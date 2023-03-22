«Сама не поняла, как осталась в одних трусах»: студентка рассказала, как попала в сети стриптиз-клуба и вырвалась оттуда

Стриптизерша из Самары откровенно рассказала о своей работе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Простенькое платье, потертые кеды и наушники, из которых доносятся песни о беззаботной юности и чистой любви. Днем Даша (имя изменено) — обычная студентка, которая ничем не выделяется из простой толпы. Даже самый внимательный прохожий вряд ли разгадает секрет миловидной скромницы. Но как только в городе наступает ночь, девушка перевоплощается в опытную соблазнительницу мужчин. Полупрозрачное белье, шест и голодные взгляды клиентов — так выглядят обычные рабочие смены Даши. Стриптизерша из Самары рассказала журналистам «КП-Самара» о своей работе и клиентах-извращенцах.

«Денег не хватало даже на еду»

Мне 22 года, я учусь в университете, но взяла академический отпуск, потому что у меня были проблемы с долгами. Искренне надеюсь, что смогу восстановиться и получить диплом. Связать свою жизнь с ночными заведениями я никогда не планировала. Даже по сей день эта работа для меня — дело постыдное. Но так уж сложились обстоятельства.

В 17 лет я переехала из маленького городка в Самару — родители отправили учиться. Денег у них никогда особо не было, поэтому приехала я без копейки в кармане. Мать и отец помогали, как могли. В неделю мне присылали около 500 рублей. Этих денег мне не хватало даже на еду. Поэтому я сразу начала искать хоть какую-то подработку. Меня, конечно, никуда не брали, ведь я была несовершеннолетней, но хваталась за любое предложение. Долгое время трудилась промоутером — раздавала буклеты. Правда, зарплата оставляла желать лучшего.

«Надавили на слабые места»

Все изменилось, когда в один прекрасный день одна девушка нашла мою страницу ВКонтакте. Она была очень милой, завалила меня тогда комплиментами и предложила работу мечты (мне так казалось). Мол, буду официанткой ночных смен в приличном заведение, график 2/2, зарплата 50 тысяч рублей на руки. Я думала, что меня услышала вселенная и это мой шанс, пока девушка не спросила сколько мне лет. Как оказалось, попасть к ним на работу можно было только с 18 лет. «Ну и ладно, подожду дня рождения и сразу приду на собеседование»: подумала я. Так и получилось. После совершеннолетия я нашла наш диалог и… О, чудо! Вакансия все еще была свободна. Меня позвали на интервью и прислали адрес, но название заведения не сказали. Я не смутилась. В голове были лишь мысли о том, на что потрачу первую зарплату.

К назначенному времени я приехала на место. Оказалось, мне писала администратор стриптиз-бара. Помню, как сильно я испугалась и уже почти развернулась в сторону дома, но интерес взял вверх. Из-за любопытства я решила зайти. Атмосфера была, мягко говоря, жуткая. Тесное помещение, ужасный интерьер и куча девушек в странных нарядах. На входе меня встретил менеджер и перед собеседованием заставил заполнить заявление. На листке я оставила все свои данные — от паспорта до ссылок на страницы в социальных сетях. Работодатель давил на слабые места. Мол, какие у меня мечты, цели. Он убеждал меня в том, что здесь я смогу стать успешной и заработать огромные деньги… Да, я повелась — согласилась на стажировку. Мне ведь тогда только исполнилось 18 лет, мама была далеко. Из бара я вышла с жутким чувством стыда, но тяга к деньгам меня сломала. Заработок были превыше всего.

«Обслуживала клиентов в одних трусах»

Проработала в этом заведении я всего 2 недели. Моя ранимая душа не выдержала требований собственника. На тот момент я была очень скромной девочкой, у меня ведь и парня за все 18 лет никогда не было. А тут надо было развлекать взрослых мужиков.

