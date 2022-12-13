Новокуйбышевский НПЗ: Помощь землякам и природе - на постоянной основе

Волонтерское движение среди заводчан набирает обороты.

Благотворительность всегда была частью социальной политики НК НПЗ: в этом году, например, при поддержке предприятия городская больница смогла приобрести необходимый инструментарий, а музей школы №4 - новое оборудование. Но «творить благо» давно стало традицией не только для предприятия, но и для большей части коллектива. Волонтерское движение ширится и крепнет, все больше заводчан стремятся оказывать помощь тем, кто в ней очень нуждается - детям и взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию, общественным организациям, природе.

- С каждым годом сотрудники предлагают все больше собственных идей по организации акций, - рассказала ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре НК НПЗ Жанна Малышева. - Добровольчество стало неотъемлемой частью производственной жизни.

Волонтеры предприятия активно включились в программу «Платформа добрых дел», созданную «Роснефтью» в этом году. Заводчане организуют собственные акции, поддерживают корпоративные добровольческие проекты, всероссийские, а также всегда находят время и силы для участия в региональных мероприятиях. Так, на протяжении нескольких лет, нефтепереработчики являются постоянными партнерами экологических инициатив «Комсомолки» в рамках движения #Экоравновесие. Заводские отряды волонтеров неизменно откликаются на субботники по благоустройству родников Самарской области, очищению берегов Волги. Только этой осенью при участии новокуйбышевских нефтепереработчиков и их коллег с острова Проран собрали и вывезли на переработку около трех тонн мусора.

Внедрение культуры обращения с отходами эковолонтеры начали с собственного предприятия. Здесь раздельному сбору подлежит все - стекло, пластик, бумага. Только в этом году на заводе собрано 32 тонны макулатуры! Обучают бережному отношению к природе и подрастающее поколение. В детском лагере «Гагарин» волонтеры проводят занятия по сортировке мусора, а чтобы практика не расходилась с теорией, установили здесь контейнеры для сбора пластиковых бутылок и крышечек.

- Дети радуются, когда видят свой вклад в охрану природы, а мы - что помогаем им расти ответственными, - улыбается Жанна Малышева.

Помощь природе - одно из самых массовых направлений работы заводских добровольцев. В этом году их усилиями Новокуйбышевск стал еще зеленее - в рамках акций «Зеленая весна» и «Кедры России», а также субботников по благоустройству заводчане высадили в городе более 600 деревьев.

Социальное волонтерство на предприятии тоже активно поддерживается: в этом году в День донора нефтепереработчики сдали в областной банк более 100 литров крови, регулярно проводятся акции по сбору средств первой необходимости для социально-реабилитационных организаций. Но самая любимая заводчанами акция - «Елка желаний», которую здесь традиционно наряжают в декабре. Кроме гирлянд и игрушек, ее украшают детские мечты - письма-надежды на новогодние чудеса. На исполнение желаний сотрудники предприятия не жалеют времени и денег. Один малыш, например, мечтал побывать на кремлевской елке, и коллектив НК НПЗ подарил ему это незабываемое путешествие.

- С каждым годом коллеги все быстрее разбирают просьбы с елочки, - рассказала Жанна Малышева. - На этот раз ее украшали 40 писем-желаний деток с ограниченными возможностями здоровья. Уверена, что под Новый год все их мечты исполнятся!

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