Испугалась и не сказала родителям: девочка чуть не лишилась зрения во время игры

Самарские врачи спасли зрение 6-летней девочке, которая проткнула глаз ножницами Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Самаре врачи спасли зрение шестилетней девочке. Малышка вырезала фигурки из картона и случайно травмировала глаз ножницами. Дочка не стала говорить маме, что случилось - испугалась, но на боль и дискомфорт в глазу все-таки пожаловалась. Родители почти сразу повезли ребенка в больницу. И не зря. У девочки обнаружили проникающее ранение глаза. Журналисты «КП-Самара» узнали подробности истории.

«Испугалась и спрятала ножницы»

По рассказам матери 6-летней девочки, все случилось вечером 26 февраля. Пока Анастасия Мороз была на кухне, ее дочь Женя вырезала фигуры из картона в своей комнате. Но через некоторое время малышку начал беспокоить глаз.

- Женя подошла ко мне и сказала, что у нее болит глаз. Я посмотрела, но ничего не увидела. Глазик был немного красным. Подумала, что сильно чесала, - говорит Анастасия Мороз.

Но боль не проходила. Тогда Анастасия дождалась мужа с работы и они вместе повезли ребенка в детское отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Ерошевского.

- Нас быстро приняли. Врач провел осмотр и сказал, что нужно проводить операцию. И уже в больнице дочка призналась, что случайно ткнула ножницами прямо себе в глаз, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Анастасия.

6-летняя Женя сильно испугалась. Девочка даже спрятала ножницы, чтобы родители ни о чем не догадались. К счастью, мать и отец насторожились и решили показать ребенка специалистам. Когда семья оказалась в больнице, малышка плохо видела одним глазом.

Девочке пришлось прооперировать глаз Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Пришлось оперировать

- Пациентка поступила с тяжелым проникающим ранением глаза в оптической зоне, которая отвечает за центральное зрение, - объяснил заведующий детским микрохирургическим офтальмологическим отделением № 5 больницы имени Ерошевского Андрей Синеок. - В результате этой травмы было резко снижено зрение и произошло повреждение структуры глаза, в частности хрусталика.

Сначала медики провели первичную хирургическую обработку раны, а после наложили швы.

- Нам удалось восстановить целостность глаза и сохранить зрение благодаря современному оборудованию и отечественным расходным материалам. Зрение восстановлено на 30%, - говорит Андрей Синеок.

Малышка под наблюдением врачей

Сейчас Женя чувствует себя хорошо, но ей предстоит второй этап лечения.

- Хрусталик частично мутный. Необходимо хирургическое лечение катаракты. Пациентка находится под наблюдением.

Мама 6-летней пациентам Анастасия Мороз тепло поблагодарила врачей за профессионализм и чуткое отношение.

- Рада, что так все закончилось. Врачи и медперсонал очень хорошие. Все доброжелательные и внимательные. Спасибо большое Андрею Евгеньевичу, - говорит Анастасия. - Побеседовали с Женей. Ножницами будет пользоваться только под присмотром, хотя она их теперь боится.

Врачи предупреждают, что в случае травмы глаз необходимо незамедлительно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы имени Ерошевского.

- Своевременно оказанная медицинская помощь может предотвратить серьезные последствия, осложнения и потерю зрения. Наша помощь оказывается круглосуточно.

Кроме того, медики настоятельно советуют родителям почаще проводить беседы с детьми.

- Говорите об опасности острых предметов. Старайтесь не оставлять ребенка без присмотра.