Засыпавшие Приволжье снегопады добрались до Самары

Парк 60-летия Советской власти засыпало снегом Фото: Ольга НОВИКОВА

До Самары добрались снегопады, накрывшие на этой неделе Приволжье. В ночь на четверг, 15 декабря 2022 года, в городе выпал долгожданный снег, сменив серую унылость на новогоднее настроение.

Снег укрыл белым покрывалом улицы Самары Фото: Наталья АРТЯКОВА

Самарцы уже давно не видели снега. Более-менее сильный был в конце ноября. После него на улицах остались только отдельные заледеневшие куски, которые прохожие раскатали до состояния катка. Горожане уже устали наблюдать голый асфальт и так обрадовались долгожданному снегу, что даже попросили в соцсетях его не трогать:

- Просьба ко всем: снег не ешьте. Это на Новый год.

Машины за ночь припорошило снегом Фото: Наталья АРТЯКОВА

Прошел снег и в Тольятти. Одному из местных жителей удалось запечатлеть заснеженный бульвар Луначарского, по которому еще не ступала нога человека. Выглядит красиво, как будто дорогу укрыло пушистое белое покрывало.

Бульвар Луначарского в Тольятти, по которому еще не ступала нога человека / Алексей Денисов / vk.com/tlt_01

Удивительное дело, но в этот раз коммунальщики действительно оказались готовы к снегу. Уже с утра площадки возле подъездов были подметены, тротуары расчищены, а на дорогах не скопились огромные пробки. По крайней мере, более чем радужная картина в районе пересечения проспекта Кирова и Московского шоссе, на улице Ташкентской. Ближе к центру города снег еще можно увидеть на тротуарах, но его уже активно убирают дворники.

Коммунальщики уже вовсю расчищают тротуары от снега Фото: Ольга НОВИКОВА

По прогнозам синоптиков, снег пока не собирается покидать Самарскую область. В четверг и пятницу, 15 и 16 декабря 2022 года, в регионе ожидается небольшой снег. В субботу, 17 декабря, возможны уже умеренные осадки, а также мокрый снег. Остается надеяться, что на этот раз он не растает и продержится до Нового года.

К большой радости горожан, прошедший снег не сковал движение транспорта Фото: Ольга НОВИКОВА

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