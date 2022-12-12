Счет шел на секунды: самарские врачи спасли роженицу с сильным кровотечением

Медики больницы Середавина провели экстренную операцию и сохранили две жизни Фото: правительство Самарской области

В Самаре врачи спасли многодетную маму и ее новорожденного ребенка. У женщины выявили опасное осложнение беременности. Сохранить две жизни удалось благодаря экстренной операции. Ее провели сотрудники перинатального центра СОКБ имени В.Д. Середавина.

Потеряла много крови

Для жительницы Самары это был уже третий ребенок, первые двое появились на свет с помощью кесарева сечения. В один из дней она почувствовала сильную боль в животе, у нее началось кровотечение. Беременную в срочном порядке доставили на машине скорой помощи в больницу. Медики осмотрели женщину и поняли, что она находится в критическом состоянии — нужна экстренная операция.

— Пациентка потеряла много крови. Необходима была срочная операция, счет шел буквально на секунды, — рассказала врач — акушер-гинеколог больницы Середавина Юлия Щербинина.

Разошелся шов после кесарева

Медики приступили к операции после 14 минут после поступления женщины в приемный покой. По данным Минздрава Самарской области, у нее выявили опасное осложнение беременности — расхождение одного из швов после предыдущих родов.

— Дежурная бригада провела четкую и грамотную работу. Благодаря этому удалось спасти жизнь и матери, и ребенку. Более того, наши специалисты сделали женщине сложную органосохраняющую операцию, чтобы сберечь ее здоровье, — поделилась заместитель главврача по акушерству и гинекологии СОКБ им. Середавина Татьяна Тезикова.

Самарчанка родила девочку. Малышка появилась на свет на 37 неделе. Ее вес составил всего 2,7 кг. Поначалу самостоятельно дышать она не могла. Около недели провела в реанимации на искусственной вентиляции легких. Когда девочка задышала сама, ее перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Мама и ее дочка некоторое время находились под наблюдением врачей, а потом их выписали из больницы. Сейчас обе чувствуют себя хорошо и находятся дома, в кругу семьи.

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