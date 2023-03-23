Коллекционер вернул бойцу СВО медаль, которую украинцы отобрали плену и продали на аукционе

Медаль военнопленного украинцы продали на аукционе. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Счастливая случайность и помощь неравнодушных людей с разных уголков планеты помогла российскому офицеру из Мурома вернуть заслуженную награду, утерянную во время пребывания на СВО. Журналист «КП-Самара» узнала подробности удивительной истории.

Воплотил мечту отца

Дмитрий В. еще в школе решил, что хочет связать свою судьбу с военной службой. В 2014 году он поступил в училище, а уже в 2019 году стал кадровым военным.

- В младших классах я учился на кадетском направлении. Мне очень нравилась военная форма, как она на мне сидит. Уже тогда я понимал, что, если надел форму – значит должен быть ее достоин, - говорит военнослужащий.

Отец Дмитрия в юности тоже мечтал стать военным, но обстоятельства не позволили ему исполнить свое желание. Заветную мечту о военной карьере отец смог воплотить в своем сыне – после окончания 11-го класса Дмитрий поступил в военное училище, чем очень гордятся его родители.

- Я хорошо понимал, что, выбирая для себя службу в рядах российской армии, мне рано или поздно придется участвовать в военных конфликтах. Есть приказ – собрались и поехали. Других вариантов нет, - говорит Дмитрий.

Разминировал дороги

Дмитрий стал сапером, и с самого начала СВО отправился в ДНР. В Мариуполе и Донецке он занимался гуманитарным разминированием.

- Медаль «За отвагу» мне вручили за частые выезды в районы близкого соприкосновения с ВСУ. В частности, награду я получил за работу по разминированию маршрута, по которому передвигалась военная комиссия, а также за обеспечение безопасности комиссии, пока они работали на электростанции, - рассказывает офицер из Мурома. – Наша бригада несколько десятков раз проезжала по маршруту, чтобы предотвратить повторные вражеские минирования. За время работы комиссии инцидентов не было, однако был случай попытки заложения мины на маршруте. Наш отряд оперативно и успешно предотвратил трагедию.

Медаль "За отвагу" имеет для военного огромное значение. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Били и выпытывали информацию»

В сентябре 2022 года отряд Дмитрия выехал в Луганск и Харьковскую область. Во время выполнения одной из задач отряд столкнулся с превосходящими силами противника.

- Наш «Тайфун» обстреливали два с половиной часа, это просто чудо, что мы все выжили, был только один раненый, - вспоминает Дмитрий.

В результате отряд Дмитрия попал в плен. Солдаты ВСУ забрали все ценные вещи, в том числе две медали – «Суворова» и медаль «За отвагу», которую получил Дмитрий.

- В плену нас били, выпытывали информацию. Они хотели знать, где мы выставили минные поля и многое другое. Но мы ничего не сказали, - рассказывает Дмитрий.

В феврале 2023 Дмитрию сообщили – его готовят к обмену военнопленными. Боец благополучно вернулся домой. Но вот награды казались безвозвратно утерянными.

«Продавали за 250 долларов»

Однако по воле случая одна из медалей все же вернулась к владельцу, преодолев долгий путь через несколько континентов. Автор чуда - уроженец Киева Геннадий, который уехал на ПМЖ в США в далеком 1992 году. Мужчина увлекается фалеристикой (коллекционирование медалей и орденов – прим. ред.). На аукционе на международном маркетплейсе eBay он случайно наткнулся на две медали – «Суворова» и «За отвагу». Геннадий сразу понял, что эти награды были присвоены российским солдатам за героические поступки на СВО, и коллекционер решил во что бы то ни стало вернуть медали истинным владельцам.

- Я родился и вырос в Киеве, но то, что делают сейчас мои земляки, я категорически не одобряю. Когда я увидел на аукционе эти медали, причем выставленные продавцом с Украины за смешную цену в 250 долларов, то был в негодовании. Я сразу поставил сумму в 550 долларов за каждую медаль, с надеждой, что выкуплю их и найду владельцев. Конечно, уверенности, что российские титулованные солдаты живы, у меня не было, но хоть родственников их я должен был найти, - рассказал коллекционер журналисту «КП-Самара».

К сожалению, за «Суворова» неизвестный покупатель во время аукциона заплатил чуть больше, чем назначил Геннадий, а вот медаль «За отвагу» на имя Дмитрия В. ему удалось забрать у украинского продавца.

- Я пытался выяснить у продавца, кто купил «Суворова», чтобы уже у нового владельца забрать именную награду. Но, к сожалению, никакой информации мне не дали, - говорит расстроенный американо-украинский коллекционер.

Самарский коллекционер Андрей Болдырев (слева) разыскал Дмитрия (справа) и вернул ему награду. Фото: скрин видео

Помог самарский друг

Геннадий обратился к своему давнему товарищу и коллеге – коллекционеру из Самары Андрею Болдыреву, с просьбой помочь найти Дмитрия и передать ему его награду. Самарец с радостью откликнулся и стал «пробивать» военнослужащего по своим знакомым из военной отрасли.

- Я обратился к Андрею, потому что он находится в России и ему было бы проще искать военного. Я благодарен ему за отзывчивость и помощь, я рад, что у меня среди знакомых есть неравнодушные люди, - говорит Геннадий.

Андрей Болдырев вышел на связь с Министерством обороны РФ и, имея данные награжденного офицера, которые указаны на медали и в ордерной книге, в течение короткого времени ему удалось найти Дмитрия В. из города Муром.

- Я был несказанно счастлив, что он жив и сейчас находится в городе. Мы договорились о встрече, когда из США мне доставят его медаль. Геннадий тоже был в восторге, что его цель вернуть награду герою будет исполнена, - рассказывает Андрей Болдырев журналисту «Комсомольской правды».

Путь медали Дмитрия из США в Россию был непрост. Геннадий нашел женщину, которая как раз в ближайшее время собиралась лететь в Россию из Америки, она согласилась передать заветную коробочку. В Москве американку встретила дочь Андрея Болдырева, которая передала отцу медаль уже в Самаре. Андрей лично выехал в Муром на встречу с офицером, который уже и не надеялся увидеть свою награду за отвагу.

- Это уникальный случай, один на миллион. Кто-то случайно наткнулся на медаль, позвонил нужному человеку, нашлись и те, кто перевез ее через несколько границ и, вот Дмитрий, который пережил многое, снова получает в руки почетную награду. Это просто невероятно, - не может сдержать эмоций Андрей Болдырев.

Геннадий и Андрей, которые сделали все, чтобы вернуть ценную вещь истинному владельцу, безмерно счастливы, что у них это получилось. Слаженная работа двух коллекционеров с разных материков помогла саперу из Мурома вернуть медаль, за которую он чуть было не отдал свою жизнь.