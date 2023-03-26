Село Кривое Озеро по весне затапливает талыми водами. Фото: скрин видео

Страсти вокруг проекта строительства крематория в Красноярском районе Самарской области не утихают. «КП-Самара» выяснила все новости, связанные с этой ситуацией.

Инвестор из Москвы

Под строительство нового кладбища с крематорием выделена земля возле села Кривое Озеро, входящего в состав сельского поселения Хорошенькое Красноярского района. Участок получило в аренду ООО «Комбинат услуг второго типа».

Недавно в составе учредителей ООО произошли изменения. Часть акций перешла ООО «Помощь», связанному, по информации СМИ, с похоронным бизнесом в Москве, Астрахани, Омске.

Судя по этим изменениям, инвесторы отнюдь не намерены ставить проект на паузу и рассчитывают, что он будет реализован. Вопрос в выбранной площадке.

Дошли до Верховного суда

Общественные слушания в сельском поселении Хорошенькое, по результатам которых было принято решение о выделении земли под кладбище и крематорий, прошли во времена ковидных запретов. По уверениям сельчан, большинство из них не имело возможности узнать о слушаниях.

Возмущение граждан поддержал прокурор области Сергей Берижицкий, но пока все суды по его представлению — в пользу чиновников. Одна из судебных тяжб сейчас на рассмотрении в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, другая — уже в Верховном суде.

«Гробы поплывут»

Сельчане уверяют, что территория, выделенная под кладбище, заливается паводковыми водами, и если здесь начать захоронения, то по весне «гробы поплывут». Кроме того, продукты разложения могут попасть в питьевую воду.

- У нас нет трубопровода, воду мы берем из колодцев и скважины. И страшно представить, что грунтовые воды, пройдя сквозь кладбище, попадут в эти колодцы, - делится опасениями с «КП-Самара» Нина Нужнова.

Жители Кривого Озеро показали территорию, на которой собираются разместить кладбище с крематорием. Фото: скрин видео

Актив села настаивает на проведении топографической и гидрологической экспертизы. Суд отказал в ее назначении.

- Нам сказали, что это будет иметь смысл только когда будет готов проект крематория. Но разве должно быть не наоборот, разве не проект сразу должен учитывать особенности местности? - недоумевают сельчане.

«Собираем деньги, кто сколько может»

Жители Кривого Озера начали сбор средств на проведение собственной экспертизы. Точную стоимость работы экспертов они пока не представляют, но очевидно, что она измеряется в сотнях тысяч рублей.

- Люди сдают кто сколько может — кто по 100 рублей, кто по 500, - рассказывает Нина Нужнова.

В Кривом Озере проживает чуть более 150 человек — это вместе с детьми и стариками. Даже если каждый сдаст по 500 рублей — на экспертизу не наскребется. Активисты рассчитывают на участие неравнодушных жителей из других сел, в том числе из Красного Яра. В райцентре многие жители тоже не в восторге от того, что мимо них ежедневно будут ездить катафалки.

Следователи в соцсетях

Тем временем на ситуацию обратили внимание в Следственном комитете России. Информация об этом появилась… в комментариях соцсети, причем официальная.

Активисты из Самарской области «пришли» в комментарии к посту, где описывалась похожая проблема в Чувашии. И там же получили ответ от информационного центра СК России.

- Ваш комментарий передан в СУ СК России по Самарской области для предоставления ответа, - сообщили в федеральном ведомстве.

Региональное следственное управление также пришло в эту ветку и отметилось под каждым из многочисленных сообщений в комментариях.

- В настоящее время территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях сотрудников администрации преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) при принятии решения о строительстве крематория, - такой ответ дала жителям старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления по Самарской области Елена Шкаева.

По ее словам, решения по результатам проверки пока не принято.

Разрешение не выдавалось

«КП-Самара» отправляла официальный запрос в Минстрой Самарской области. Из министерства пришел ответ, из которого следует, что кладбище и крематорий находятся в ведении органов местного самоуправления. Полномочия регионального Минстроя потребуются на стадии согласования объекта капитального строительства — министерство выдает разрешение как на само строительство, так и на ввод объекта в эксплуатацию.

- Заявление на получение разрешения на строительство по указанному объекту в министерство не поступало, такое разрешение министерством не выдавалось, - пояснили в Минстрое.

При этом в министерстве подчеркнули, что создание новых мест погребения возможно только при наличии положительной экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.