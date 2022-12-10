Лед и страсть: Самара впервые приняла Кубок России по керлингу. Вот как это было

Вот такой переходящий кубок получили победители. Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

В Ледовом дворце спорта на этой неделе было жарко. Впервые в нашем регионе проходил Кубок России по керлингу среди мужских команд. На самарский лед вышли 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской областей, Красноярского и Краснодарского краев. Среди участников – сильнейшие керлингисты страны.

Керлинг, который еще недавно казался многим странным, стремительно набирает популярность. В заключительный день соревнований на трибуне собралось немало ценителей этого вида спорта. На лед вышли четыре команды – керлингисты из Московской, Иркутской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Болельщики внимательно наблюдали за турниром, пока спортсмены вели яркую и весьма громкую игру. Стратегия, тактика и техника являются основными факторами, ведущими к победе в этом виде спорта, и казалось, что спортсмены находились в момент игры в мире расчетов, пристально наблюдая за камнем, летящим в «дом» (мишень на каждом конце ледовой полосы – прим. Ред.).

Страсти на льду кипели нешуточные. Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

На первый взгляд кажется, что нет ничего проще – толкнуть камень и расчищать перед ним дорожку, но этот камень, на секундочку, весит 19,96 кг, и спортсменам необходимо не только направлять, но и контролировать его.

О сложности этого вида спорта не понаслышке знает 13-летняя Катя, которая пришла поддержать за любимую команду.

- Я сама занимаюсь керлингом уже почти год здесь, в Ледовом дворце спорта. На соревнования пришла не только из спортивного интереса, но и поболеть за свою любимую команду “Комсомолл 1” из Иркутской области. Надеюсь, они сегодня победят!

13-летняя Катя пришла поболеть за любимую команду. Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Время пролетело незаметно. Керлингисты пожали друг другу руки и покинули лед. Атмосфера за пределами площадки царила дружелюбная, ведь несмотря на разделения по регионам, многие спортсмены вместе представляли нашу страну на Олимпийских играх в составе сборной России по керлингу. Да и проделанной работы керлингистам уже были известны.

- Когда начинали этот турнир, мы сразу понимали, что в плэй-офф встретимся с другими спортсменами из сборной России, и знали на кого выйдем. Финал прошел уверенно, в конце играли безопасно, так что ребята из Иркутска смогли приблизиться, - рассказал призер чемпионата мира и капитан команды из Московской области Александр Еремин. - Мы являемся командой, которая больше всех играет вместе. Мы друзья и вне спорта, всегда вместе вот уже 10 лет. Ехали за победой, и все прошло хорошо. Все были на своих позициях, все игры выиграли. Так что все молодцы!

Самара в первый раз приняла такой турнир, но точно не в последний. Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Подмосковная сборная ехала в Самару за победой и гордо увозит ее с собой. Золотые медали и кубок победителей достались Александру Еремину, Михаилу Васькову, Алексею Тузову, Алексею Куликову и Петру Кузнецову. Серебро взяла молодая, но перспективная команда из Иркутской области – “Комсомолл 1”. Бронза досталась Краснодарскому краю. Награждали победителей и призеров вице-президент федерации керлинга России, член исполкома ФКР Екатерина Галкина, член исполкома ФКР, президент федерации керлинга Самарской области Виктор Богатов, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов и главный судья соревнований Алексей Артемьев.

- Хотелось бы поприветствовать вас и сказать слова благодарности гостеприимному городу Самаре. Большое спасибо руководству Ледового дворца спорта, судейскому корпусу и отдельно хотелось бы отметить, и наши участники со мной согласятся, команду айсмейкеров, которая делала этот прекрасный лед. Мне тоже удалось его опробовать и, естественно, браво! – отметила Екатерина Галкина.

Не только победителей, но и всех участников порадовали прекрасной новостью – здесь, на Кубке России по керлингу в Самаре, спортсменам вручили их первый переходящий кубок. В этом году его увозит с собой сборная Московской области, но, надеемся, что когда-нибудь он вернется на самарскую землю.