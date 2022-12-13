Пищеблоки в школах, тракторы и детсады: на что будут тратить деньги из бюджета в Самары в 2023 году

Стало известно, на что потратят деньги из бюджета Самары в 2023 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

13 декабря 2022 в Думе Самары депутаты и представители горадминистрации обсуждали бюджет областной столицы. По признанию Елены Лапушкиной, ранее в администрации города некоторые строчки документа стали причиной жарких споров. Но на сегодняшнем заседании думы никаких страстей уже не кипело, и все решения были приняты в плановом порядке единогласно. Рассказываем, на что собираются тратить деньги из бюджета Самары в 2023 году.

Миллиарды на аварийное жилье

Сначала народные избранники обсудили исполнение бюджета 2022 года и дополнительные финансы, которые еще успеют поступить в городскую казну до 31 декабря. Ключевые изменения здесь коснулись выделения средств на переселение граждан из аварийного жилья. На эти цели из вышестоящих бюджетов городу безвозмездно «упал» кусок размером более чем 2,2 млрд рублей.

- Это беспрецедентная сумма, - так охарактеризовал этот факт возглавляющий думу Алексей Дегтев.

Из этого же транша 129,7 млн рублей перепало транспортным предприятиям города. Обе эти суммы нужно будет успеть освоить в 2022 году.

Собственные средства городского бюджета направляются, среди прочего, на капремонт многоквартирных домов, аварийные работы в школах и детсадах, содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов.

Как стало известно из отчета, за 9 месяцев текущего года Самара получила почти на треть больше доходов (на 6,8 млрд рублей), чем за такой же период 2021 года. В основном это удалось за счет роста безвозмездных поступлений.

Что касается расходной части бюджета, то больше всего средств в 2022 году было потрачено на образование (43,3%), ЖКХ (20%), дорожную деятельность и транспорт (19%).

В итоге доходы бюджета Самары в 2022 году составят 46,464 млрд рублей, а расходы – 47,889 млрд. Дефицит, таким образом, составит чуть менее полутора миллиардов рублей.

Благоустроят парки и построят детсад

На следующие два года бюджет запланирован бездефицитным – 34,935 млрд рублей в 2023 году и 33,691 млрд – в 2024-м.

Дополнительные средства будут направлены в предстоящие два года на капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций, содержание контейнерных площадок и закупку техники для коммунальных нужд.

Кроме того, будет благоустроен парк «Молодежный» в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Воронежской, Ставропольской и Ново-Вокзальной. А в большом квартале между проспектом Кирова, Московским шоссе, улицами Стара-Загора и Воронежской найдется место для строительства нового детского сада.

Не окончательный вариант

Законодатели акцентируют внимание на то, что более 15 млрд рублей (а это 83% всех расходов бюджета) будет вложено в социальную сферу. В частности, предусмотрены расходы на проектирование, строительство и ремонт автодорог, дождевой канализации, социальную поддержку отдельных категорий граждан, закупку квартир для переселенцев из аварийного жилья.

Не на все из того, что было предложено депутатами, на данный момент нашлись средства. В результате дискуссий, предшествовавших принятию бюджета, составлен «лист ожидания». В него вошли объекты, требующие капитального ремонта, обеспечение школ и детсадов мерами антитеррористической и пожарной безопасности, ограничение доступа к пустующим зданиям и территориям, ремонт тротуаров, монтаж уличного освещения и т.п.

Депутаты сошлись на том, что этот вариант бюджета на 2023 год – не окончательный и еще будет дорабатываться. По мере того как городу будут поступать средства из вышестоящих бюджетов, объекты из «листа ожидания» будут перемещаться в строчки закона.