Ели хлеб с сухими макаронами и бесконтрольно размножались: из квартиры разведенцев спасли сотню породистых кошек

В квартира жительницы Тольятти нашли больше 100 кошек. Фото: Елена Саланова

В 2022 году волонтеры Самарской области стали свидетелями жуткой картины. В Тольятти в квартире бывшей заводчицы зоозащитники обнаружили больше 100 породистых кошек. Неравнодушные жители 63 региона спасли животных из адских условий. Сейчас волонтеры ищут дом оставшимся кошкам. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности истории.

«Животные бесконтрольно размножались»

О горе-разведенцах волонтер Светлана Гасанова узнала чудом. О ситуации ей рассказала знакомая. Мол, у одной жительницы Тольятти в квартире живет много кошек, а женщина с ними не справляется. Тогда зоозащитница без раздумий отправилась по указанному адресу. То, что увидела Светлана в доме пожилой тольяттинки, повергло ее в шок.

-Мы думали, что там 5,10 или 20 кошек. Оказалось, что животных в квартире больше сотни, -поделилась с журналистом волонтер Ирина.

Животных держали в ужасных условиях. Коты были голодными, дикими, на людей реагировали агрессивно. Пожилая женщина рассказала Светлане, почему так произошло. Оказалось, виной всему стал недуг дочери.

-Как мы поняли, лет 5 назад дочь хозяйки квартиры занималась разведением британцев и шотландцев. Тогда это было модно. А потом ее дочь сильно заболела и все вышло из-под контроля, - говорит Ирина.

«Питались сухими макаронами и хлебом»

Животные питались сухими макаронами и хлебом и бесконтрольно размножались. Так смешались породы. Котята рождались с дефектами и болезнями.

-Сама женщина никуда не обращалась, но от помощи не отказалась. Она не справлялась. Все силы и средства уходили на уход за больной дочерью.

Девушка уже лежала при смерти, когда Светлана наведалась в квартиру за кошками. Зоозащитница сообщила о ситуации другим волонтерам. Животных забрали.

-Основную массу забрал приют «Кошкин дом». Мы забрали четырех котят и двух кошек. К сожалению, во время стерилизация много животных погибло. Они были слабенькие.

Кошкам ищут дом

По словам зоозащитницы, погибло около 15 кошек. Сейчас волонтеры пытаются найти дом оставшимся животным.

-Девочке Бритни нужна семья. Кошечка благородных кровей. Возраст примерно 4 года, полностью здорова, стерилизована и обработана от паразитов. Ходит в лоток.

Конечно, сейчас Бритни не может до конца довериться людям. Ей нужно время. Любящие и заботливые хозяева помогут ей начать все сначала. Если вы хотите забрать малышку к себе, то можете обратиться в приют «Хелп ТЛТ». Еще два котика находятся в приюте «Кошкин дом» и один на передержке у Светланы Гасановой.