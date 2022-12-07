На Донбассе протестировали плащ-палатку из Самары

Вот такие плащ-палатки шьют самарцы

Многофункциональность, практичность, удобство – основные принципы, которые используют в своей работе волонтеры коворкинга «Территория моды». Несколько месяцев назад они организовали пошив аптечек, носилок и маскировочных сеток для военнослужащих. Постепенно производство расширилось – сегодня волонтеры шьют универсальные плащ-палатки для участников СВО. «КП-Самара» выяснила подробности.

Сменили курс на военную одежду История создания коворкинга началась летом текущего года. В июне на территории Самарской области прошел первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России». Мероприятие собрало десятки представителей региональной модной индустрии. В числе участников оказался директор ООО «ИМИНЕРА» Виталий Сылка.

– Там я познакомился с Марией Казак, которая выступила одним из организаторов фестиваля. Мы обсудили идею помощи нашим самарским модельерам, поговорили о том, как можно развить региональную индустрию моды. Эту идею мы развивали, – рассказал «Комсомолке» Виталий Сылка.

Однако текущие события внесли коррективы в планы. Осенью организаторы коворкинга поняли, что помощь бойцам – наиболее актуальная задача.

– Мы решили направить имеющиеся ресурсы на поддержку военнослужащих. Рассказали об этом самарским швейным компаниям, предложили подключиться. Собрали собственное оборудование, часть нам передали коллеги. После этого начали производство, – пояснил Виталий.

Объединили несколько направлений помощи Организация работает в ТЦ Letout (бывший ТЦ «Московский»). Здесь им было предоставлено большое помещение, удобное для работы. Предприятие функционирует в формате коворкинга. Пошивом занимаются как сотрудники, получающие оплату, так и волонтерские организации. Всего – порядка 70 человек.

– Вместе с нами работают «Золотые руки ангела» и ОБСП «Поволжье». Волонтеры первой организации шьют легкие тактические носилки, второй – вяжут маскировочные сети, – рассказал Виталий.

Сегодня предприятие ведет сложную работу по объединению направлений помощи героям СВО. Работники и волонтеры шьют аптечки нескольких модификаций, разрабатывают уникальные изделия в сотрудничестве с военными. Пример – универсальный плащ-палатка, изготовление которого стартовало в прошлом месяце.

Плащ один – применений много

Пошивом плащ-палаток волонтеры занялись в ноябре. За основу был взят туристический плащ, однако концепцию было необходимо доработать.

– Военная одежда значительно отличается. Она должна быть простой, максимально прочной, обладать дополнительными функциями. Наши плащи – это еще и палатки, и пончо. Они также способны вынести большую нагрузку и легко убираются в подсумок. Планируем добавить плащам функцию носилок, посмотрим, можно ли это сделать, – пояснил Виталий Сылка.

Оценить пользу плаща можно только на передовой, поэтому первый тестовый вариант был сразу отправлен на фронт. Военные оценили изделие, внесли свои коррективы. После этого модель была отправлена на доработку.

– У нас свой принцип: мы не пытаемся изобрести что-то новое, а работаем по запросу. Делаем то, что действительно нужно людям. Когда была необходимость в аптечках, делали акцент на них. Сейчас существует огромный дефицит по плащам, – поделился Виталий.

Волонтеры уже передали военнослужащим несколько сотен плащей, в заказе – еще порядка 700. Несмотря на зиму, они не теряют своей актуальности: плащ надежно защищает военного от сырости и ветра.

«С удовольствием делимся опытом с коллегами» Виталий отмечает: волонтеры и работники коворкинга с удовольствием готовы делиться опытом со своими коллегами. О конкуренции речи не идет: в текущей ситуации важно объединить все силы для помощи нашим защитникам.

– Мы готовы предоставить лекала, нужные знания. Для нас главное результат – чем больше будет сделано изделий для бойцов, тем лучше. Бывает и так, что коллеги шьют военную одежду другого типа, но им необходимы плащ-палатки. Мы

изготавливаем изделия для них на заказ, – рассказал Виталий.

По словам мужчины, сегодня у предприятия огромное количество заказов. Коворкинг приобретает дополнительное оборудование, однако рабочие руки не менее важны. Оказать помощь военнослужащим может каждый – в том числе люди, не знающие азов швейного искусства.

Все, кто хочет принять участие в деятельности коворкинга «Территория моды», могут связаться с организаторами на официальной странице в соцсети «Вконтакте».

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