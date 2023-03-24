Помочь влюбиться в профессию: Новокуйбышевские нефтепереработчики передают опыт молодежи

Татьяна Юшкова (справа) учит молодых коллег всем тонкостям профессии. Фото АО «НК НПЗ»

Четверть века в профессии

Любое производство связано с соблюдением жестких стандартов, ГОСТов и норм. Особенно, если это производство нефтеперерабатывающее. Здесь нужен строгий контроль за качеством сырья, реагентов и конечных продуктов по множеству показателей. Эта важная задача возложена на лаборантов химического анализа - за каждую рабочую смену сотрудницы лаборатории (в основном, в профессию идут женщины) проводят десятки, а то и сотни исследований. Но на НПЗ пристально следят не только за качеством нефти и ее производных. Чтобы завод работал как часы, необходимо, чтобы высокой планке соответствовал каждый элемент, задействованный в процессе преображения черного золота в нефтепродукты. Даже пар - именно его качество много лет находится в зоне ответственности старшего лаборанта химического анализа Татьяны Юшковой.

Татьяна Юшкова пришла на Новокуйбышевский НПЗ в 1997 году. За выбор профессии, которая за 25 лет стала по-настоящему любимой, Татьяна Николаевна благодарна своей свекрови. Вера Ефимовна всю жизнь трудилась в лаборатории фенольной установки, и невестку смогла заинтересовать - работа интересная, дружный коллектив, белый халат.

Татьяна Николаевна трудится старшим лаборантом химического анализа Цеха Энергопроизводства. Ее главная задача - контроль качества конденсата насыщенного и перегретого пара, который выпускается цехом. Он идет на нужды завода и самой электростанции, поэтому должен соответствовать всем главным параметрам - солесодержанию, содержанию натрия, значению рH.

- Ни разу не пожалела, что последовала совету свекрови, - призналась Татьяна Юшкова. - Работу свою считаю творческой, не скучной. Да и все вокруг меняется постоянно. Оборудование все современнее, даже посуду лабораторную не узнать. Все процессы автоматизируются, работа становится более удобной и комфортной.

Научить тонкостям можно только на практике

Коллектив лаборатории, в которой работает Татьяна, небольшой - около 30 человек. Зато стабильный как семья - текучки здесь почти не наблюдается, все знают друг друга много лет и всегда готовы прийти на выручку. И новичкам готовы протянуть руку помощи, научить, поделиться тонкостями мастерства. Тем более что опыт накоплен немалый. Татьяна Юшкова, например, в 2006 году по итогам конкурса была признана на заводе лучшей в профессии, более того - вошла в пятерку лучших лаборантов компании «Роснефть». Татьяна Николаевна охотно передает навыки молодежи, и весьма успешно - по итогам конкурса производственных «учителей», она заняла на предприятии третье место в номинации «Лучший наставник рабочих». Эта награда означает вовсе не количество воспитанников, а их качество - звание присваивается по сумме достижений молодых заводчан.

- Любое дело познается на практике, - считает Татьяна Николаевна. - Чтобы знать свою работу, нужно, чтобы кто-то опытный показал на примере, как она делается правильно. У нас мелочей не бывает, каждая деталь имеет значение. А главное - научить молодую смену основам безопасности. Мне нравится работать с молодежью - видеть, как они проникаются профессией, начинают ее любить. С их стороны требуется интерес, с моей - терпение. Результат окупается сторицей - в наш коллектив вливаются коллеги, на которых можно положиться.

Многолетний добросовестный труд заводчанки, ее неравнодушная жизненная позиция отмечены не только руководством предприятия, но и общественностью: Татьяна Юшкова награждена Почетной грамотой думы городского округа Новокуйбышевск.