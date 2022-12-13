Пять лет изменений к лучшему: рассказываем, чем запомнилась Самаре эта пятилетка

Вспоминаем пять лет из жизни Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре 2017 года мэром Самары стала Елена Лапушкина. Первая женщина в кресле руководителя города, новая глава в истории Самары – фантазии журналистов, которые тут же начали придумывать яркие заголовки об этом событии, не было предела. Впрочем, сама Елена Владимировна не была многословна. Она получила из рук губернатора первый подарок к инаугурации – метлу и пообещала поддерживать город в порядке.

На пост мэра Лапушкину проводили с должности главы Железнодорожного района. Местные общественники были опечалены потерей:

- Это человек на своем месте, труженник, безотказный человек. Мы будем по ней тосковать. Вот она приходит, всех обнимет, пожалеет, посоветует. Она знала о проблеме каждого двора: стоит сказать, а оказывается, уже все решается.

Вскоре журналисты также выяснили, что новая глава города человек не слишком публичный. Этим же Елена Лапушкина отличается до сих пор: она не любит говорить о своей личной жизни, зато охотно обсуждает любые городские вопросы. И всегда лично выезжает проверить стройку сквера, дороги, ремонт двора или теплотрассы, скоординировать работы служб на месте коммунальных неприятностей или же поздравить горожан с появлением нового объекта.

Елена Лапушкина сама вникает во все проблемы жителей

А еще журналисты и блогеры очень любят обсуждать наряды мэра – она всегда радует стильными образами. Мэр предпочитает аккуратные брючные костюмы, но в последнее время ее все чаще можно увидеть в аккуратных, а иногда и воздушных платьях. При этом глава города - не только стильная женщина, но и человек со стальным характером. На совещаниях и встречах она с подчиненными не миндальничает: стоит только послушать, как мэр распекает руководство управляющей компании за нечищеные от снега улицы. Честное слово, хочется самим схватиться за лопату. Хотя умеет глава города и облачиться в рабочую одежду – сама берет грабли в руки на субботнике и всегда готова к экспериментам.

Елена Лапушкина готова общаться с горожанами по поводу любых проблем. Недавно с жителями Пятой просеки она обсуждала строительство школы, с обитателями "Новой Самары" решала вопрос с вырубкой деревьев. Встречалась с переселенцами из ветхих домов и жителями Октябрьского района, которые остро нуждаются в социальных учреждениях на своей территории. Проблемы, которые волнуют людей, стандартные: дороги, качество уборки, ремонт инфраструктуры. Подавляющее большинство вопросов после таких визитов действительно решаются.

Жилье

Новая стройка и улучшение условий

В 2021 году в Самаре введено в эксплуатацию 753 тысячи кв. м общей площади жилья, это в 1,6 раза больше, чем в 2020 году. 42% от всего введенного в регионе жилья построено в Самаре.

Активно в городе ведется расселение ветхого и аварийного жилья. Глава города Елена Лапушкина лично инспектирует квартиры в новых домах для переселенцев, она не раз подчеркивала, что очень важно, чтобы переехавшие на новое место жительства люди чувствовали себя максимально комфортно. За последние пять лет из аварийного жилищного фонда расселили уже 2780 семей - это в два раза больше, чем за 8 лет с 2009 по 2017 годы.

Глава города принимает участие в открытии детсада в Кировском районе

Детские сады и школы

Очередность снизилась в 6 раз

С 2018 по 2022 год в Самаре создано 6712 дополнительных дошкольных мест, в том числе 4975 мест для детей до 3 лет. Очередность в детские сады детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет за пять лет удалось снизить в 6 раз.

За пять лет в Самаре появилось 7 новых детсадов на 1544 детей: в Волгаре, Крутых Ключах, на улицах Ташкентской, Алма-Атинской и Подшипниковой. В Волгаре и Новой Самаре в детсадах открыли вторые корпуса - еще на 355 мест. В систему удалось вернуть 708 мест, сейчас завершается кап-ремонт зданий детсадов в Куйбышевском и Советском районах. Приобретены помещения на первых этажах 6-ти жилых зданий для размещения в них ясельных групп на 262 места. В общей сложности проведены ремонтные работы и оснащены группы в 92 муниципальных садах, тем самым создано 2568 мест для детей до 3 лет.

