Самарская область перевыполнила план по количеству участников нацпроекта «Производительность труда»

Фото: предоставлено министествром промышленности Самарской области

В 2022 году участниками национального проекта «Производительность труда» стали 27 новых предприятий, что позволило перевыполнить план по общему показателю на 17,3%. Всего в регионе 144 компании решили воспользоваться возможностью внедрить у себя технологии бережливого производства и воспользоваться преимуществами, которые дает нацпроект.

А их немало. И результаты, достигнутые бизнесом, это доказывают. Реализация пилотных проектов на 28 предприятиях помогла сократить время рабочего процесса на 51% и запасы незавершенного производства на 48%. Работа, которая была проделана сотрудниками Регионального центра компетенций, помогает полноценнее использовать внутренние ресурсы, оптимизируя процессы и тем самым работать эффективнее. Увеличение производственных показателей выгодно как самим предприятиям, так и в конечном счете потребителям продукции.

- Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия, крайне важный. Сегодня мы должны добиться большей производительности, а национальный проект «Производительность труда» и меры поддержки, связанные с ним, дают такую возможность, – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Среди мер поддержки, которыми могут воспользоваться предприятия - льготные займы из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.

С помощью последнего предприятия уже смогли вернуть 1,2 млрд рублей. Самарский производитель сельхозтехники «Пегас-Агро» поделился личным опытом:

– Получение инвестиционного вычета по налогу на прибыль стало мощным драйвером для развития всего производства. Повторное вовлечение оставшихся в организации денежных средств было направлено на расширение производственных мощностей с освоением принципиально нового технологического оборудования, позволяющего изготавливать детали для наших сельхозмашин, используя методы круговой интерполяции и скайвинга. Это в том числе позволило увеличить объемы производимой продукции и оказало стабилизирующее воздействие на процессы предприятия в периоде недавнего экстренного разрыва цепочек поставки комплектующих, - рассказала главный бухгалтер «Пегас-Агро» Анна Масина.

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ.