытье рук с мылом и обработка их любой спиртосодержащей жидкостью, ношение масок (только не забывайте их менять каждые 2 часа!), по возможности соблюдение социальной дистанции.

Постельный режим и никаких подвигов

Врачи не рекомендуют заниматься самолечением и при малейших подозрениях просят обращаться к врачу. Если температура высокая, то доктора можно вызвать на дом, он же - таков сегодня алгоритм оказания медпомощи - возьмет тест на коронавирус.

- Обязательно нужно соблюдать постельный режим, - говорит Олег Фатенков. - И никаких походов на работу: переносить грипп на ногах категорически не рекомендуется! Обильное теплое питье, при температуре свыше 38 градусов – применение жаропонижающих средств, чая с медом или того же парацетамола. Остальное лечение будет назначено врачом после того, как будет известен результат мазка.

Грипп, как известно, опасен двумя главным осложнениями: инфекционно-токсическим шоком и тяжелой вирусной пневмонией. Поэтому так важно предупредить болезнь, в этом помогут не только вакцины, но и правильное полноценное питание и прием витаминов. Особенно важно восполнить дефицит витамина С - одного из главных борцов с инфекцией. Чай с шиповником или таблетированная форма витамина повысят защитные силы организма и позволят сократить сроки пребывания на больничном.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области, за неделю с 28 ноября по 4 декабря отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Всего зарегистрировано 18 217 случаев, что выше эпидпорога на 52%. Больше всего болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет (порог превышен почти на 15%) и подростки от 15 лет и взрослые (здесь превышение на 131,51%). При этом у 10 человек грипп подтвердился лабораторно. По результатам лабораторного мониторинга на территории региона отмечается циркуляция вируса гриппа А (H1N1), вируса парагриппа и аденовирусов.

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