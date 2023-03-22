«Своих спортсменов нужно любить, как родных детей»: тренер Вера Богуш рассказала, как ей удалось добиться успеха

Тренер Вера Богуш рассказала, как ей удалось добиться успеха. Фото: СпортЦентрТВ

Вера Богуш — президент федерации фигурного катания Самарской области, судья международной категории и член исполкома Федерации фигурного катания России. Вера Константиновна воспитала больше 10 мастеров спорта. А на ее счету бесконечное количество наград. Сама спортсменка встала на коньки в 4 года, а уже в 16 лет впервые начала тренировать детей. Вера Богуш рассказала журналистам «КП-Самара», кто помог ей добиться успеха в карьера и как ей удавалось воспитывать настоящих чемпионов.

Искусственного льда на было, ждали зиму, чтобы тренироваться. Фото: СпортЦентрТВ

«С утра до ночи были на льду»

Вера Константиновна выросла в семье спортсменов. Поэтому прививать любовь к физическим нагрузкам родителям особо не пришлось. Девочка брала пример с отца и матери. Уже в 4 года маленькая Верочка встала на лед, но вряд ли тогда кто-то мог подумать, что фигурное катание займет главное место в сердце юной спортсменки. По словам самой Богуш, путь к успеху ей проложил ее тренер Юрий Харитонов.

-Искусственного льда в те года не было, поэтому ждали зиму. И как только застынет лед, он приходил за нами (девочками). С утра до ночи мы катались. Он был одержим спортом.

Вера Константиновна призналась: тренер относился к ней, как к родной дочери. Он показал ей, как нужно относится к своему делу и что такое настоящее стремление.

-Я сильно переживала его смерть. Он ушел рано. Очень благодарна ему за все, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Вера Богуш.

«Приходила на тренировки до последнего месяца беременности»

Вера Богуш встала на лед в 4 года. Фото: СпортЦентрТВ

В 6 лет Вера Богуш пошла в школу, а там появился интерес и к другим видам спорта. Чуть позже девочку отдали на спортивную гимнастику. При этом она продолжала заниматься фигурными катанием. Тренера по спортивной гимнастике Лидию Какаулину Вера Константиновна считает своим вторым наставником.

-Лидия Тимофеевна вложила в меня чувства уверенности и собственного достоинства. Она дала мне понять, что такое вкус победы, - рассказывает Вера Богуш.

Вера Константиновна с особым теплом вспоминает тренировки с Лидией Тимофеевной. По ее рассказам, женщина приходила на занятия даже на последнем месяце беременности.

-Я помню, мы с ребятами старалась страховаться сами на брусьях и бревне, чтобы не задеть ее.

А еще Вера Богуш считает, что ее наставником была заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская.

-Я наблюдала за ней и она была для меня примером. Ее характер и поведение меня заряжали. Сейчас, кстати, мы с ней подружки. .

16 лет — первые шаги в тренерстве

А дальше Вера Богуш сама сделала первые шаги в наставничества. Характер не позволял иначе. К тренерству Веру Константиновну подталкивать не пришлось.

-В группе со мной занимались девочки 6-7 лет. Для них я была примером, образцом. Я помогала им, показывала упражнения. По натуре я лидер, поэтому все получалось само по себе.

Вера Богуш выступала на льду даже после рождения первой дочери. Она многократно становилась чемпионкой области. Но в 23 года она приняла решение оставить спортивную карьеру и с головой ушла в тренерство. Она воспитала больше десяти мастеров спорта — Алексея Уличева, Надежду Шабалину, Елену Иванову, Ирину Ткачук и других.

-Самое главное — искренне любить свое дело. Я не спала ночами и не видела своих детей. Отдавала энергию, любовь и все свои знания работе. Двух дочерей воспитывал муж и родители.

Сейчас, конечно, Вера Богуш жалеет об этом.

-Только со временем понимаешь, что можно было по-другому распределять свои ресурсы. Зато теперь я говорю об этом спортсменам. Не стоит забывать о себе.

«Надо любить спортсменов, как своих детей»

Вера Константиновна всегда старалась довести свою работу до идеала. Подопечные с ней не расслаблялись.

-Тренируя своих детей, я боялась выставить их на крупные соревнования. Думала, что они еще не готовы, но Юрий Харитонов уговорил меня. Тогда все мои спортсмены забрали побед, - вспоминает Вера Богуш.

Вера Богуш обозначила: в тренерстве важно любить спортсменов, как своих родных детей и не заставлять их показывать результат, а быть примером, на который хочется равняться.

-А если уж говорить о тренировках, то спортсменов нужно нацеливать не не один единственный вид спорта. Чтобы развивать как можно больше необходимых качеств, стоит заниматься и игровыми видами, например. Только так получится сформировать качественную спортивную подготовку.

Вера Богуш призналась: в роли тренера уверенность пришла не сразу. Она всегда была недовольна своей работой.

-А потом награды, добрые слова, любовь и признание спортсменов…И тогда я поняла, что на правильном пути. Все это придавало огромную силу, - говорит Вера Константиновна. - Да, я горжусь собой, но самое главное, что мной гордится моя семья. Как приятно, когда внуки говорят, какая я у них умница.