В 2022 году началось строительство детского сада в границах проспекта Кирова, улиц Стара Загора, Воронежской, Московского шоссе. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 240 мест, из которых 80 - ясельные. За пять лет построены и введены в эксплуатацию 2 школы - школа № 68 на 1200 мест в микрорайоне Новая Самара и два корпуса школы № 26 на 5-й Просеке. Также сейчас оформлены в муниципальную и областную собственность земельные участки в поселке Волгарь, Крутые Ключи, в Октябрьском районе на ул. Н. Панова, Панова и на территории ЗИМ, здесь строительство учебных заведений пройдет в рамках ГЧП.

В 2019 году начата системная работа по обновлению пищеблоков. За 4 года вложено порядка 300 млн рублей из средств городского бюджета.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Спортивный город

В 1,6 раз за пять лет увеличилась в Самаре доля населения, занимающаяся систематически физкультурой и спортом.

Более 53 тысяч человек стали участниками спортивных соревнований в 2022 году.

Комфорт "Адмиралов" уже оценили жители города

Транспорт

Новые троллейбусы и внимание к метро

Постоянно обновляется в городе общественный транспорт. Эта сфера очень материально затратная, но городские власти отводят ей приоритетное место в бюджетном планировании. К ЧМ-2018 для города купили 100 автобусов. В 2021 году перевозчик вывел на маршруты 10 автобусов большой вместимости. На дорогах появились 22 новых троллейбуса «Адмирал». В 2023 году город намерен закупить 34 трехксекционных трамваев. А в рамках программы «Развитие транспортной системы Самарской области» с 2020 по 2022 гг. обновлено уже более половины техпарка МП «Самарский метрополитен». К тому же сейчас в городе строится новая станция метро «Театральная», которая сделает более доступными поездки в центр для жителей Безымянки, Советского и Кировского района и позволит стимулировать жилищное строительство на этих территориях.

С 2019 года в городском транспорте можно оплачивать проезд банковскими картами. А в 2022 году на прежнее место вернулись троллейбусы №6 - контактную сеть рядом с Самарским мостом обновили, используя новейшие технологии, чтобы сделать провода максимально долговечными.

ЖКХ

Обновление сетей

Главный вектор развития в этой отрасли - совместная работа с предприятиями по улучшению инфраструктуры. Переход на модель тарифообразования по методу «альтернативной котельной», который Самара совершила первой из городов-миллионников, позволил ресурсникам увеличить сумму инвестиций в обновление теплотрасс. Ежегодные объемы перекладки возросли: в 2020 году реконструировали 31 км трассы, в 2021 году - 42 километра и в 2022 году около 43 км. На это было направлено 3 млрд рублей только в 2022 году, для сравнения - в 2017-м на такую программу ресурсоснабжающая организация тратила лишь 1 млрд рублей.

В 2022 году в Куйбышевском районе начали строить две котельные и подводить к ним теплосети. Это позволит перевести пользователей к единому оператору тепла, который обслуживает весь город, и избавить от существующих проблем с некачественным теплоснабжением.

Столь же плотная работа ведется с компанией «Самарские коммунальные системы». Заключенное концессионное соглашение позволило увеличить инвестиции в инфраструктуру Самары. За 2019-2020 годы в рамках концессионного соглашения уже было инвестировано почти 3 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в предыдущие 6 лет. Средства были направлены на социально важные объекты: на перекладку старых коммуникаций и прокладку новых сетей в пос. Горелый Хутор, в районе Орлова Оврага, строительство двух водоводов до поселка Управленческий, что позволит обеспечить жителей Красноглинского района качественной питьевой водой и создать условия для строительства нового жилья и развития производства.

Строительство

Новый Генплан

В 2022 году появился документ, определяющий, каким будет лицо города. Работа над Генпланом велась на протяжении четырех лет. Документ полностью соответствует действующему законодательству, синхронизирован с правилами застройки и землепользования и учитывает результаты общественных слушаний и решения публичных обсуждений. Расчетный период действующего Генплана продляется до 2037 года.

Теперь в Самаре есть абсолютно понятная стратегия по размещению объектов местного значения в области образования, культуры, спорта, транспорта. Данные материалы позволят в дальнейшем приступить к разработке и утверждению программ комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В Генплан внесены земли лесного фонда. Появление городского лесничества - результат работы команды города, который был принят Рослесхозом и утвержден им в 2018 году. Сегодня уже разработаны и утверждены лесохозяйственные регламенты. Часть участков лесного фонда удалось вернуть в государственную собственность путем успешной исковой работы. Теперь все лесные участки в городском округе Самара внесены в единый государственный реестр недвижимости, учтены в генеральном плане, что исключит двойные толкования о границах леса, приведет к невозможности его незаконного использования, сохранит его для будущих поколений.

