«Пусть приговор будет тяжелым»: мать потребовала жесткого наказания для парня с сайта знакомств, который убил ее дочь

Евгения Мишустина судят за жестокое убийство Фото: Наталья АРТЯКОВА

Прокурор запросил 21 год тюрьмы для самарца, который зарезал девушку с сайта знакомств. Прения сторон по делу о жестоком убийстве 21-летней Алены Кругловой состоялись в Самарском областном суде 13 декабря 2022 года. Журналист «КП-Самара» побывала в суде. Рассказываем подробности громкого дела.

Менял возлюбленных и показания в суде

Напомним, в июне 2021 года юную Алену Круглову нашли в комнате в общежитии на Ново-Садовой, ее руки и ноги были связаны веревкой, а горло перерезано. Подозреваемого в жестоком убийстве задержали сразу, им оказался знакомый девушки Евгений Мишустин. Он познакомился с Аленой Кругловой на сайте знакомств. До этого у него уже были отношения с некой Ириной В., которой за несколько дней до убийства понадобились деньги на лечение. В переписке с ней Мишустин говорит, что найдет деньги. А после расправы над Аленой он ограбил ее и перевел нужную сумму на счет своей возлюбленной.

Во время суда Мишустин вдруг изменил показания и сообщил, что убить девушку его заставил голос в голове. Позже сообщил, что изменил показания, чтобы посмотреть, как работает система правосудия. Поведение самарца вызвало шквал негодования в зале суда. Однако судья нашла в его словах противоречия, так как деньги, украденные у жертвы, он все же перевел другой девушке.

«Умысел на ограбление возник после убийства»

Выслушав все показания свидетелей, родственников и экспертов, суд принял решение перейти к прениям сторон. Гособвинение запросило для Евгения Мишустина 21 год лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита не согласилась и подала ходатайство на смягчение приговора для своего клиента. Адвокат Мишустина заявил, что умысел на ограбление у его клиента возник после убийства, поэтому по совокупности совершенных преступлений, по мнению защитника, необходимо пересмотреть статьи, по которым обвиняют его подзащитного. Кроме того, адвокат считает, что проведенная ранее психолого-психиатрическая экспертиза полностью не отражает всей картины состояния здоровья Мишустина.

- Я понимаю, что мои слова ничего не изменят, но я хочу извиниться перед потерпевшей стороной. Больше мне нечего сказать, - сказал на прениях обвиняемый Евгений Мишустин.

Мать до сих пор не может прийти в себя

Представитель потерпевшей стороны адвокат Владимир Красиков во время прений обратил внимание суда на характер травм, от которых скончалась Алена Круглова. По словам адвоката, девушка испытала жуткие страдания. Мать погибшей до сих пор не может прийти в себя и все заседание безутешно плакала. Алена была ее единственной дочерью.

Владимир Красиков попросил не признавать чистосердечное признание Мишустина в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора, так как оно было написано уже после задержания убийцы сотрудниками полиции. Адвокат и мать погибшей попросили судью назначить максимальное наказание Евгению Мишустину.

- Пусть приговор будет тяжелым, - попросила мать судью.

Судья выслушала все мнения и удалилась для принятия решения. Приговор будет озвучен после последнего слова Евгения Мишустина.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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