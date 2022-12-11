Тольяттинскому режиссеру грозит до 25 лет тюрьмы за попытку поставить остросоциальную пьесу

В настоящее время ведется следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти Григорий Б. много лет занимается постановками детских спектаклей. Дети и их родители никогда не жаловались на работу режиссера-постановщика, но в этом году он решил поставить один очень смелый спектакль. Но все пошло не так. Сейчас тольяттинский режиссер находится под домашним арестом без возможности содержать свою семью и кормить детей. Его обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек по девяти статьям УК РФ.

Адвокат обвиняемого, управляющий партнер Адвокатского бюро Самарской области «Хальченко и Партнеры» Сергей Хальченко рассказал журналисту «КП-Самара» подробности скандального уголовного дела и почему примерного семьянина и успешного режиссера детского театра обвиняют в распространении детской порнографии и насилии над маленькими актрисами.

Остросоциальная пьеса с опасными элементами

Все началось с задумки Григория Б. поставить для его подопечных очень необычную пьесу остросоциальной направленности. Режиссер рассказал девочкам и их родителям о пьесе зарубежного автора Ребекки Причард.

- Она относится к жанру документального театра Verbatim и честно разговаривает со зрителем без лишних нежностей, - объясняет режиссёр. - В этом произведении раскрываются непростые и болезненные темы из жизни подростков, которые требуют очень честного отношения к читателю и зрителю. Главная задача пьесы - вызвать у зрителя отвращение к образу жизни, который ведут героини, и стойкое нежелание идти по этой дорожке, - говорит тольяттинец Григорий Б.

Пьеса пользуется популярностью среди театрального сообщества, на ее основе ставились спектакли в России. Они позиционировались как социальные и направленные на борьбу с наркоманией, профилактику алкоголизма, как показывающие черные будни подростков. В основе пьесы факты из жизни четырех дворовых девочек, заброшенных жестокой судьбой в низы общества. Героини принимают наркотики, зарабатывая воровством, развлекаются в грязных клубах, периодически выясняя отношения с «конкурентками».

«Эти сцены отражают будничные явления уличной жизни, о которых знают все, но предпочитают не говорить о них», – популярное описание в афишах.

Режиссер обещал адаптировать пьесу под возраст актрис

Как отмечает адвокат, Григорий сразу объяснил детям и их мамам, что все неприличные сцены и нецензурная лексика в пьесе будут удалены, а сама постановка будет им адаптирована и переработана для несовершеннолетних актрис. Большинство его подопечных согласились на постановку. Но среди родителей нашлись те, кто был в шоке от произошедшего.

- Узнав название пьесы, ученицы нашли ее в Интернете и начали самостоятельно изучать оригинал без цензуры. Но при первом ознакомлении с пьесой на уроке, Григорий следил за тем, чтобы девочки пропускали особо неэтичные сцены, так как подобные сцены являются недопустимыми для детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, - рассказывает адвокат Сергей Хальченко. – Однако одна из мам девочек обратилась с жалобой в прокуратуру, которая в свою очередь после проведения проверки поставила перед следственным комитетом вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Григория. Стоит сказать, что эта мама не заявляла о возбуждении уголовного дела, а лишь хотела, чтобы Григория отстранили от работы.

Возбудили 9 уголовных дел

Следственный комитет Тольятти возбудил 9 уголовных дел в отношении Григория Б. По версии следствия, во время занятия с группой в театральной студии у режиссера возник умысел, направленный на удовлетворение низменного сексуального влечения, в целях реализации которого предложил несовершеннолетним ученикам с помощью имеющихся у них мобильных телефонов найти в сети «Интернет» и ознакомиться с содержанием пьесы Ребекки Причард.

Таким образом, Григорий совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних, а также иные действия сексуального характера и распространил порнографию. В производстве в настоящее время находится уголовное дело по следующим преступлениям: ч. 3 ст. 135 УК РФ (ч. 3 ст. 135 УК РФ – совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух или более лиц, не достигших 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственное совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (6 эпизодов) (распространение, публичная демонстрация и рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением). Тольяттинскому режиссеру грозит до 25 лет лишения свободы.

У адвоката возникли вопросы к компетентности эксперта

Позиция следствия во многом основана на выводах экспертизы. Но у адвоката возникли сомнения в квалификации эксперта, который признал пьесу произведением порнографического характера с участием несовершеннолетних и оказывающей деструктивное влияние.

- У эксперта высшее образование «Учитель по специальности «Изобразительное искусство и черчение», диплом на проведение компьютерно-технических экспертиз, сертификат на исследование информационных компьютерных средств и диплом о переподготовке «Мировая художественная культура», который соответствует уровню среднего профессионального образования. А такого рода экспертизы требуют участие лингвиста, психолога, сексолога и культуролога, - убежден адвокат.

Сторона защиты обратилась к другим специалистам для проведения экспертизы.

Большинство родителей не увидели состава преступления в действиях режиссера

Как рассказывает адвокат, четверо из шести девочек и их мамы не считают себя потерпевшими и не имеют никаких претензий к Григорию. Все они дают одинаковые с Григорием показания, что это было первичное ознакомление с текстом пьесы, и они были предупреждены, что в оригинале есть неприятные сцены и пропускали их. Когда пьеса была одобрена маленькими актрисами и их родителями, Григорий адаптировал ее для несовершеннолетних девочек, убрав все лишнее из пьесы.

- Я убежден: мы сможем доказать, что произошла ошибка, и обвинения не имеют под собой оснований. Но это потребует времени, а Григорий, муж и отец двоих детей, все это время вынужден находиться под домашним арестом, и не имеет возможности содержать семью. Более того, он вынужден нести большие затраты на свою защиту и оплату работы квалифицированных экспертов, - говорит адвокат Сергей Хальченко.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий и за дальнейшими разбирательствами.