Думал мозоль от лопаты: в Самаре врачи провели уникальную операцию пациенту с опухолью на руке

Онкоортопеды удалили мужчине опухоль и установили индивидуальный эндопротез / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре врачи провели уникальную операцию пациенту с опухолью правой кисти. Мужчина долгое время думал, что это мозоль, поэтому не сразу обратился за медпомощью. К счастью, ортопедам областного онкодиспансера удалось спасти руку.

Думал мозоль

Самарец, поработав лопатой, заметил у себя на правой кисти уплотнение. Он подумал, что это мозоль, и не придал ей особого значения. Решил, что вскоре она сойдет. Однако «мозоль» начала непрерывно расти. Тогда мужчина все-таки обратился в больницу. Врачи онкодиспансера, обследовав пациента, диагностировали у него опухоль.

— Мужчине был поставлен диагноз «хондросаркома фаланги четвертого пальца правой руки». Это злокачественное новообразование скелета, формирующееся из хрящевой ткани. Органосохранные операции при подобных опухолях удается проводить лишь в 10% случаев, — рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Заменили пораженную фалангу на титановую

Онкоортопеды удалили пациенту фалангу, пораженную опухолью, и заменили ее на временный протез. В дальнейшем специалисты изготовили для мужчины индивидуальный эндопротез — титановую фалангу — с учетом длины, ширины и искривления кости. Его создали с использованием аддитивных технологий — метода послойного соединения материалов и выращивания объектов по 3D-модели.

Врачам удалось сохранить пациенту правую кисть и все ее функции / Фото: vk.com/minzdrav_63

— Технологии проведения индивидуального эндопротезирования разработаны в Самарском государственном медицинском университете. Онкологический диспансер — первое областное учреждение, на базе которого проведена такая операция, — рассказал врач-ортопед нейрохирургического отделения онкодиспансера, директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко.

Пациента уже выписали из стационара. Он прошел курс реабилитации. Благодаря проведенной операции мужчина продолжает жить без ограничений. Врачам удалось сохранить целостность сухожилий и связок кисти, а также все ее функции.

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