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Общество13 декабря 2022 9:00

В музыкальные школы Самарской области поступили новые инструменты

Национальный проект «Культура» в регионе помогает повысить качество учебного процесса
Елена ЧЕЧЕНИНА
Лауреат международного конкурса самарец Дмитрий Коцарь репетирует на новом рояле «Михаил Глинка».

Лауреат международного конкурса самарец Дмитрий Коцарь репетирует на новом рояле «Михаил Глинка».

В музыкальные школы Самарской области поступили новые инструменты. Национальный проект «Культура» в регионе помогает повысить качество учебного процесса

Чтобы научить чистому звуку

29 ноября в старейшую детскую музыкальную школу Самары имени Д.Д. Шостаковича привезли новый баян и аккордеон. «Комсомолка» присутствовала при их распаковке, и надо было видеть, каким счастьем светились лица руководителей и педагогов, ведущих занятия по этим инструментам. Качество было оценено как очень высокое.

А некоторое время назад школа получила три гобоя, два цифровых пианино, рояль, интерактивные панели для проведения занятий и конференций.

Новые инструменты — высочайшего качества.

В распоряжении школы имени Д.Д. Шостаковича есть музыкальные инструменты в «возрасте» от нескольких лет до века. Последних касались даже руки великого композитора, имя которого носит школа, и нескольких поколений учеников.

- Они представляют собой музейную ценность, мы их бережем. Но парк инструментов должен постоянно обновляться, - рассказала «КП»директор ДМШ им. Д.Д. Шостаковича Полина Ефимова.

Дело в том, что музыкальные инструменты весьма чувствительны к перепадам температуры и влажности, которые сопровождают условия их хранения круглый год. К большому сожалению, со временем они теряют качество звучания. Играть на них, конечно, можно, но воспитывать вкус к чистому звуку, развивать технические возможности и готовить детей на конкурсы очень высокого уровня крайне сложно.

Именно эту задачу самарским музыкальным школам помогает решить национальный проект «Культура». В Самарской области он работает с 2019 года. За это время 24 учреждения культуры только в Самаре получили 335 музыкальных инструментов, более 4 тысяч единиц музыкальных пособий методической литературы, аудио- видеопособий, и более тысячи единиц оборудования. И это помогает кардинально улучшить качество образовательного процесса, повысить мотивацию детей, воспитать в них развитый музыкальный вкус.

Сольфеджио в топе

В начале учебного года новые инструменты получила еще одна титулованная детская музыкальная школа имени М.И. Глинки: рояль, три пианино, цифровое фортепиано, скрипку, виолончель, кларнет и флейту. К слову, на рояле уже репетировал свою конкурсную программу 7-классник школы Дмитрий Коцарь, буквально на днях завоевавший 3 место на престижном Международном конкурсе молодых музыкантов имени Д.И. Кабалевского. Молодой музыкант в восторге от мягкого и объемного звучания инструмента. Его юная коллега, скрипачка Арина Глебова, обладательница Гран-при на конкурсе в Смоленске, восхищена новой скрипкой, до которой обещает дорасти очень скоро. А с приобретением виолончели в школе снова открыли класс обучения на этом инструменте, который преподает педагог – лауреат международных конкурсов. Купили и профессиональную камеру для записи выступлений учеников. К слову, эти замечательные инструменты и оборудование школа получила накануне своего 75-летия, которое будет отмечаться в следующем году.

А от новых интерактивных пособий в восторге и дети, и преподаватели. >

- В этих пособиях соединены нотный, иллюстративный, аудио- и видеоматериал, обучаемые слайды, представленные в яркой красочной форме. Много игровых упражнений, что особенно интересно детям младших классов. Все это обогащает урок эмоциями, детям легче осваивать этот предмет. А педагогам намного проще готовиться и проводить уроки, - поделилась заведующая методическим объединением «Теоретико-хоровой» ДМШ им. М.И. Глинки Юлия Коцарь.

Вот так инновационные технологии вывели в топ популярности сольфеджио, которое раньше все-таки было сложным для освоения.

По словам директора ДМШ им. М.И. Глинки, заслуженного работника культуры России Ольги Хвостовой, положительное влияние нацпроекта «Культура» на музыкальные школы сложно переоценить.

- На мой взгляд, это воплощение материальных ценностей в духовное наследие. Дети – наследники нашей культуры, и когда они исполняют музыку, они приближаются к замыслу композиторов. Помочь им в этом – главная задача и миссия музыкальной школы, - уверена Ольга Хвостова.

Интерактивное оборудование сделало сольфеджио любимым предметом.

Как отметила руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяна Шестопалова, она видит реальные результаты нацпроекта «Культура». Это обновление парка музыкальных инструментов, открытие классов по новым специальностям – и, конечно, более высокий качественный уровень подготовки юных талантов.

- Мы стали чаще видеть в числе победителей конкурсов наших самарских ребят, и это в том числе результат работы нацпроекта, - подчеркнула Татьяна Шестопалова. – Но самое главное - это, конечно, воспитание гармонично развитой личности с мировоззрением, которое опирается на наши российские традиционные ценности.

СПРАВКА

В 2022 году оснащены 12 образовательных учреждений губернии в сфере культуры: 10 в Самаре, а также «Детская школа искусств» Кинель-Черкасского района и «Школа искусств им. М.А. Балакирева» в Тольятти.

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