На сказочном поезде и с подарками: в Самару прибыл Дед Мороз из Великого Устюга

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей Самары с Новым годом. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Каждый год главный волшебник страны Дед Мороз из Великого Устюга садится в свой поезд и отправляется поздравлять детей России с Новым годом. В этом году в Самару волшебник приехал в субботу, 10 декабря 2022 года.

В этом году поезд Деда Мороза приехал 10 декабря. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Встреча с волшебником - незабываемое событие для ребенка. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Приехал с размахом - на сказочном поезде, где аж 19 вагонов. Там и сказочная деревня, и приемная, и сцена, и лавка с сувенирами, и ресторан. Но главное - паровоз.

Вот такой красивый паровоз у Деда Мороза. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы очень ждали Деда Мороза, - рассказывает самарчанка Анастасия, которая привела на встречу с волшебником дочку. - И нисколько не пожалели. Ребенок в восторге, это же Дед Мороз!

Вместе с Дедом Морозом путешествует и его внучка Снегурочка. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Волшебник приехал не один, а с внучкой Снегурочкой и помощниками. С каждым можно было поговорить и сфотографироваться.

Помощники у Деда Мороза разные. Есть такие Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Есть такие Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Есть и вот такие. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре поезд Деда Мороза пробудет до вечера, потом отправится дальше. Свое путешествие волшебник закончит 15 января, а до этого он посетит больше 100 российских городов.