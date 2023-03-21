«Здравствуйте, я по объявлению»: как я искала жениха по советам бабушки

Где найти такую любовь, чтобы как в книжках? В библиотеке! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна, хочется любви. Но как познакомиться? Моя бабушка постоянно ворчит: ой молодежь, все сидит в своих приложениях. Конечно, ничего не выйдет. Что ж, воспользуемся проверенными временем методами. Попробовала найти жениха по рецептам от взрослых - в библиотеке, кафе и даже по объявлению в газете. И вот что из этого вышло.

Метод 1: знакомство в кафе

Бабушкина сестра познакомилась с мужем в кафе. В командировке забежала на обед в заведение общепита, где ее и заприметил суженый-ряженый и подсел за столик. Легкая беседа, улыбки, номер телефона на салфетке – да так и живут душа в душу уже четыре десятка лет. Рискну и я.

В кофейне выбираю самый видный столик – чтобы всем потенциальным женихам было удобно меня рассмотреть. Заказываю чашечку кофе, беру в руки книгу - я же девушка порядочная и серьезная, и жених мне такой же нужен. Жду. Стрелки часов наматывают один круг за другим, в кофейню время от времени заходят парни, но подходить ко мне никто не торопится. Через пару часов, допивая четвертую чашку кофе, понимаю – пора брать инициативу в свои руки.

Выбираю «жертву». Один слишком взрослый, второй – совсем юный, третий сидит с девушкой. А вот четвертый, кажется – то, что нужно. Очки в тонкой оправе, пиджачок, ноутбук – одним словом, интеллигент. Решительно заказываю еще две чашки кофе и подсаживаюсь за столик.

- У меня хорошее настроение, - мило улыбаюсь в ответ на удивленный взгляд. - Можно вас угостить?

Следующие полтора часа я слушаю про инвестиции, биржу, акции и фондовый рынок. Уши сворачиваются в трубочку, голова немилосердно болит. Любые попытки перевести разговор на что-то другое не имеют успеха. Когда «перспективный жених» предлагает мне инвестировать мои сбережения в «выгодный проект», втихаря набираю смс подруге – мол, позвони мне, спасай. И прикрывшись срочными делами, ретируюсь. Романтично оставляю на салфетке номер телефона. Делаю в нем ошибку – конечно же, совершенно случайно.

Метод 2: библиотека

Двоюродный дед нашел жену в библиотеке. Пришел готовиться к экзаменам в институте и заприметил симпатичную девчонку. Экзамен пришлось пересдавать, но за крепкий счастливый брак, согласитесь, цена невелика.

Иду в библиотеку и я. Оформляю читательский билет, беру томик Альбера Камю, устраиваюсь посреди читального зала и принимаюсь разглядывать посетителей. Увы, люди над книжками – либо увлеченные студенты, которым сидят своими компаниями и не настроены на новые знакомства, либо мужчины и женщины старшего поколения.

Добросовестно сижу до закрытия. Но, похоже, в этом пруду рыбки нет.

Рассказываю о своем фиаско подруге, она смеется: не в то время пошла. Оказывается, сейчас библиотеки это не только место, где можно книжку почитать. Вечерами тут собираются кружки по интересам, устраивают поэтические битвы, обсуждают фантастику, новые фильмы.

- Зато сразу парня найдешь, с которым интересы общие и поговорить есть о чем, - говорит она и хвастается своим фото с кавалером, с которым встречается уже месяц - познакомились, чуть было не поругавшись из-за обсуждения комикса.

Метод 3: объявление в газете

Подруга моей мамы нашла мужа по объявлению в газете. Когда-то такие публиковались целыми страницами. Тетя Аня написала по нескольким из них. Один ответил. Все закончилось свадьбой и тремя детьми. Ну что ж, пусть способ старомоден, зато я могу воспользоваться служебным положением и разместить объявление в родной «Комсомолке».

«Порядочная девушка 22 лет желает познакомиться с адекватным молодым человеком. Рост 165, зеленые глаза, светлые волосы. Люблю философию, жду весну, в знаки зодиака не верю, но я, если что, Весы. Наличие высшего образования приветствуется. В человеке, конечно, главное, душа, но люди ниже 180 см – мимо. Персонажи с зависимостями тоже не приветствуются». Скажу честно, особых надежд на это объявление я не возлагала. Но один старомодный романтик все же нашелся.

- Увидел про вас в газете. Хотел поинтересоваться, какие у вас цели в жизни, - пишет мне незнакомый номер.

Неловкие смайлики, расспросы, а затем приглашение в кафе. Правда, фотографии профиля у нового ухажера не оказалось, лишь картинка.

- Не люблю фотографироваться, лучше вживую увидеться, - написал незнакомец.

Подозрительно, конечно - а вдруг маньяк? Но эксперимент есть эксперимент. На всякий случай назначаю встречу в людном месте.

В толпе безуспешно высматриваю образованного молодого человека ростом не ниже 180 см. Когда рядом с букетиком наперевес возникает неказистый невысокий мужичок явно старше 40 – на мгновение теряю дар речи. Но деваться некуда.

Впрочем, собеседником мой визави оказывается довольно приятным. Только вот через пару часов выясняется, что он давно женат. «Любовь прошла, но жена больна, дети, бросить не могу» - такую песню слышала, наверное, каждая девушка. Вежливо объясняю, что мне такой вариант не подходит.

Рассказываю об истории маме, она крутит пальцем у виска и советует модернизировать способ. Например, написать объявление у себя на странице в сети. Я смущаюсь: перед знакомыми неловко. Другой аналог – приложения знакомств, там тоже пишешь объявления. Но это мы проходили - бабушка не одобряет.

Метод 4: танцы

Бабушка любит вспоминать: по выходным с подругами бегали на танцы в Загородный парк. Много плясали, знакомились с ребятами. Может и мне поискать любовь на дискотеке? В Загородном парке танцев уже не организуют, зато есть танцевальные бары. Там сама атмосфера располагает к новым знакомствам. Туда и отправлюсь.

Уже через полчаса меня попытались угостить напитком. Ухажер для меня был несколько староват, поэтому я вежливо отказалась. Народу вокруг хватает, но никто больше не подходит. Глубоко за полночь разочарованно выношу вердикт: «метод не работает» и перестав караулить женихов иду просто потанцевать.

На танцполе вижу смутно знакомое лицо, пытаюсь вспомнить, где я его видела. Парень замечает мой взгляд, улыбается в ответ. Успеваем познакомиться, перекинуться несколькими фразами и проникнуться взаимной симпатией, но тут потенциального жениха зовут друзья – им пора ехать. Парень обещает найти меня в соцсетях и растворяется в ночи.

Удивительно, но слово свое молодой человек сдержал – нашел в соцсетях, написал, пригласил в кафе. На следующей неделе у нас уже второе свидание. Что ж, кажется, метод вполне рабочий!

МНЕНИЕ

Алевтина Григорьева, профессиональная сваха:

Сами методы ничуть не меняются, становятся другими каналы: где разместить объявление, насколько откровенными будут танцы в вашем баре. Главный совет: не надо искать себе половинку, ищите целого и интересного человека. А это получится, если целой и интересной будете вы сами. Мне понравился метод подруги журналистки: ходить в библиотеку на мероприятия по интересам. Это очень рабочий способ завести и новых друзей, и отличного кавалера. С которым уже можно вместе планировать и жизнь, и развлечения, и совместное развитие. Ну а знакомство на танцах – остается надеяться, что для этого парня не вся жизнь проходит по барам!