Изначально менеджер убедила меня, что от меня требуется только принимать заказы и разносить напитки и закуски. С «приколами» стриптиз-бара меня не познакомили, но долго ждать не пришлось. Уже в выходной день в бар пришла компания взрослых мужчин. Выпили они много и были готовы оставить в заведении все свои деньги. Один из клиентов нажал какую-то кнопку на столике и всех присутствующих девушек-сотрудников попросили раздеться. Гости заплатили кругленькую сумму за эту «услугу». Я сама не поняла, как оказалось в одних трусах. В таком виде я около часа обслуживала клиентов. Мне было так стыдно и страшно, хотелось бежать, но я почему-то осталась. А зря.

«Открыла шампанское «этим» местом»

Дальше случилось то, что повергло меня в настоящий шок. Оказалось, официантки должны были по-своему удивлять гостей. Ну, например, при мне одна девочка открыла шампанское…этим местом. Мужчины были в полном в восторге. Тогда ко мне подошел менеджер и сказал, чтобы я тоже научилась этому трюку. После его слов я быстро собрала вещи и убежала.

Спустя время я переехала, перевелась в другой универ и устроилась в магазин нижнего белья. В продажах предлагали приличные деньги, но мне все равно не хватало на жизнь. Я решилась на подработку и наткнулась на вакансию хостеса в баре. Меня пригласили на стажировку. Мол, за три дня разберусь, что к чему. Короче говоря, в этом заведении девушки были и хостес, и официантками, и танцовщицами. Основная задача каждой сотрудницы — вытрясти из мужчины как можно больше деньжат.

Попасть в сам бар просто так было нельзя. Мы сами завлекали клиентов. Сейчас поймете почему. Вместе с другими девушками я выходила на улицу, так сказать, искать жертву с толстым кошельком. Мы подходили к компании мужчин и предлагали провести с нами вечер, но ни слова не говорили о том, где мы работаем. Мы просто настаивали заглянуть в классное местечко, где подают вкусные закуски и хороший алкоголь. А дальше все по сценарию. Мужчину нужно было заставить купить что-нибудь из меню. Настолько я помню, одна сырная тарелка стоила около 7 тысяч рублей. Купил — здорово! А теперь нужно сделать все, чтобы он не притронулся к ней. Ведь она предназначена для всех посетителей, муляж, проще говоря. Сыр в этой тарелке был жутко заветренный, не одну неделю его подавали на стол богатеньким гостям.

«Увольняли за секс с клиентом»

Больше всего денег можно было заработать в приват-комнате. Там девушки общались с клиентом, танцевали для него, могли полежать вместе в джакузи. Но для каждой сотрудницы было строгое правило — никакого секса. Кто-то с погоне за деньгами из моих коллег был не против торговать своим телом, но за это тут же увольняли. Как работодатель узнавал об этом? Детектор лжи. Да-да, мы проходили его раз в 2 недели. Если что-то всплывало, то без лишних слов девушек «выбрасывали» с работы.

Здесь я продержалась 2 месяца. В основном я танцевала. За ночь я могла заработать около 20 тысяч рублей просто за то, что мужчине понравилось, как я двигаюсь. Помню, один раз мне заплатили 3 тысячи за хорошую шутку. Было противно от всего этого, но легкие деньги — наркотик.

Не так давно я ушла из этой индустрии. Виной всему стала ссора с менеджером из-за одного клиента. Мужчина был жадный, противный и вызывал одно отвращение. И, как назло, он выбрал именно меня, чтобы уединиться в приват-комнате. Я отказалась. Нас предупреждали, что мы можем сказать «нет». Но в этот раз администратор надавил на меня. Мол, я должна делать все, чтобы не попросил клиент. Любой клиент. Я с этим не согласилась и меня уволили. Даже деньги за половину месяца не заплатили. Но я не жалею.

Сейчас я продолжаю работать в продажах и хожу на танцы. Теперь стриптизом занимаюсь для души и здоровья. Моя семья не знает и никогда не узнает о том, чем я занималась. Родители бы такое не пережили. А вот с парнями я честна. Если вижу, что у человека серьезные намерения, то открыто рассказываю, где я работала. Парень имеет право знать правду. А быть со мной или нет — его выбор.