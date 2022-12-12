«Я буду любить вас всегда»: молодая самарчанка и ее трехлетний сын погибли при взрыве газа в Нижневартовске

В Нижневартовске погибла уроженка Самары вместе с трехлетним сыном Фото: из соцсетей

Несколько дней назад жителей нашей страны потрясла новость о ЧП в Нижневартовске, где в многоквартирном доме произошел взрыв газового баллона. Это произошло вечером в воскресенье, 4 декабря 2022 года, на улице Мира, 6А. В результате происшествия погибло девять человек, несколько десятков человек пострадали. На протяжении нескольких дней спасатели вытаскивали из-под завалов тела погибших, среди них – уроженка Самарской области Любовь Гриценко и ее трехлетний сын.

Училась на педагога, растила малыша

Журналистам «КП-Самара» удалось узнать, что мама погибшей 24-летней молодой девушки живет в поселке Осинки Безенчукского района Самарской области Оксане Б. 44 года, помимо Любови, у нее есть 16-летний сын и еще две маленькие дочки. Девочки учатся в школе в Осинках, а сын жил вместе со старшей сестрой в Нижневартовске.

Молодая девушка вышла замуж на жителя Нижневартовска Фото: из соцсетей

Любовь Гриценко училась на учителя математики в местном вузе на четвертом курсе. Кроме того молодая перспективная девушка преподавала в политехническом колледже в Нижневартовске. В 2018 году Любовь вышла замуж за местного жителя Илью Гриценко и родила ему сына Всеволода. В этом году пара развелась из-за некоторых разногласий, однако бывшие супруги продолжали поддерживать связь. В конце сентября 2022 года Илья попал под частичную мобилизацию и был направлен на СВО. Любовь переживала и поддерживала бывшего мужа, они часто созванивались. В тот роковой день Илья позвонил девушке за три часа до трагедии, они вместе с маленьким Севой собирались на прогулку. Позже Любовь выложила последние фотографии с сыном, где они счастливые играют в снегу. По рассказам подруги, Люба и Сева зашли домой погреться, чтобы позже снова выйти на улицу, но в этот момент произошел взрыв.

В один день потеряла дочь и внука

В местных пабликах знакомые семьи из Осинок организовали сбор помощи для родственников погибшей молодой мамы и ее ребенка. В комментариях самарцы выражают глубокие соболезнования родным и близким, а также поддерживают Оксану Б., которая в один день потеряла и дочь, и внука.

- Мы будем любить вас всегда. Оксана, держись. Сил тебе и твоей семье пережить такое, - пишут неравнодушные люди.

От имени Оксаны ее знакомая передала всем слова благодарности за поддержку и перечисление денежных средств на организацию похорон. Любовь и ее маленького сына Всеволода похоронили в день 24-летия молодой мамы, 9 декабря 2022 года. В этот траурный день никто из присутствующих не мог сдержать слез, ведь у погибших были большие планы на жизнь.

Как стало известно, 16-летнему сыну самарчанки Оксаны Б. повезло остаться живым в этот день. Парень жил в квартире с сестрой и племянников в Нижневартовске. Вечером в воскресенье, буквально незадолго до трагедии он ушел с друзьями кататься на коньках.

Младшему брату Любовь Гриценко удалось спастись Фото: из соцсетей

Заядлый рыбак хранил газовые баллоны на балконе

Отметим, дом на улице Мира, 6А не был газифицирован. Региональное МЧС назвали причиной взрыва неправильную установку газового баллона. 67-летний житель многоквартирного дома – заядлый рыбак. Он хранил газовые баллоны у себя дома и пользовался ими на рыбалке. В тот день он занес один баллон с балкона в квартиру, чтобы отогреть и взять с собой на природу, но что-то пошло не так и баллон разгерметизировался, отчего квартиры начали наполняться взрывоопасным газом.

Известно, что в доме обрушились перекрытия между 3-м и 2-м этажами. Жильцов эвакуировали, но образовались завалы, под которыми могут быть люди. Спасатели разбирают обломки дома. Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения второго и третьего этажей.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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