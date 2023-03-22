Вытаскивала раненых из самого пекла: в Самаре умерла участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

В годы войны Зинаида Шкуратова была медсестрой и спасла многие жизни Фото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области

В Самаре умерла участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова. Она скончалась на 100-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Пришла добровольцем в военкомат

Когда началась Великая Отечественная война, Зинаида Федоровна пришла добровольцем в военкомат. Оттуда 17-летнюю девушку отправили на курсы медсестер. После сдачи экзамена ее направили в одно из стрелковых подразделений 73-й дивизии 69-й армии, которой вскоре пришлось принять участие в Курской битве.

Во время сражения невысокая и хрупкая девушка вытаскивала раненых из самого пекла. Тогда ей удалось спасти более 100 человек. В дальнейшем Зинаида Шкуратова стала свидетельницей битвы за Донбасс, освобождения Харькова, Польши, Потсдама. Победу она встретила в Берлине. Там фронтовичка оставила на стене Рейхстага надпись: «Старшина Шкуратова с Волги». Для этого она использовала осколок снаряда.

Связала жизнь с вневедомственной охраной

Старшина медицинской службы Зинаида Шкуратова была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Вернувшись в тогда еще Куйбышев, она устроилась в вневедомственную охрану. Проработала там много лет.

Эта весна стала для Зинаиды Федоровны последней. В среду, 22 марта 2023 года, ветерана Великой Отечественной войны похоронили на кладбище поселка Царевщина. Проститься с ней пришли росгвардейцы, представители региональных и муниципальных властей.

- Жизнь Зинаиды Федоровны совпала сразу с несколькими значимыми эпохами: Великая Отечественная война, годы восстановления, перестройка и новое время. Ее судьба была полна тягот и лишений, но, несмотря ни на что, она всегда была полна радости и оптимизма, оставаясь для всех нас олицетворением Победы, - отметил начальник регуправления Росгвардии, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Зинаиды Шкуратовой.

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