Растят мастеров: В Сызрани молодые нефтяники узнают секреты профессии из первых рук

Недавний молодой специалист Кирилл Чекунов (слева) уже сам передает опыт коллегам. Фото АО «СНПЗ»

Вопросы приветствуются

Кирилл Чекунов пришел на завод всего семь лет назад после окончания сызранского филиала СамГТУ, а сегодня в его подчинении уже 15 человек, среди которых пятеро совсем молодых. Кирилл постоянно напоминает ребятам: не бойтесь обратиться с любым вопросом, поставить себя в неловкую ситуацию. Мастер прекрасно помнит, как сам впервые оказался на производстве, и представляет, что чувствуют молодые коллеги.

- С первого взгляда меня поразил масштаб производства - крупные технологические объекты, сложные процессы, - рассказал мастер ремонтно-механического цеха Сызранского НПЗ Кирилл Чекунов. - Сразу почувствовал себя частью чего-то большого, важного. Естественно, первые шаги давались тяжеловато. Поначалу робел обращаться с вопросами - вдруг они покажутся нелепыми, а я сам - недостаточно грамотным специалистом? Но скоро понял, что опыт старших товарищей поможет избежать ошибок, быстрее вникнуть в детали. Тем более, что люди искренне готовы помочь.

Специфика участка, которым руководит Кирилл, сложная - ремонт грузоподъемных механизмов. Мастер готов помочь любому обратившемуся за советом коллеге, но официально по программе наставничества он был закреплен за одним молодым специалистом - Максимом Ильиным, который находился под плотной опекой в течение трех лет. Опыт оказался успешным: по итогам 2022 года Кирилл Чекунов стал призером заводского конкурса «Лучший наставник».

- У нас был подробный план развития молодого специалиста, его адаптации на производстве, - говорит мастер. - О том, что реализовали мы его плодотворно, говорят маркеры, по которым оценивается работа наставника. Максим побеждал во всех научно-практических конференциях и конкурсах профмастерства, в которых принимал участие - эти контрольные точки мы прошли на максимуме. Кстати, сейчас он уже перешел на инженерную работу - значит, все сделали правильно.

Лаборант химического анализа центральной заводской лаборатории Татьяна Шехина воспитала около десятка молодых коллег. Заводчанка охотно передает опыт, которого за четверть века на производстве накоплено немало. Сейчас под ее крылом профессионально растут три лаборанта химического анализа - для каждой девушки Татьяна находит время и нужные слова.

- В любой профессии есть тонкости, о которых в книгах не пишут, - считает Татьяна Шехина. - ГОСТы и оборудование постоянно обновляются, наставник, который покажет, что и как, научит технике безопасности, просто необходим. Да и адаптироваться нужно помочь - ведь новички приходят в сложившийся коллектив. Испытательный центр у нас очень большой, и помочь сориентироваться здесь тоже не будет лишним - показать, как пройти в столовую или к начальнику.

Татьяна Шехина помогает девушкам вникнуть в профессию и адаптироваться на предприятии. Фото АО «СНПЗ»

Достижения ученика - успех наставника

На Сызранском НПЗ наставничество много лет является важным элементом накопления и передачи профессиональных знаний, навыков и опыта начинающим сотрудникам - рабочим и специалистам.

Для рабочих обучение длится несколько месяцев, для вчерашних выпускников вузов - три года. Наставниками к ним подбирают людей, имеющих не только признанный авторитет в коллективе, но и высшее профильное образование, большой опыт и знания, полученные по обучающей программе «Мастерской развития наставника». В настоящее время на предприятии пестуют молодую смену около 260 опытных сотрудников. Каждый из них может претендовать на почетное звание «Лучший наставник», причем заработать его помогают не собственные производственные показатели, а достижения воспитанников - чем успешнее проявил себя подопечный, тем выше рейтинг учителя.