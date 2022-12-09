В Самарской области построят международный студенческий кампус на 5 тысяч мест

Регион получит софинансирование на реализацию проекта благодаря победе в федеральном конкурсе Фото: правительство Самарской области

Проект международного кампуса Самарской области одержал победу в федеральном конкурсе. Об этом стало известно в четверг, 8 декабря, в ходе заседания правительства РФ, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря победе регион получит софинансирование на реализацию проекта.

Проект получил поддержку президента РФ

Проект международного кампуса был разработан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона полностью контролировал разработку и неоднократно обсуждал концепцию объекта с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. В октябре проект был представлен президенту Владимиру Путину.

– Поддержка президента сыграла важнейшую роль. Я обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой о поддержке нашего проекта по размещению кампуса. Сегодня это решение состоялось, – поделился Дмитрий Азаров.

Глава региона отмечает: это решение, принятое в непростой обстановке, говорит о том, что страна стремится к новым свершениям, думает о будущем.

– Страна устремлена вперед к новым победам – в науке, в образовании, в развитии человеческого потенциала. Забота о людях и будущем нашей великой страны – это самое главное, – подчеркнул губернатор.

Победителей выбирали по особым критериям

В этом году на конкурс поступило 39 заявок из 34 субъектов РФ. При отборе учитывался ряд критериев. В их числе – участие университетов в программе «Приоритет-2030», планы по созданию технопарка, взаимосвязь кампуса с территориями с особым правовым статусом и ряд других. Самарская область подошла по каждому из них.

Так, Самарский университет, СамГМУ и ТГУ являются участниками программы «Приоритет-2030». Ключевые вузы губернии имеют статус опорных, успешно ведет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего». Отдельную роль сыграло проведение юбилейной Российской студенческой весны на территории Самарской области.

– Нельзя не заметить, что решение принято именно в тот год, когда Самарская область стала студенческой столицей страны. Конечно, это тоже привлекло внимание экспертов и вузовского сообщества к нашему региону и сыграло свою роль в том, что наша заявка получила поддержку, – отметил Дмитрий Азаров.

Благодаря победе в конкурсе губерния получит софинансирование на реализацию проекта. Вместимость международного студенческого кампуса составит 5 тысяч мест.

Кампус станет точкой притяжения студентов всей страны

Отметим, что власти уже определились с местоположением объекта. Он появится рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». На базе кампуса будет работать школа программирования от Сбера «Школа 21». Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере подготовки IT-кадров, которое заключили Дмитрий Азаров и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Еще одним «резидентом» кампуса станет центр для одаренных детей «Вега», входящий в созвездие «Сириуса». Соответствующей договоренности глава региона и руководитель центра Елена Шмелева достигли летом 2022 года.

– Проведена большая работа по разработке концепции, бизнес-плана проекта. И здесь, объединяя усилия разных университетов, усилия региона и федерального правительства, появится кампус, который заложит основы действительно передового, опережающего развития нашего региона, – подвел итог Дмитрий Азаров.

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