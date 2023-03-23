Пропавшие 300 миллионов и сотни пострадавших: что скрывает громкое дело «Доходного дома» в Тольятти

Руководителей крупного потребительского кооператива отдали под суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти правоохранители расследуют громкое уголовное дело о таинственной пропаже 300 миллионов рублей. Деньги почти тысячи пайщиков кредитного потребительского кооператива (КПК) «Доходный дом» бесследно исчезли. Сейчас под следствием находятся как бывший, так и новый председатель кооператива, но надежды пайщиков, среди которых большинство – пенсионеры, вернуть свои средства тают с каждым днем. Журналист «КП-Самара» разбиралась в подробностях истории.

«Предложили выкупить бизнес»

Кредитный потребкооператив «Доходный дом» был образован в Тольятти в 2017 году, его учредителями стали семь физлиц и ООО «Первая инвестиционная». Идея казалась беспроигрышной: члены КПК собирались объединить свои финансовые средства и выдавать займы под повышенные проценты. Популярность КПК быстро росла, причем не только в Тольятти, офисы были в Сызрани и Жигулевске, несколько договоров заключили и жители других регионов. Пайщики рассчитывали на серьезную прибыль. Но что-то пошло не так.

В июне 2019 года первоначальный председатель решил отойти от дел. Возглавить кооператив предложили некоему Олегу З., бывшему сотруднику правоохранительных органов, его кандидатуру утвердили на общем собрании.

- Олег Б. предложил мне занять его место, выкупив бизнес и возместив расходы на организацию КПК – в общей сложности 50 миллионов рублей, - рассказал Олег журналисту «КП-Самара». – Одновременно с подписанием со мной договора в качестве управляющего финансовую деятельность КПК начала проверять прокуратура Центрального района Тольятти. Проверка закончилась в июне 2019 и не выявила никаких нарушений, ревизионная комиссия КПК также утвердила положительное заключение.

Как рассказал новый управляющий, прежнее руководство передало ему 22 миллиона рублей наличными и 226 миллионов – договорами займов, выданным клиентам через ООО «Первая инвестиционная».

- Передачи остальных денег я, к сожалению, не дождался, прежнее руководство перестало выходить со мной на связь, - сетует Олег.

Фиктивные договора и фирмы-однодневки

Начало конца было положено чуть позже, когда на всю страну прогремело громкое дело кооператива «Вкусно и сытно». Встревоженные пайщики стали забирать свои средства из «Доходного дома», а новых поступлений средств на обеспечение обязательств КПК не хватало.

- Я инициировал взыскание денег с заемщиков, которым КПК выдавал кредиты, выиграл несколько судебных дел, - рассказывает Олег З. – Однако выяснилось, что значительная часть договоров просто сфальсифицирована, а другие договоры заключены фиктивно - заемщики ставили свою подпись в документах в обмен на открытие на них фирм-однодневок. Я бывший следователь, поэтому проверить схему мне не составило труда. Выяснилось, что люди даже не знали, какие суммы и куда проходили по счетам, которые они на себя оформляли. Всем занимались прежние учредители «Доходного дома». Одновременно я выявил факт хищения денег из кооператива.

Олег З. обратился в правоохранительные органы, полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Однако потом статью переквалифицировали в организацию незаконной финансовой деятельности.

- 29 января 2020 года я собрал общее собрание пайщиков, где присутствовало около 800 человек, где я доложил о результатах проведенной мной проверки, моего обращения в прокуратуру Центрального района и аудиторского заключения. Решением собрания я был избран представителем обманутых вкладчиков и в этот же день пайщики написали заявления о привлечении организаторов КПК первого председателя к уголовной ответственности. От лица более тысячи пайщиков я обратился в прокуратуру Самарской области о хищении денежных средств, - говорит Олег З.

«Не похищены, а потрачены?»

В марте 2021 года прокуратура организовала собрание с потерпевшими пайщиками и заверила, что арестованных средств будет достаточно, чтобы вернуть деньги обманутым пайщикам. Против бывшего управляющего КПК Олега Б. возбудили дело об организации незаконной финансовой деятельности. Арестованные средства – земля, квартиры, офисы и т.д.

- Таким образом, оказалось, что 300 миллионов не похищены, а потрачены на развитие КПК, значит, возвращены они пайщикам не будут, - говорит Олег З.

