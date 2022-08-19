Нужно ли удалять камни из желчного пузыря?

Желчнокаменной болезнью (ЖКБ) страдают 10-15% населения в России. Раньше считалось, что если камни не беспокоят, то от них можно и не избавляться. Но так ли это на самом деле? Расскажем, как правильно лечить ЖКБ и нужно ли удалять камни желчного пузыря.

Почему возникает ЖКБ?

Образование камней в желчном пузыре является основным признаком желчнокаменной болезни. Источником развития камней являются холестерин, соли и другие компоненты желчи, которая образуется в печени, а затем накапливается в желчном пузыре. Образованию желчных камней способствуют застой желчи, воспаление в стенке желчного пузыря и протоков, нарушения гормонального фона и обмена веществ. Иногда желчные камни могут себя не проявлять, но чаще всего вызывают боль и другие беспокойства. Наибольшую опасность представляют осложнения желчнокаменной болезни.

Чем опасна желчнокаменная болезнь?

Рассмотрим наиболее распространенные осложнения, которые дают камни.

1. Наличие камней постоянно поддерживает воспаление в стенке желчного пузыря. При приеме жирной пищи, алкоголя, физической нагрузке воспаление обостряется и развивается приступ острого холецистита, который может потребовать экстренной операции. Вылечить хронический холецистит при наличии камней в желчном пузыре невозможно.

2. Сокращение желчного пузыря после приема пищи может привести к попаданию камня в выводной проток, в результате желчный пузырь закупоривается и создается эффект «отключенного желчного пузыря».

3. Мелкие камни могут проскакивать из желчного пузыря в желчные протоки, вызывая желтуху и острый панкреатит. Эти заболевания требуют экстренного оперативного лечения и до настоящего времени нередко приводят к печальному исходу.

4. Крупные камни могут вызвать пролежень в стенке желчного пузыря. При этом нередко развивается свищ между желчным пузырем и кишечником. Постоянный заброс кишечного содержимого в желчный пузырь и желчные протоки приводит к развитию в них тяжелого воспаления.

5. При длительном течении калькулезного холецистита неминуемо развивается хронический панкреатит. В этом случае даже удаление желчного пузыря не дает полного выздоровления, поскольку панкреатит продолжает вызывать боли и другие жалобы.

6. Длительное травмирование стенки желчного пузыря находящимися в нем камнями может привести к развитию рака желчного пузыря.

Способы лечения желчнокаменной болезни

Основным способом лечения желчнокаменной болезни является хирургический. Методы растворения и дробления желчных камней не оправдали себя из-за низкой эффективности, большого числа осложнений и высокой стоимости лечения.

Уже на протяжении более 100 лет основной операцией, применяющейся при ЖКБ, является холецистэктомия – удаление желчного пузыря. Удалять одни только камни не имеет смысла, поскольку причина болезни в том, что больной желчный пузырь образует камни, а не камни вызывают болезнь желчного пузыря.

Раньше желчный пузырь удаляли через большой разрез брюшной стенки. Сейчас «золотым стандартом» в лечении ЖКБ является лапароскопическая холецистэктомия, выполняемая через небольшие проколы. Именно такой метод используют в многопрофильной клинике «РЕАВИЗ» в Самаре. Операция занимает около часа. Послеоперационное пребывание в стационаре - всего 1-2 сутки. После операции рекомендуется ограничить избыточную физическую нагрузку и соблюдать диету в течение 1-2 месяцев.

Лапароскопическая холецистэктомия - достаточно безопасная операция. Частота осложнений не превышает 0,1-0,3%, что ниже, чем при открытых операциях.

Куда обратиться при выявлении ЖКБ?

Не стоит ждать осложнений! Первый шаг на пути к выздоровлению –запись на консультацию в клинику «РЕАВИЗ» в Самаре и встреча с хирургом. Специалист клиники определит необходимость оперативного лечения и ответит на все интересующие вас вопросы. Кстати, в ряде случаев плановую операцию можно выполнить по полису ОМС – каждый год на это выделяются квоты.

На сегодняшний день один только перечень опасных для жизни осложнений ЖКБ диктует необходимость безотлагательного лечения этого заболевания. Рекомендация «не удалять камни, если они не беспокоят» безвозвратно устарела.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.