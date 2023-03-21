Есенин во весь голос и Пушкин на бегу: в день поэзии самарцы прочитали стихи на улице

Самарцы охотно цитировали классиков на улице Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Хороший повод вспомнить произведения великих русских классиков. В голову сразу лезут строчки стихов из школьной программы. «Буря мглою небо кроет», «Я помню чудное мгновенье»… А что там дальше? Журналисты «КП-Самара» решили проверить, как хорошо жители Самары знают стихотворения русских поэтов. Корреспонденты «Комсомолки» вышли на улицу и пообщались с людьми.

Пока молодежь стеснялась, взрослые пели

Плюсовые температуры и жгучее солнце заставили самарцев выбраться из дома, поэтому найти людей для опроса на улице не составило труда. Мы решили отправиться в Парк Гагарина. И не зря. Желающих пообщаться было много. Самыми активными оказались волжане старшего поколения. Они спокойно реагировали на камеру и с задором отвечали на наши вопросы. Одна прекрасная женщина даже предложила спеть. Ну и как тут откажешь? Стихотворение Сергея Есенина «Отговорила роща золотая» заиграло новыми красками (смотрите видео).

Хоть самарские студенты стеснялись и боялись показаться глупыми, но уступать старшему поколению не стали. Особенно приятно нас удивили парни.

Один молодой человек поначалу отнекивался – мол, ничего не знаю, все давно забыл. Но когда мы все же уговорили его попробовать, сам удивился: строчки из произведений великих поэтов память подсказала автоматически.

- Сам от себя такого не ожидал, - признался самарец.

Некоторые горожане сами не ожидали, что хорошо помнят стихи великих русских поэтов Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Совместили приятное с полезным

Как бы мы ни пытались застать самарцев врасплох — ничего у нас не получилось. Волжане готовы ко всему. И это здорово! Для разнообразия мы даже решили составить компанию бегунам. Одного из мужчин догнать, конечно, не получилось…При виде камеры он резко перешел на спринт и быстро слился с толпой. А вот девушка решила над нами сжалиться и сбавила темп. Мало того, она без труда на бегу продолжила строки Пушкина из стихотворения «Зимний вечер», так еще и с каким выражением!

Зарядились позитивом, вспомнили произведения из школьной программы и побегали под весенним солнышком в одном из самых популярных парков города. Благодать!