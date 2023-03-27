Кусок потолка упал в детскую кроватку: в Самаре за один день сразу в двух домах обвалились потолки

Кусок потолка обвалился прямо над детской кроваткой. Фото: Честная Самара

В Самаре за один день сразу по двум адресам обрушились части потолков в квартирах. В обоих случаях происшествия случились в старых двухэтажках в Октябрьском районе. «КП-Самара» узнала подробности.

Ребенок не пострадал по счастливой случайности

В доме по Луначарского, 44 кусок потолка рухнул прямо на детскую кроватку. Кусок небольшой, но увесистый. Если бы ребенок в этот момент находился в кроватке, последствия могли бы быть очень печальными. Хорошо, что обрушение произошло днем, когда дома никого не было.

Окажись ребенок в постели на момент обрушения, последствия могли быть печальными. Фото: Честная Самара

Фото с куском потолка в кроватке облетело самарские паблики. К сожалению, хозяйка комнаты нигде не оставила своих контактных данных, поэтому за подробностями корреспондент «КП-Самара» обратился в управляющую компанию, обслуживающую дом, - УК «Держава».

- Мы знаем об этом случае, но нам ни по одному телефону не поступало сигнала об аварийной ситуации. Хозяйка комнаты на телефонные звонки не отвечает. В помещение, где произошло обрушение, сотрудникам УК попасть не удалось, - пояснили «КП-Самара» в управляющей компании.

Виноват капремонт?

По словам руководителя УК, это комната в коммунальной квартире. Нынешняя собственница приобрела ее три года назад уже в таком плачевном состоянии.

Сейчас в доме по Луначарского, 44 идет капитальный ремонт крыши. Вполне вероятно, что падение куска штукатурки могли спровоцировать неаккуратные действия рабочих. Так, на прошлой неделе во время работ в этом доме, как сообщили в УК, подрядчиками был частично обрушен вентканал.

По данным из открытых источников двухэтажка по Луначарского, 44 была построена в 1953 году, то есть в этом году дом «отмечает» 70-летний юбилей.

Сначала в подъезде, теперь в квартире

Еще один дом в Октябрьском районе, где также обрушился потолок, чуть «моложе». Двухэтажка на Дыбенко, 10 была возведена в 1959 году. Но «симптомы» те же. Правда, в квартире 5 обвалился не небольшой кусок штукатурки, а выпала дранка на приличной площади. Семью с 9-летнем ребенком спас от травм натяжной потолок.

- У нас уже давно дырка в потолке в подъезде, но управляющая компания никак на это не реагировала. Вчера упала дранка уже в квартире. В УК нам сказали: пишите заявление, демонтируйте натяжной потолок, потом снова вызывайте. Все это мы должны делать за свой счет, разумеется, компенсировать нам никто ничего не собирается. Но мы обязательно подадим в суд, - рассказала «КП-Самара» хозяйка квартиры Людмила Ванюшина.

В управляющей компании «Грас» подтвердили, что знают о ситуации.

- Натяжной потолок — это изменения в изначальном проекте дома, поэтому демонтировать его должны сами жильцы. Как только они это сделают, мы приедем и примем меры хоть среди ночи, - пояснили «КП-Самара» в управляющей компании.

На момент написания материала в дом приехал директор УК «Грас». В квартире тем временем сняли натяжной потолок. Последствия — на фото, предоставленном владельцами квартиры.