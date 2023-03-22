«В день прохожу больше 20 километров»: молодая мать из Тольятти работает курьером вместе с дочкой

Молодая мать из Тольятти работает курьером вместе с дочкой. Фото: предоставлено «КП-Самара»

В социальных сетях разлетелась новость о молодой матери из Самарской области, которая работает курьером. Интерес интернет-пользователей вызвала фотография, где женщина идет по улице с сумкой для доставки еды и детской коляской с ребенком. Одни волжане поддержали маму, другие же без стыда осыпали женщину оскорблениями. Мол, сама виновата, не нужно было связываться со случайными мужчинами. Только вот никто из комментирующих даже близко не знает всей истории. Диана Ерахтина рассказала журналистам «КП-Самара», что заставило ее работать в доставке еды и почему ей приходится брать с собой ребенка.

О девушке жители Самарской области узнали в социальных сетях. Фото: Происшествия Тольятти

«Чудом осталась жива»

Диана Ерахтина родилась и выросла в Тольятти в Самарской области. Семья была самой обычной. Родители трудились, девочка пошла в сад, потом в школу. Жизнь шла своим чередом. Но все изменилось в 2006 году. Диана оказалась на волоске от смерти. Виной всему стала авария — девочка попала под машину.

- Были очень серьезные травмы. Я чудом осталась жива. До сих пор не понимаю, как уцелела, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Диана Ерахтина.

В 2007 году Диана перенесла операцию на коленном суставе. Девушка до сих пор благодарит врача, который смог поднять ее на ноги:

- Я могла остаться в инвалидном кресле. Меня оперировал травматолог-ортопед Сергей Николаевич Карпов. Спасибо ему огромное.

Мать Дианы делала все, чтобы у дочери была полноценная жизнь. Работала без продыху лишь бы оплатить своей девочке реабилитацию. А вот глава семейства трудностей не выдержал.

- Отец ушел от нас. Да еще и повесил на маму кредиты, - поделилась жительница Тольятти.

Бралась за любую работу

Все это время Диана провела на домашнем обучении. Так окончила школу. А как только встала на ноги — пошла работать. В 17 лет девушка трудилась продавцом-кассиром. Потом решила пройти курсы повара, но не нашла себя в этой профессии.

- Устроилась на почтовое отделение, работала оператором связи 1 класса. Но долго там не задержалась из-за маленькой зарплаты.

Тогда девушка ушла на завод «Детальстройконструкция» (ДСК) на должность резчика химического волокна 4 разряда. Но и там не сложилось.

- Начались сокращения, поэтому пришлось уволиться. Около года стояла на учете в центре занятости.

Время девушка не теряла. Диана прошла курсы штукатура маляра, но тут же брат открыл заведение и позвал родственницу к себе.

- Мы с детства были лучшими друзьями. Работать вместе было весело, но бизнес не пошел. Пришлось продать, - говорит Диана.

Диана делает все, чтобы обеспечить своей дочери достойную жизнь. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Осталась одна с ребенком, но не сдалась

А потом в жизнь девушки постучалась любовь. В 2019 Диана вышла замуж и переехала в Жигулевск. В этот же год у пары появилась доченька Виктория.

- Полтора года назад мы разошлись. Отношения не сложились.

Мужчина хоть и платит алименты, но этих денег на достойную жизнь не хватает. Диана сдаваться не стала. Взяла себя в руки и в 2022 устроилась курьером еды.

-Да, ходить приходится много, в день прохожу больше 20 километров, но работа мне нравится. Всегда на свежем воздухе. Совмещаю приятное с полезным. График свободный, могу подстраиваться под детский садик и тренировки дочки.

В выходные дни Диана часто берет с собой на работу дочь Вику. Мать Дианы уехала в другой город, поэтому оставить ребенка не с кем.

-Малышка меня поддерживает. Хватает рюкзак и говорит: «мама, давай быстрее! Пошли работать», - рассказывает жительница Тольятти. -Я считаю, что в жизни главное — не бояться трудностей. Все временно и все проходит!