В Самарской области построят международный студенческий кампус на 5 тысяч мест

Регион получит софинансирование на реализацию проекта благодаря победе в федеральном конкурсе
Фото: правительство Самарской области
Проект международного кампуса Самарской области одержал победу в федеральном конкурсе. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря, в ходе заседания правительства РФ, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря победе регион получит софинансирование на реализацию проекта.
Проект международного кампуса был разработан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона полностью контролировал разработку и неоднократно обсуждал концепцию объекта с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. В октябре проект был представлен президенту Владимиру Путину.
– Поддержка президента сыграла важнейшую роль. Я обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой о поддержке нашего проекта по размещению кампуса. Сегодня это решение состоялось, – поделился Дмитрий Азаров.
Глава региона отмечает: это решение, принятое в непростой обстановке, говорит о том, что страна стремится к новым свершениям, думает о будущем.
– Страна устремлена вперед к новым победам – в науке, в образовании, в развитии человеческого потенциала. Забота о людях и будущем нашей великой страны – это самое главное, – подчеркнул губернатор.
В этом году на конкурс поступило 39 заявок из 34 субъектов РФ. При отборе учитывался ряд критериев. В их числе – участие университетов в программе «Приоритет-2030», планы по созданию технопарка, взаимосвязь кампуса с территориями с особым правовым статусом и ряд других. Самарская область подошла по каждому из них.
Так, Самарский университет, СамГМУ и ТГУ являются участниками программы «Приоритет-2030». Ключевые вузы губернии имеют статус опорных, успешно ведет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего». Отдельную роль сыграло проведение юбилейной Российской студенческой весны на территории Самарской области.
– Нельзя не заметить, что решение принято именно в тот год, когда Самарская область стала студенческой столицей страны. Конечно, это тоже привлекло внимание экспертов и вузовского сообщества к нашему региону и сыграло свою роль в том, что наша заявка получила поддержку, – отметил Дмитрий Азаров.
Благодаря победе в конкурсе губерния получит софинансирование на реализацию проекта. Вместимость международного студенческого кампуса составит 5 тысяч мест.
Отметим, что власти уже определились с местоположением объекта. Он появится рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». На базе кампуса будет работать школа программирования от Сбера «Школа 21». Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере подготовки IT-кадров, которое заключили Дмитрий Азаров и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Еще одним «резидентом» кампуса станет центр для одаренных детей «Вега», входящий в созвездие «Сириуса». Соответствующей договоренности глава региона и руководитель центра Елена Шмелева достигли летом 2022 года.
– Проведена большая работа по разработке концепции, бизнес-плана проекта. И здесь, объединяя усилия разных университетов, усилия региона и федерального правительства, появится кампус, который заложит основы действительно передового, опережающего развития нашего региона, – подвел итог Дмитрий Азаров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал