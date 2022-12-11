Где в Самаре покататься на коньках на свежем воздухе: адреса и цены на прокат

Катки уже открываются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настало время открывать сезон фигурного катания. Не все ледовые катки еще залиты в Самаре - но почти все они близки к открытию. Расскажем, где в Самаре покататься на коньках на свежем воздухе и сколько стоит прокат снаряжения, если нет своего.

В этом зимнем сезоне в Самаре, как и в прошлом, будет залито более 120 катков. Они расположатся на городских площадях, парках, дворах школ и жилых домов. Полный список адресов последних администрация предоставит позже.

Самым первым в Самаре заработал огромный платный каток у ТЦ «Мега». Посещение по сеансам. Один сеанс длится один час и стоит в будни 200 руб. для взрослых, 150 руб. для детей. В выходные ценник повышается до 250 и 200 руб. соответственно. В продаже есть абонементы. Аренда коньков - 100 руб., заточка - 300 руб.

Готов каток на площади Куйбышева. Со дня на день откроют лед на площади Славы и на набережной Волги возле ЦСК ВВС. Там будут прокат снаряжения, места, где можно зайти погреться, и торговые точки с горячими напитками. Прокат коньков от 100 руб., заточка - 300 руб.

Уже больше недели задорно скользят коньки горожан на ледовой площадке в парке Гагарина. Он расположен, как и в прошлые годы, возле стадиона. Однако прокат еще не работает.

Сегодня открывается большой каток в парке Металлургов. Площадка работает ежедневно с 10 до 22 часов с двумя техническими перерывами с 14.00 до 14.30 и с 18.00 и до 18.30. Прокат коньков и лыж начнет работу чуть позже, но расценки уже известны. Коньки для взрослых - 200 руб., для студентов - 150 руб., для детей - 100 руб.

12 декабря планируется открытие просторного катка в парке Дружба и парке Победы. Цены на прокат ожидаются такие же, как в парке Металлургов.

В администрации стадиона «Динамо» пояснили, что ясность по поводу работы их катка появится чуть позже.

Позже всех - 30 декабря - откроется каток у стадиона «Солидарность Арена». В этом году он, скорее всего, поменяет свое месторасположение - его зальют возле южной парковки, сообщили «Комсомолке» в спортивном учреждении. О ценах на прокат говорить еще рано.