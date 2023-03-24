Когда отключат отопление в Самаре 2023: даты завершения отопительного сезона

В прошлом году подачу тепла в Самаре прекратили лишь 22 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый год отключение отопления в Самаре происходит в разные даты. По информации городской администрации, основанием для этого является среднесуточная температура воздуха +8 градусов или выше, которая должна продержаться пять дней подряд. В прошлом году подачу тепла в Самаре прекратили лишь 22 апреля. А когда отключают отопление в Самаре в 2023 году? публикуем предположительную дату. Рассказываем, в какие сроки и при каких условиях коммунальщики прекратят подачу тепла.

Весной 2023, скорее всего, это произойдет раньше. По предварительным прогнозам синоптиков, уже в первой декаде апреля в некоторые дни столбик термометра покажет до +12 градусов. Такие данные опубликовал сервис Gismeteo.ru. Так что можно предположить, что отопительный сезон завершится к концу первой декады апреля.

В то же время метеорологи отмечают, что весна в этом году очень капризна, а значит, не нужно слепо доверять долгосрочным прогнозам.

После того, как в домах Самары остынут все батареи, в городе проведут гидравлические испытания теплосетей. Проверка труб на прочность всегда сопровождается отключением горячей воды.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 в Самаре стартовал довольно рано - 27 сентября.