Квартира заполнена одеждой для солдат

Три сотни рукодельниц шьют теплые вещи и засадные коврики для солдат. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре рукодельницы отправляют на фронт теплые вещи, которые сшили своими руками. Девушки рассказали журналисту «КП-Самара», что больше всего нужно военным на фронте и как неравнодушные самарцы могут им помочь.

«Шитье – мое призвание»

Жительница Самары Ксения Шевченко уже пять лет занимается пошивом вещей на дому. Хобби девушки во время декретного отпуска превратилось еще и в средство дохода. Муж Ксении работает вахтами, поэтому молодая мама решила посвятить себя творческой работе руками. Со временем самарчанка поняла, что шитье - это ее призвание. - Когда началась мобилизация я уже знала, чем могу помочь нашим солдатам. В эти дни никто не может оставаться равнодушным, мы уже не можем жить как раньше, - призналась в разговоре с журналистом «КП-Самара» Ксения.

Девушки наладили производство засадных ковриков. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Объединила три сотни рукодельниц

Рукодельница в социальных сетях нашла единомышленников, Ксения смогла объединить труды почти 300 самарских рукодельниц. На связь вышли волонтеры из Белгорода, которые вызвались помочь переправить пошитые вещи прямо на передовую. Первую отправку более 160 кг теплых вещей оплатили также они. - Мы с девочками шьем балаклавы, кофты, термобелье, шапки и другие теплые вещи. У нас есть много девочек, которые вяжут носки. Сейчас мы запустили также производство пятиточечников (коврик для засадных мероприятий - прим. ред.), - рассказывает самарчанка.

Девушки надеются, что тепло их подарков согреет солдат. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Квартира превратилась в склад

Ксения Шевченко делает выкройки, закупает ткани и фурнитуру, занимается организационными вопросами. Квартира семьи Шевченко превратилась в склад, откуда волонтеры забирают готовые выкройки и ткани и отвозят рукодельницам по своей Самарской области. Готовые вещи самарчанки отправляют обратно Ксюше, а она в свою очередь перенаправляет их на фронт. - Мы хотели шить и для ребят в Рощинском, но мой знакомый, который сейчас там, сказал, что у них нет сильной нужды в вещах. Он мне посоветовал найти волонтеров на передовой, так я и сделала, - говорит самарчанка.

Транспортные расходы взяли на себя

Ткани Ксения закупает из средств, которые они собирают сами. Одна из девушек вместе со своим мужем оплатили 30 тысяч рублей за закупку специальной ткани для пятиточечников. Ксения Шевченко очень благодарна неравнодушным жителям нашего региона, которые доверились ей и принимают активное участие в сборах гуманитарной помощи для наших ребят на СВО. Так как производство пошива теплых вещей в настоящее время расширяется, у Ксении остро встал вопрос с организацией складского помещения. Квартира самарчанки уже от пола до потолка наполнена готовой одеждой для солдат, в скором времени ожидается еще одна доставка в Белгород, но транспортные расходы в этот раз Ксения уже берет на себя, так как удалось собрать нужную сумму на эти цели.

Если вы хотите помочь Ксении, можете связаться с ней по телефону 89297054950.