За прошедший период изменились и подходы к принятию решений в области градостроительной политики. Все больше и больше в принятии таких решений принимают участие жители. Так, например, в плотном диалоге с гражданами, принимается ряд мер по сохранению парка 60-летия Советской власти.

Ремонтные работы дорожного покрытия в Самаре ведутся постоянно

Дороги

Новые автомобильные дороги и масштабный ремонт

Даже гости города замечают: ситуация с качеством дорог в Самаре многкратно улучшилась. За пять лет на ремонт и реконструкцию дорожного покрытия направлено около 7 млрд рублей, это помогло улучшить качество 374 км автомобильных дорог. Еще 7 автомобильных дорог было построено: шесть из них расположены в Волгаре, одна - в Красноглинском районе. Две дороги строят прямо сейчас.

124 км покрытия в 2021 и 2022 году отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Комплексно отремонтировали Волжский проспект, привели в порядок такие улицы как Гагарина, Советской Армии, Физкультурная, Магистральная, Ивана Булкина, Товарная, Сергея Лазо с прилегающими участками, ведущими к преобразившейся Вертолетной площадке, и др. В ряде улиц, например, Авроры, Алма-Атинская, ремонтные работы на средства нацпроекта продолжатся и в следующем году.

На год раньше в рамках дорожного нацпроекта в региональной столице была возведена двухуровневая развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Рабочее движение по ней запустили 14 октября. Прилегающую инфраструктуру привели в порядок городские профильные службы. В мероприятии в честь открытия рабочего движения по новой развязке приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава г. о. Самара Елена Лапушкина.

ЦИФРЫ

На 36% снизился показатель аварийности в Самаре с 2018 года

Более чем на 20% увеличилась доля автодорог, которые соответствуют нормативным требованиям.

Новые модельные библиотеки - это идеальное культурное пространство

Культура

Новый музей, театр и модельные библиотеки

Культурная жизнь в областной столице также развивается семимильными шагами. За пять лет в городе появился новый музей Эльдара Рязанова и театр «Мастерская» - для детей и молодежи. Красноглинский Дом Культуры «Искра» был передан в муниципальную собственность и теперь там с удовольствием организуют досуг граждан.

30 объектов культуры за минувшую пятилетку были капитально отремонтированы, например, в лучшую сторону преобразился ДК «Октябрь», а сейчас ведется реставрация Дворца культуры на площади Кирова.

Для жителей города распахнули свои двери четыре модельные библиотеки - каждая из них по праву стала центром притяжения в своем районе для взрослых и детей. Теперь это не только хранилища книг, но и место встреч с единомышленниками, площадка для культурных событий.

Многое сделано и для музыкальных школ: только в 2022 году 10 из них получили новые музыкальные инструменты более чем на 57 миллионов рублей - рояли, пианино, струнные, народные и духовые инструменты.

Экология

Польза для Волги

Одним из главных проектов в этом направлении стала масштабная реконструкция ГОКС. С начала эксплуатации очистные сооружения не подвергались реконструкции ни разу, и их физический износ составлял 80%. Благодаря федеральной программе «Оздоровление Волги» работы на сооружениях стали возможны. Сейчас уже завершена реконструкция станции ультрафиолетового обеззараживания, к концу подходит обновление комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов.

Ярмарки - это возможность купить продукцию местных производителей

Торговля

Ярмарки для народа

Одна из важных задач - обеспечение жителей города доступной и востребованной продукцией местных производителей. Для этого в Самаре работают сезонные ярмарки, причем за пять лет их количество выросло с 2 до 38. Сейчас они размещаются в разных районах города, чтобы быть более удобными для жителей.

Также большая работа ведется по освобождению города от самовольно установленных незаконных объектов: часто они портят внешний вид Самары, представляют опасность, находясь на теплосетях, мешая ремонту коммунальных сетей. За пять лет был снесен 731 объект и эта работа продолжается.

КОНКРЕТНО

На связи с жителями

В октябре 2021 года в Самаре появился Муниципальный центр управления. Он нужен для оперативного решения проблем жителей, мониторинга социально экономической ситуации, информирования о событиях в городе и работе муниципалитетов. За год работы здесь обработали более 70 тысяч сообщений и обращений и помогли горожанам решить возникающие у них проблемы.

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