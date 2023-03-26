Раздевалась перед инспекторами и грозилась покончить с собой: пьяная мать с двумя детьми устроила дебош на дороге

Сотрудникам полиции пришлось успокаивать разбушевавшуюся женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером 25 марта пьяная мать везла двоих детей по улице Ново-Вокзальной, вылетела на трамвайные пути, а потом устроила дебош при составлении протокола. Подробности происшествия рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Остановила трамваи

Происходило все в половине одиннадцатого вечера 25 марта. Сотрудники ДПС получили оповещение, что по улице Ново-Вокзальной движется автомобиль Lifan с пьяной женщиной за рулем.

Долго искать не пришлось. Lifan, застрявший между трамвайных путей, был обнаружен недалеко от пересечения с улицей Черемшанской. Как и зачем она умудрилась выехать на выделенное трамвайное полотно — остается загадкой. Из-за завязшего в земле между рельсами «лифана» пришлось остановить движение трамваев.

Помимо женщины-водителя, в автомобиле находились двое ее детей. Как рассказали очевидцы происшествия, вскоре подъехал муж этой женщины и забрал детей домой. А горе-мать отвели в автомобиль ДПС для составления протокола. В процессе оформления бумаг женщину «накрыло» так, что она учинила дебош.

«Я сейчас разденусь!»

В салоне автомобиля ДПС нарушительница заплетающимся языком начала обвинять инспектора, что это от него, а не от нее разит перегаром. Затем женщина разразилась отборной матерной руганью, заявила, что инспектор ее «довел» и попыталась выскочить из машины.

Когда ее схватили два других сотрудника автоинспекции, закричала: «Помогите!», заявила, что сейчас разденется и даже попыталась это сделать. В потоке эмоциональной речи звучали и угрозы покончить с собой.

Нетрезвая нарушительница грозилась снять с себя одежду. Фото: скрин видео

Инспекторы предложили женщине, не помнящей себя от истерики, выпить воды, чтобы успокоиться. Она отказалась и от воды, и от прохождения медицинского освидетельствования.

Женщина — домой, авто — на спецстоянку

- Полицейские отстранили женщину от управления транспортным средством. В отношении водителя был собран административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», который направлен в суд Промышленного района города Самары, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области,

В результате утихомирившаяся наконец нарушительница отправилась домой, а автомобиль был отправлен на спецстоянку. Женщине грозит как минимум лишение прав на длительный срок.