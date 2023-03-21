Хватают липкими руками и свистят, как собаке: бармены откровенно рассказали, что их бесит в посетителях

Барменам очень не нравится, когда кто-то спаивает девушку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четыре часа утра. В темном помещении включают свет. Бар закрывается.

- Парень, налей-ка напоследок, - говорит очередной посетитель злачного заведения.

Бармены с пониманием пробивают последний за вечер напиток и потихоньку собираются по домам.

В ночные заведения люди приходят, чтобы повеселиться. Алкоголь, танцы и громкая музыка. Интересно, работникам, находящимися за стойкой также весело? Журналист «КП-Самара» прошлась по местным барам и поговорила с барменами о том, что их больше всего раздражает в посетителях.

Борис: «Посетители пытаются привлечь внимание свистом и щелчками»

Терпеть не могу, когда посетители пытаются привлечь мое внимание щелчками, свистом, либо за руку хватают. Иногда хватают липкими руками. Просто представьте: стоишь за стойкой, работаешь, не успеваешь ничего, а тебя какая-то дамочка за руку хватает и говорит: «Сладкий, сделай «Секс на пляже».

Я давно уже в этой сфере, но каждый раз это ужасно раздражает. Прекрасно понимаю, что ничего не сделать, так как человек уже пьяный. Конечно, пытаюсь деликатно объяснить, чтобы так больше не делали, но, думаю, по моему лицу все видно.

Но это еще ладно, один раз мужик в меня трубочками стал кидаться, типа «ало, я тут!». Супер, я тебя вижу, у меня, кроме тебя, еще 20 ртов, ожидающих свой напиток. Я тогда охрану позвал и вышел на перерыв.

Светлана: «Ненавижу, когда спаивают девушек»

Ненавижу, когда в компании парни просят подлить девчонкам больше алкоголя в коктейль. Во-первых, вы просите об этом бармена-девушку. Во-вторых, вы это серьезно? Это подло. Я сама не пью, а когда хожу с друзьями в клубы или в бары, то всегда за подругами слежу. Насмотрелась я на разных уродов.

Девушки, будьте осторожны, даже если это ваш знакомый! Лучше сами забирайте свой напиток или пейте сразу на баре.

Никита: «Бармен, налей на свой вкус»

Не люблю людей, которые просят сделать что-нибудь на свой вкус. Всегда какой-то ступор: я люблю кислые напитки, прям чтобы скулы сводило, но такое не всем заходит. Обычно я спрашиваю о предпочтениях, хотя бы насчет сладости или того, как чувствуется алкоголь. Но бывают посетители, которые и на эти вопросы отвечают, что они доверяют моему вкусу.

В такой ситуации начинаю предлагать просто все, что у нас есть, а когда клиент слышит знакомое название, то сразу такой: «О! Вот это налей!».

Вадим: «Для друзей я - бармен»

Профдеформацию никто не отменял. Частенько на каких-то тусовках с друзьями меня просят показать свои навыки. «Вадим, ну только ты умеешь такой коктейль делать!» - часто восхищаются приятели.

Выходит, что для друзей я в первую очередь бармен.

Если меня заставляют, то делать я ничего не буду, но чаще всего у меня глаз дергается, когда я смотрю на попытки моих друзей сделать какой-то напиток. Люди просто мешают все подряд и считают это супер-коктейлем, а потом в туалете на полу валяются.

Я чувствую ответственность за людей, но даже если сам вызываюсь помешать коктейли в компании, то виню себя за это, потому что отдых перерастает в работу.

Александр: «Братанчик, оформи нам коктишь»

Я работаю за баром уже 8 лет и многое видел, но меня до сих пор раздражают случаи, когда люди докапываются вне барной стойки.

Вчера вышел на перерыв, иду уже в куртке, целенаправленно к выходу, никого не трогаю и меня хватает огромный мужик со словами: «Братанчик, оформи нам еще один коктишь».

Я тогда спокойно посоветовал обратиться к бармену за стойкой. Этот мужик еще потом ко мне еще подходил, когда я вернулся за стойку, но мне уже не хотелось ничего у него принимать.

Иван: «Через час человек скачет по танцзалу как дикий лось»

Моя любимая категория людей - те, которые не умеют пить. Они всегда такие приличные. Сначала у меня пробивают настойку, потом просят пиво налить. Через час человек либо скачет по танцзалу как дикий лось, либо спит за баром.

Один раз, кстати, я пытался такое предотвратить, но не смог. Парень напился, а потом уснул за дальним столиком. Нашел я его под конец смены, он во сне обмочился.

Его кое-как растолкал охранник, потом мы пытались парня посадить в такси, но все водители отказывались такого везти. В итоге наша менеджер забрала его к себе домой. А что оставалось делать? Не на улице же бросать.