А 1 февраля 2022 года из возбужденного ранее уголовного дела было выделено еще одно. Теперь в преступлении обвинили и самого Олега З. Его отправили под домашний арест.

Сейчас следствие окончено, дело передано в суд. Уже прошло несколько заседаний, на которых судья, в том числе, отклонил ходатайство пайщиков о возвращении дела в прокуратуру.

Вину не признал

Интересно, что нового председателя поддерживают не все пайщики. Координатор инициативной группы Александр П. рассказал «Комсомолке» свою версию того, что произошло с сотнями миллионов рублей, которые люди вложили в КПК «Доходный дом».

- Олега З. пригласили в кооператив в апреле 2019 года, а в июне бывший управляющий сложил полномочия и передал бразды правления в руки обвиняемого. Однако собрание по избранию Олега З. проходило с нарушением устава – отсутствовал кворум пайщиков. У нас есть свидетели, которые подтвердят, что протокол собрания был сфальсифицирован. Олег З. не рассказывал ничего нам, мы сами постепенно узнавали информацию, в том числе на судах. Материалы уголовных дел не дают однозначного ответа, как Олег З. оказался в кооперативе. Он говорит, что ему «предложили выкупить бизнес», а в показаниях – другая версия, - говорит координатор инициативной группы пайщиков КПК Александр П.

В ноябре того же года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» против неустановленного лица из числа руководителей КПК «Доходный дом», а спустя полгода обвинение предъявили первому управляющему, которому позже переквалифицировали статью «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» (ч.2 – в особо крупном размере)». Через год, в январе 2022 года, по той же статье, а также в присвоении и растрате, обвинили и следующего руководителя кооператива Олега З., но тот вину не признал. Сейчас оба уголовных дела находятся в суде, но пайщики не могут добиться их объединение в одно производство.

- Фактически дело о хищении длилось более трех лет. В кооперативе было почти тысяча вкладчиков, в основном люди преклонного возраста. За время следствия, по данным Автозаводского суда, не стало 18 человек. Сколько еще людей не дождется своих денег, пока ведутся судебные процессы неизвестно. У некоторых потерпевших даже появились подозрения, что следствие могло затягивать возбуждение уголовного дела против Олега З.

Коллективный иск

Пайщики утверждают, что во время следствия по делу первого управляющего, Олег З. якобы продолжал собирать деньги с пенсионеров. Как рассказал нам координатор инициативной группы обманутых пайщиков, однажды Олег З. приехал к жительнице Тольятти Антонине и под предлогом судебных издержек взял у нее 500 рублей.

- Он приезжал так ко многим другим пенсионерам и собирал деньги якобы на суд со страховой компанией. Однако суд не состоялся, потому что, как мы считаем, Олег З. заведомо подал иск, оформленный неграмотно, то есть не приложил к нему никаких документов. Естественно, суд отклонил пустое исковое заявление, - рассказывают пенсионеры.

Потом управляющий КПК вновь приехал к Антонине и взял с нее еще 500 рублей, «чтобы ее не забыли включить в реестр». Он обещал ей позвонить, но так и не вышел больше на связь с пожилой женщиной. Коллектив пайщиков помог обманутой тольяттинке и передал ей телефон и форму письма на имя конкурсного управляющего «Доходного дома», чтобы женщину таки включили в список кредиторов.

- Он категорически отказался отчитываться о расходовании собранных денег, - говорит Александр. - Мы написали коллективный иск в следственное управление.

Пока что отыскать пропавшие деньги тольяттинских пенсионеров следствию так и не удалось. По версии следствия, по делу первого руководителя проходят 468 пострадавших, которым причинен ущерб в размене 129 638 885, 98 руб. В результате преступных действий второго управляющего КПК Олега З. пострадали 523 пайщика, материальный ущерб составляет не более 122 миллионов рублей. В настоящее время суды по обоим уголовным делам продолжаются, по первому руководителю заседания проводятся раз в неделю, а по второму – раз в две недели. На суд вызываются по 10 пострадавших для дачи показаний. По подсчетам инициативной группы, при хорошем раскладе слушания закончатся только через полтора-два года. Однако пенсионеры не теряют надежды, что их деньги найдут и вернут, а мошенников будет ждать заслуженное наказание.