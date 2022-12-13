Лауреат международного конкурса самарец Дмитрий Коцарь репетирует на новом рояле «Михаил Глинка».

В музыкальные школы Самарской области поступили новые инструменты. Национальный проект «Культура» в регионе помогает повысить качество учебного процесса

Чтобы научить чистому звуку

29 ноября в старейшую детскую музыкальную школу Самары имени Д.Д. Шостаковича привезли новый баян и аккордеон. «Комсомолка» присутствовала при их распаковке, и надо было видеть, каким счастьем светились лица руководителей и педагогов, ведущих занятия по этим инструментам. Качество было оценено как очень высокое.

А некоторое время назад школа получила три гобоя, два цифровых пианино, рояль, интерактивные панели для проведения занятий и конференций.

Новые инструменты — высочайшего качества.

В распоряжении школы имени Д.Д. Шостаковича есть музыкальные инструменты в «возрасте» от нескольких лет до века. Последних касались даже руки великого композитора, имя которого носит школа, и нескольких поколений учеников.

- Они представляют собой музейную ценность, мы их бережем. Но парк инструментов должен постоянно обновляться, - рассказала «КП»директор ДМШ им. Д.Д. Шостаковича Полина Ефимова.

Дело в том, что музыкальные инструменты весьма чувствительны к перепадам температуры и влажности, которые сопровождают условия их хранения круглый год. К большому сожалению, со временем они теряют качество звучания. Играть на них, конечно, можно, но воспитывать вкус к чистому звуку, развивать технические возможности и готовить детей на конкурсы очень высокого уровня крайне сложно.

Именно эту задачу самарским музыкальным школам помогает решить национальный проект «Культура». В Самарской области он работает с 2019 года. За это время 24 учреждения культуры только в Самаре получили 335 музыкальных инструментов, более 4 тысяч единиц музыкальных пособий методической литературы, аудио- видеопособий, и более тысячи единиц оборудования. И это помогает кардинально улучшить качество образовательного процесса, повысить мотивацию детей, воспитать в них развитый музыкальный вкус.

Сольфеджио в топе

В начале учебного года новые инструменты получила еще одна титулованная детская музыкальная школа имени М.И. Глинки: рояль, три пианино, цифровое фортепиано, скрипку, виолончель, кларнет и флейту. К слову, на рояле уже репетировал свою конкурсную программу 7-классник школы Дмитрий Коцарь, буквально на днях завоевавший 3 место на престижном Международном конкурсе молодых музыкантов имени Д.И. Кабалевского. Молодой музыкант в восторге от мягкого и объемного звучания инструмента. Его юная коллега, скрипачка Арина Глебова, обладательница Гран-при на конкурсе в Смоленске, восхищена новой скрипкой, до которой обещает дорасти очень скоро. А с приобретением виолончели в школе снова открыли класс обучения на этом инструменте, который преподает педагог – лауреат международных конкурсов. Купили и профессиональную камеру для записи выступлений учеников. К слову, эти замечательные инструменты и оборудование школа получила накануне своего 75-летия, которое будет отмечаться в следующем году.

А от новых интерактивных пособий в восторге и дети, и преподаватели. >

- В этих пособиях соединены нотный, иллюстративный, аудио- и видеоматериал, обучаемые слайды, представленные в яркой красочной форме. Много игровых упражнений, что особенно интересно детям младших классов. Все это обогащает урок эмоциями, детям легче осваивать этот предмет. А педагогам намного проще готовиться и проводить уроки, - поделилась заведующая методическим объединением «Теоретико-хоровой» ДМШ им. М.И. Глинки Юлия Коцарь.

Вот так инновационные технологии вывели в топ популярности сольфеджио, которое раньше все-таки было сложным для освоения.

По словам директора ДМШ им. М.И. Глинки, заслуженного работника культуры России Ольги Хвостовой, положительное влияние нацпроекта «Культура» на музыкальные школы сложно переоценить.

- На мой взгляд, это воплощение материальных ценностей в духовное наследие. Дети – наследники нашей культуры, и когда они исполняют музыку, они приближаются к замыслу композиторов. Помочь им в этом – главная задача и миссия музыкальной школы, - уверена Ольга Хвостова.

Интерактивное оборудование сделало сольфеджио любимым предметом.

Как отметила руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяна Шестопалова, она видит реальные результаты нацпроекта «Культура». Это обновление парка музыкальных инструментов, открытие классов по новым специальностям – и, конечно, более высокий качественный уровень подготовки юных талантов.

- Мы стали чаще видеть в числе победителей конкурсов наших самарских ребят, и это в том числе результат работы нацпроекта, - подчеркнула Татьяна Шестопалова. – Но самое главное - это, конечно, воспитание гармонично развитой личности с мировоззрением, которое опирается на наши российские традиционные ценности.

СПРАВКА

В 2022 году оснащены 12 образовательных учреждений губернии в сфере культуры: 10 в Самаре, а также «Детская школа искусств» Кинель-Черкасского района и «Школа искусств им. М.А. Балакирева» в Тольятти.