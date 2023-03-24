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Общество24 марта 2023 4:55

Помочь влюбиться в профессию: Новокуйбышевские нефтепереработчики передают опыт молодежи

«Лучший наставник рабочих» на НПЗ рассказала, как воспитать молодых заводчан
Анна ФЕДОРОВА
Татьяна Юшкова (справа) учит молодых коллег всем тонкостям профессии. Фото АО «НК НПЗ»

Татьяна Юшкова (справа) учит молодых коллег всем тонкостям профессии. Фото АО «НК НПЗ»

Четверть века в профессии

Любое производство связано с соблюдением жестких стандартов, ГОСТов и норм. Особенно, если это производство нефтеперерабатывающее. Здесь нужен строгий контроль за качеством сырья, реагентов и конечных продуктов по множеству показателей. Эта важная задача возложена на лаборантов химического анализа - за каждую рабочую смену сотрудницы лаборатории (в основном, в профессию идут женщины) проводят десятки, а то и сотни исследований. Но на НПЗ пристально следят не только за качеством нефти и ее производных. Чтобы завод работал как часы, необходимо, чтобы высокой планке соответствовал каждый элемент, задействованный в процессе преображения черного золота в нефтепродукты. Даже пар - именно его качество много лет находится в зоне ответственности старшего лаборанта химического анализа Татьяны Юшковой.

Татьяна Юшкова пришла на Новокуйбышевский НПЗ в 1997 году. За выбор профессии, которая за 25 лет стала по-настоящему любимой, Татьяна Николаевна благодарна своей свекрови. Вера Ефимовна всю жизнь трудилась в лаборатории фенольной установки, и невестку смогла заинтересовать - работа интересная, дружный коллектив, белый халат.

Татьяна Николаевна трудится старшим лаборантом химического анализа Цеха Энергопроизводства. Ее главная задача - контроль качества конденсата насыщенного и перегретого пара, который выпускается цехом. Он идет на нужды завода и самой электростанции, поэтому должен соответствовать всем главным параметрам - солесодержанию, содержанию натрия, значению рH.

- Ни разу не пожалела, что последовала совету свекрови, - призналась Татьяна Юшкова. - Работу свою считаю творческой, не скучной. Да и все вокруг меняется постоянно. Оборудование все современнее, даже посуду лабораторную не узнать. Все процессы автоматизируются, работа становится более удобной и комфортной.

Научить тонкостям можно только на практике

Коллектив лаборатории, в которой работает Татьяна, небольшой - около 30 человек. Зато стабильный как семья - текучки здесь почти не наблюдается, все знают друг друга много лет и всегда готовы прийти на выручку. И новичкам готовы протянуть руку помощи, научить, поделиться тонкостями мастерства. Тем более что опыт накоплен немалый. Татьяна Юшкова, например, в 2006 году по итогам конкурса была признана на заводе лучшей в профессии, более того - вошла в пятерку лучших лаборантов компании «Роснефть». Татьяна Николаевна охотно передает навыки молодежи, и весьма успешно - по итогам конкурса производственных «учителей», она заняла на предприятии третье место в номинации «Лучший наставник рабочих». Эта награда означает вовсе не количество воспитанников, а их качество - звание присваивается по сумме достижений молодых заводчан.

- Любое дело познается на практике, - считает Татьяна Николаевна. - Чтобы знать свою работу, нужно, чтобы кто-то опытный показал на примере, как она делается правильно. У нас мелочей не бывает, каждая деталь имеет значение. А главное - научить молодую смену основам безопасности. Мне нравится работать с молодежью - видеть, как они проникаются профессией, начинают ее любить. С их стороны требуется интерес, с моей - терпение. Результат окупается сторицей - в наш коллектив вливаются коллеги, на которых можно положиться.

Многолетний добросовестный труд заводчанки, ее неравнодушная жизненная позиция отмечены не только руководством предприятия, но и общественностью: Татьяна Юшкова награждена Почетной грамотой думы городского округа Новокуйбышевск.

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