«Мечтал снять это всю жизнь»: в Самаре наблюдали уникальное для этих широт северное сияние

Небесное представление удалось "поймать" в Большеглушицком районе. Фото: Евгений Баранский

В пятницу, 24 марта 2023 года, астроном Евгений Баранский поделился невероятными кадрами, которые ему удалось сделать в окрестностях Самарской области. В небе над губернией появилось настоящее полярное сияние. Жители оказались в восторге от красивой картины, а сам самарец признался: он охотится за явлением уже несколько лет. Евгений Баранский рассказал «КП-Самара», как ему удалось снять полярное сияние в Самарской области.

«Осуществил давнюю мечту»

По словам астронома, он давно мечтал запечатлеть необычное явление именно в Самарской области. Мечты воплотились в жизнь ночью 23 марта 2023 года, когда Евгений отправился на фотопрогулку в Большеглушицком районе.

– Я туда поехал, чтобы наблюдать и фотографировать, так как обещали ясное небо. Когда уже подъезжал к полянке, мне пришло уведомление из приложения – мол, в нашей широте возможно можно увидеть полярное сияние, – делится Евгений Баранский.

Самарец в этот момент находился в районе села Мокша. Признается: совпало все – поездка, ясное небо, и совершенно неожиданная геомагнитная буря, исполнившая мечту.

– Я охочусь за полярным сиянием очень много лет, но только сейчас удалось наконец-то его поймать. Раньше таких снимков из Самарского региона я не видел, – рассказывает астроном.

Редкое явление для самарских краев

Полярное сияние в Самарской области – явление довольно редкое. Его появление зависит от ряда факторов, начиная от мощности магнитной бури.

– Чем сильнее буря и выше индекс геомагнитной активности, тем дальше от полюсов смещается полярное сияние к экватору. В этот раз Кр-индекс был равен 7, что уже является редкостью – он редко достигает даже 5-балльной отметки, – поделился Евгений Баранский.

По словам астронома, для того, чтобы явление было хорошо заметно, также требуется ясное небо и отсутствие засветки от городов на севере. И все же порой камера гораздо лучше передает всю красочность полярного сияния.

– На этот раз визуально это больше напоминало облачность – светлую, слегка розоватого оттенка. Но из-за этого, что в том же направлении находился купол засветки, все сливалось воедино. Однако на фотографии картина была совершенно иная, – отмечает собеседник «Комсомолки».

Ни для кого не секрет, что полярное сияние бывает разных цветов: зеленым, фиолетовым, оранжевым и даже голубым. Ночью 23 марта небо над Самарской области окрасилось в красноватый оттенок.

– Цвет полярного сияния зависит от высоты, на которой происходит взаимодействие быстрых частиц плазмы Солнца и молекул газа, что находится там. Красный цвет говорит о том, что светился кислород на высоте примерно 200 км. Такой цвет обычно наблюдается, когда сияние очень далеко и человек видит только верхнюю часть сияния, – пояснил астроном. – Зеленый цвет обычно проявляется на высоте 110 км, так же от кислорода. Ну а фиолетовые и синие оттенки дает азот, находящийся ниже 100 км.

Главное – не упустить момент

Сказать с точностью, когда полярное сияние вновь придет в Самарскую область, довольно трудно. Однако составить предварительный прогноз все-таки можно.

– Для этого нужно следить за солнечной активностью, вспышками на Солнце и их силой, наблюдать за направлением движения плазмы из этих вспышек и многим другим. В случае, если все сложилось удачно, через пару дней следует ожидать прибытия плазмы, следить за Кр-индексом, – поделился Евгений Баранский.

Астроном отмечает: главное – не упустить момент, поскольку все происходит довольно быстро. После того, как индекс достиг нужной отметки, нужно оперативно грузить оборудование в машину и держать путь на север области, подальше от города, в максимально темное место.

– После того, как оказался на месте и установил оборудование, можно приступать к волнительному процессу: начинать съемку в ожидании красивых кадров и одновременно с этим смотреть в небо, искать глазами намек на всполохи авроры, – подвел итог астроном.

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