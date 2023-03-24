«Оставил одного посреди аэропорта»: хозяин бросил щенка, которого не взяли в самолет, но малыша спасло чудо

В Самаре пассажир самолета бросил щенка в аэропорту и улетел. Фото: ВКонтакте/«ЗооСпасение»

В Самаре пассажир самолета не смог взять с собой щенка и бросил его в аэропорту. Переноску, где сидел хвостик, нашли работники аэровокзала. Мокрый нос остался один. Неравнодушные волжане и зоозащитники рассказали о песике в социальных сетях, но помощь интернет-пользователей не понадобилась. Почти сразу щенка забрал парень Степан. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности истории.

«Бросил переноску и улетел»

Все случилось еще в начале марта в Самаре. По словам работников аэропорта Курумоч, мужчина собирался улететь из областной столицы вместе с питомцем, но в итоге оставил малыша в аэропорту.

-Мы точно не знаем, что произошло. Может не пустили, а может передумал, - рассказала журналисту «КП-Самара» Татьяна.

Татьяна заметила пассажира с переноской почти сразу. Мужчина несколько раз проходил мимо сотрудницы Курумоча.

-Этот мужчина подходил и ко мне с собакой. Как оказалось, он солдат. Ему нужно было лететь в Москву, а как поступить с щенком, он не знал, - говорит работник аэропорта Степан. - Я сказал ему, что нужно обратиться к представителю авиакомпания, а еще, что для перелета обязательно должен быть ветпаспорт.

«К поиску новых хозяев подключились волонтеры»

Спустя время Степан вместе с коллегой Татьяной вновь встретили мужчину, но уже без переноски в руках.

-Мы спросили, где щенок. А он промолвил, что решил вопрос. Мол, животное не летит. Мы тут же рванули искать бедолагу по всему аэропорту.

Переноску с животным незнакомец бросил в коридоре. Неравнодушные сотрудники аэропорта сразу выпустили и напоили водой щенка.

Татьяна не знала, как поступить с хвостиком и позвонила за советом своей коллеге Анжелике.

-Я всегда помогаю брошенным животным, поэтому мне и позвонила Татьяна. Ребеночка стало жалко, уже была готова забрать его к себе на передержку, пока не найдется заботливая семья, - поделилась Анжелика.

«Хозяин все это время был рядом»

Волонтеры приюта «ЗооСпасение» по просьбе Анжелики рассказали о случившемся в социальных сетях. Но помощь интернет-пользователей не понадобилась. Новый хозяин был совсем рядом. Да, сотрудник Степан долго не думал. Он сжалился над малышом и в этот же день забрал его к себе.

-Я думал взять на одну ночь, а там найти хвостику новую семью, но все-таки оставил, - рассказал журналистам «КП-Самара» Степан.

Найденышем оказалась чудесная девочка. Ей меньше двух месяцев. Пятнистую красотку назвали Топа. Степан уверен: это имя точно подходит малышке, ведь она забавно переваливается с лапки на лапку, когда бежит.

-Честно говоря, моей семье не привыкать. У нас много животных: 4 собаки и 10 котиков. Родители тоже не были против еще одного питомца. Топа быстро влилась в семью и уже чувствует себя как дома.