Лариса Долина поужинала с самарским режиссером после концерта 24 марта 2023. Фото: скрин видео

24 марта в Самарской филармонии выступила Лариса Долина. Она пела вживую 2,5 часа и весь вечер держала свою публику в тонусе. Рассказываем, что произошло после концерта Ларисы Долиной в Самаре 24 марта 2023 года.

За выступление звезда эстрады сменила несколько нарядов, самым эффектным из которых стало блестящее облегающее платье и желтые ботфорты к нему. Последние несколько песен публика рукоплескала стоя.

В соцсетях самарцы не поскупились на похвалу.

- Пример работоспособности, живого звука, великолепные музыканты, пример работы на сцене ! Таких артистов, как Лариса Долина, надо ставить в пример, любить и беречь! - написала поклонница Нина.

- Я впервые на ее концерте, и там просто потрясающе! Она классная!

Шикарная! Талантливая! Легенда! Я думаю, такого голоса стены филармонии в Самаре не слышали! Был, правда, пару раз в нашей филармонии Шаляпин, но, женского голоса такого диапазона, силы и красоты, точно не слышали, - рассказала поклонница по имени Елена.

Сама Лариса Долина в своем Телеграм-канале перед концертом поздравила своего друга, певца Александра Буйнова и обещала в Самаре после концерта выпить за него «рюмку чая».

Получилось у нее это или нет, осталось неясным. Зато после выступления певица выложила видео, записанное вместе с режиссером новокуйбышевского театра «Грани» Денисом Бокурадзе. Как выяснилось, они знакомы, а на встрече обсудили совместную работу над спектаклем. Подробностей не последовало.