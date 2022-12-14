Самарские хирурги впервые в России установили отечественный эндопротез голеностопа

Врачи провели уникальную операцию по замене голеностопного сустава / Фото: СамГМУ

Самарские хирурги провели уникальную операцию. Они полностью заменили 46-летнему пациенту голеностопный сустав. Для этого впервые в России был использован отечественный эндопротез.

Создали новый сустав

Год назад самарец получил тяжелый перелом лодыжек и повредил голеностопный сустав. Перелом сросся неправильно, из-за чего мужчину стали мучить сильные боли. Он не мог нормально ходить. Помочь пациенту могла только полная замена сустава.

В июле 2022 года мужчина обратился к Клиники СамГМУ. Медики осмотрели его, провели дополнительные обследования и приступили к изготовлению протеза. Создание нового сустава заняло около двух месяцев.

Пациента мучили сильные боли из-за неправильно сросшегося перелома / Фото: СамГМУ

До недавнего времени в России подобные операции проводили только в ведущих федеральных медучреждениях с использованием импортных протезов. Специалистам центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ удалось разработать эндопротез, который может заменить иностранные аналоги. По словам доцента кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии Виктора Иванова, все материалы и конструкция прошли проверки на биосовместимость, цитотоксичность, а также трибологические испытания.

Подарили избавление от боли

— Эндопротез — индивидуальный. Его невозможно поставить другому человеку. Операция протезирования голеностопного сустава, которую провели пациенту, — достаточно трудоемкая. Она длилась три часа, — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 Клиник СамГМУ Александр Панкратов.

Трудоемкая операция заняла три часа / Фото: СамГМУ

Операция прошла успешно. Теперь мужчине предстоит провести в стационаре около двух недель. Процесс восстановления займет примерно три месяца. Его пациент будет проходить уже амбулаторно. Благодаря замене голеностопного сустава самарец сможет не только избавиться от боли, но и вернуться в дальнейшем к своей работе.

Отметим, индивидуальные эндопротезы выпускают в Центре серийного производства СамГМУ. Импланты изготавливают из титана и циркониевой керамики, которая способна прирастать к кости. При создании 3D-модели импланта используют данные КТ и МРТ пациента. Это позволяет сделать эндопротез с учетом всех анатомических особенностей человека и уменьшить риск осложнений.

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