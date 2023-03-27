«Муж был против разврата в воздухе»: участницы фестиваля «Малиновое небо» рассказали об искусстве воздушной гимнастики

Татьяна Шалковская грезила о собственном уникальном фестивале и ее мечта осуществилась Фото: Предоставлено "Комсомолке"

25 марта 2023 года в ТРК «Звезда» в Самаре стартовал двухдневный всероссийский фестиваль воздушного искусства «Малиновое небо». Мероприятие объединило детей и взрослых из разных городов, с разным уровнем подготовки. Идейный вдохновитель и организатор фестиваля Татьяна Шалковская рассказала «Комсомолке», как к ней пришла идея создания такого масштабного праздника для любителей воздушной гимнастики.

«Сначала боялась работать с детьми»

- В 2015 году я увлеклась модным тогда направлением полдэнс (танец на пилоне – прим. ред.), меня настолько затянуло в это искусство, что спустя время мой тренер предложил мне самой тренировать девчонок. Я занималась только со взрослыми, потому что боялась, что с детьми будет сложно. Однако судьба привела меня на тренировку к маленьким воздушным гимнасткам, и я влюбилась в работу детского тренера, - поделилась воспоминаниями КМС по художественной гимнастике, руководитель студии «Малиновая луна» Татьяна Шалковская.

Татьяна КМС по художественной гимнастике Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Работать с детьми Татьяне показалось очень интересным, ведь возможности юного тела намного шире, чем у сформировавшихся женщин. Самарчанка вместе с другими тренерами по гимнастике открыли свою студию в центре города, куда с большим удовольствием приходили как взрослые, так и дети. Многие гимнастки, которые занимались в других самарских студиях, пришли в «Малиновую луну» вслед за тренерами.

- Сначала я открыла небольшую студию на пересечении улиц А. Толстого и Л. Толстого. Многим моим ученицам, в большинстве которые были семейные дамы, мужья запрещали ходить на занятия, думая, что это связано с развратом. Такое мнение, к сожалению, у многих мужчин, хотя воздушная гимнастика, как и полдэнс – это спортивное искусство, которое требует физической выносливости, силы и мотивации, - отмечает спортсменка.

Для мужа: «Ушла в библиотеку»

Девушки придумали для студии Татьяны кодовое название – «библиотека». Чтобы лишний раз не спорить со своей семьей о восприятии любимого хобби, самарчанки просто говорили: «Я сегодня иду в библиотеку». Тогда вопросов у консервативных мужчин не возникало.

- В нашей студии занимаются девчонки и мальчишки любого возраста. Самой младшей девочке – 6 лет, а самой старшей на данный момент – 39. Увлечься воздушной гимнастикой можно в любом возрасте, если воспринимать это как хобби, а не спортивное состязание. В моей студии все занимаются для души и бодрости духа, поэтому и атмосфера всегда дружелюбная, без какого-либо соперничества, - говорит руководитель студии воздушного искусства «Малиновая луна».

В фестивале принимают участие как любители, так и профессионалы разных возрастов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Это не конкуренция, а дружба

Руководствуясь этой концепцией, Татьяна много лет вынашивала идею проведения фестиваля воздушной гимнастики, где участие смогут принять все желающие, с разным уровнем подготовки. Фестиваль должен быть похож на слет людей с общими интересами, а не быть обычным спортивным состязанием за звание лучшего из лучших. Самарчанка объединила творческих и активных людей с разных городов и в октябре 2022 года состоялось дебютное открытие всероссийского фестиваля воздушного искусства «Малиновое небо».

- Желающих принять участие в нашем фестивале было неожиданно много. Мероприятие проходило три дня. На сцену ТРК «Звезда» со своими номерами выходили дети и взрослые, а в качестве наград участники получали памятные сувениры. Мы получили массу хороших отзывов и благодарностей, что твердо решили – нужно проводить такой фестиваль еще и еще. Так началась история проведения всероссийского фестиваля воздушного искусства в Самаре.

Татьяна Шалковская вкладывает в организацию фестиваля всю душу – она сама выбирает сувенирную продукцию, придумывает и рисует логотипы, шьет подарочные сумки, разрабатывает систему наград за призовые места. Некое соревнование все же имеет место быть, но атмосфера дружбы и поддержки среди участников не дает уникальному фестивалю стать чем-то обычным.

Самарчанка сама придумывает стиль и оформление подарков для участников Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Воздушная гимнастика – это не спорт, а искусство. Именно такую идею мы стараемся донести до участников и зрителей. Я с самого начала хотела создавать что-то прекрасное и сейчас вижу, что у меня получается. Зрители говорят, что у нас царит позитивная атмосфера, к нам хочется возвращаться снова. Конечно, среда хоть и конкурентная, но все же дружественная, - говорит самарчанка.

Покорила Самару, теперь цель - Москва

В конце марта Татьяна с коллегами вновь пригласили талантливых воздушных гимнастов в Самару на второй фестиваль «Малиновое небо». В этот раз мероприятие проводили в два дня 25 и 26 марта. Организаторы учли все предложения и пожелания участников после дебютного фестиваля осенью прошлого года и провели праздничное мероприятие на ура.

Гимнасты с разных городов с удовольствием приезжают в Самару на фестиваль Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Татьяна планирует продолжать организацию «Малинового неба» в Самаре, но ее большая мечта – покорить Москву и Санкт-Петербург. Девушка уверена, что она обязательно достигнет поставленных целей, ведь для этого нужно желание и мотивация, а в этом ей помогают ее ученики.