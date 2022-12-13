«Мы можем сделать мир лучше!»: волонтеры Самарской области рассказали о своих проектах

Круглый стол «КП» снова помог образованию новых устойчивых волонтерских связей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году Самарская область стала одним из лидеров по развитию добровольческого движения в России, уже не первый раз подтверждая звание региона добрых дел. Самарские НКО становятся победителями грантовых конкурсов различного уровня, в различные проекты вовлечены более 150 тысяч волонтеров. Активно к программам присоединяются и крупные предприятия, которые становятся лидерами развития корпоративного волонтерства. Взаимодействие коммерческих и некоммерческих организаций, их совместные проекты и особенности сотрудничества обсудили на круглом столе в медиацентре «КП» - Самара».

Приветствовала всех руководитель «Центра развития добровольчества» Татьяна Санникова, которая отметила, что сегодня у волонтеров появляется все больше возможностей. К их идеям и проектам прислушивается и государство, и частные организации.

- С 12 по 14 декабря в Самаре проходит XXI форум «Доброволец Самарской области», на котором состоится круглый стол с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Традиционно на него приглашаем всех волонтеров, которые могут напрямую задать вопросы принимающим решение людям, - отметила она.

Внимание экологии и детям

Разговор представителей бизнес-сообщества и активистов получился интересным и продуктивным. Представители предприятий рассказали о своих проектах. Как отметила ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре НК НПЗ Жанна Малышева. многие из них рождаются из инициатив самих работников, которые хотят менять к лучшему жизнь вокруг себя, убираясь в родном дворе, сдавая кровь для нуждающихся в помощи людей. Пресс-секретарь НЗМП Елена Озернова отметила, что чаще всего проекты оказываются направлены на решение экологических проблем, помощь детям и в последнее время - участникам СВО или вынужденным переселенцам. То есть речь идет о тех проблемах, которые либо близки направлению работы предприятия, либо являются остросоциальными.

После проведенных эко-акций природа год от года становится чище. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильные традиции волонтерства есть и у другого крупного предприятия региона - пивоваренной компании «Балтика».

- Компания - активный участник Национального совета по корпоративному волонтерству, а программы поддержки добровольчества включены в мотивационные HR-проекты. К примеру, в компании создан «Клуб добрых дел», где каждый желающий сотрудник может заявить проект, получить поддержку и организовать волонтерскую акцию. Коллеги принимали участие в экомероприятиях в национальных парках и местах отдыха, помогали приютам для животных, организовывали уборку и ремонт в хосписе, передавали книги в сельские библиотеки, собирали вещи для проекта «БлагоДарю» и т.п. Волонтерская активность сотрудников способствует выполнению корпоративных целей - например, популяризирует ответственное отношение к окружающей среде. После проведенных эко-акций места отдыха год от года становятся чище, и все больше потребителей ценит экоинициативы компании и принимает в них участие - например, сдает упаковку на переработку, - отметила управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье пивоваренной компании «Балтика» Наталья Ржевская.

«Что? Где? Когда?» в доме престарелых

Как отметили сами активисты, у многих уже есть связи с крупными предприятиями и организациями. Координатор волонтерских проектов благотворительного фонда «Старость в радость» Алена Лочехина рассказала о примерах такого сотрудничества: корпорации поддерживают жителей домов престарелых, покупая им полезное оборудование и подарки.

- Наши бабушки и дедушки не хуже детей пишут письма Деду Морозу и просят подарки! И это так трогательно. Мы благодарны тем, кто приходит на помощь и помогает эти желания исполнить, - рассказала Алена.

Обитатели домов престарелых любят мастер-классы и с удовольствием играют в «Что? Где? Когда?». Оказывается, в России есть 36 команд игроков из домов престарелых и пансионатов для инвалидов, и это весьма серьезные соперники, натренированные в играх с «коллегами» онлайн. К играм присоединяются волонтеры и команды предприятий - и победа далеко не всегда остается за ними.

- Это несколько направлений помощи, которая нам нужна. Это помощь материальная, и с выделением своего ресурса времени. И, пожалуй, и то, и другое важно. Наш фонд старается улучшить жизнь пожилых людей и инвалидов, у нас сложилась своя методология долговременного ухода, которая действует в 34 регионах и входит в нацпроект «Демография», - говорит Алена Лочехина.

Прямо на круглом столе участники набросали несколько идей взаимодействия корпоративных волонтеров с жителями домов престарелых: от интеллектуальных чемпионатов до мастер-классов и совместных посадок растений весной на территории учреждений.

- Часто говорят: дети наше будущее. Но это для страны. При хорошем раскладе будущее каждого из нас - старость. С помощью волонтеров мы стараемся изменить отношение к пожилым людям, «создать» страну, в которой нам будет нестрашно стареть, - подытожила Алена Лочехина.

(Не)нужные люди

Еще более болезненную тему поддержки «сложных» людей затронули активисты Благотворительного фонда «Ты дома» Юлия Герман и Александр Киреев и директор АНО «Баррмалей» Елена Яновская. Речь идет о людях, которые по той или иной причине оказались на улице: сложная жизненная ситуация, освободились из мест заключения. Им тоже нужна помощь, но только волонтеры идут в это направление менее охотно.

- К сожалению, волонтеры в нашем направлении долго не задерживаются. Это очень сложно. Должна быть либо внутренняя травма, связанная с созависимостью или глубокая религиозность, чтобы воспринимать взаимодействие с бездомными как часть служения, - пояснила Юлия Герман. - При этом простор для деятельности волонтеров большой. Нашим подопечным нужна юридическая и психологическая помощь, обучение профессиям, трудоустройство… У нас есть хороший опыт сотрудничества с сетью гипермаркетов для дома «Леруа Мерлен», которые в том числе помогают нашим подопечным с работой. Мы открыты для сотрудничества с другими компаниями, готовы обсуждать все нюансы.

«Мозговым штурмом» прямо во время круглого стола для поддержки бездомных была предложена идея фудшеринга - «спасения» продуктов с истекающим сроком годности, которые сейчас магазинам проще утилизировать, чем списать на благотворительность. Этот канал необходимо тщательно проработать. Обсудили и идею создания своего рода «дорожной карты» для восстановления бывших заключенных как личностей: обучились, встали на ноги, пошли в жизнь. Задумка у АНО «Баррмалей» есть, осталось организовать.

Подводя итоги, эксперты заключили: у озвученных проектов огромный потенциал развития, и «КП» в очередной раз помогла образоваться новым устойчивым волонтерским связям. А благодаря приглашению на форум «Доброволец Самарской области» поддержку смогут получить идеи даже начинающих добровольцев, например студенческого экологического клуба СамГТУ «Жизнь» - помощь приютам для животных. В деле добровольчества не бывает «мелких» тем.

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