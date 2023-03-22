В рамках нацпроекта «Производительность труда» в Тольятти оптимизируют производство питьевого йогурта

Фото: предоставлено министерством промышленности Самарской области

Тольяттинская компания «Волга Индустрия» стала участником национального проекта «Производительность труда». Участие в проекте позволит предприятию нарастить обороты производства без особых потерь и предоставить потребителям больше качественной продукции известных самарцам брендов - «Пестравка» и «Домашкино».

Как отмечает директор «Волга Индустрии» Сергей Зотов, первые месяцы работы с сотрудниками Регионального центра компетенций дали возможность узнать много нового в организации производства и ясно увидеть то, над чем еще стоит поработать. А именно работники компании научились выявлять первопричины простоев при помощи инструмента почасового производственного анализа, проводить картирование основных и вспомогательных процессов, а также организовывать безопасные и эффективные рабочие места при помощи пяти шагов системы 5C. Не менее важным оказались знания анализа эффективности оборудования и быстрой его переналадки.

Рабочая группа сейчас на этапе диагностики пилотного потока производства питьевого йогурта марки «Пестравка» и «Домашкино» на фасовочной линии «Серак2». При сборе данных по операциям и составление карты потока текущего состояния выявили ряд проблем и потерь. Их то и планируется оптимизировать.

- Готовность руководителей к реализации пилотного проекта, а также позитивный настрой участников рабочей группы к предстоящим изменениям на производстве, их мотивация, уверен, послужат основой успешного внедрения инструментов бережливого производства на предприятии. Чем мы совместно и будем заниматься в ближайшее время, — рассказывает руководитель проектов РЦК Марсель Вагазов.

- Национальный проект «Производительность труда» помогает российским предприятиям несырьевого сектора экономики внедрять систему бережливого производства. За счет этого предполагается достичь роста производительности труда к 2024 году на 5% в год. Участие в проекте бесплатное, - рассказал заместитель министра - говорит руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

В Самарской области в 2022 году 82 предприятиям уже помогли внедрить принципы бережливого производства, поделился руководитель РЦК Константин Серов.

- Пилотный проект длится шесть месяцев. Но мы на протяжении последующий трех лет курируем участников национального проекта и помогаем им как можно эффективнее внедрить на практике инструменты бережливого производства и выйти на более высокий уровень, — сообщил он.

Всего в губернии 144 предприятия участвуют в проекте. Этого удалось достичь в том числе благодаря особому вниманию к реализации национального проекта со стороны главы региона Дмитрия Азарова.