Региональный центр компетенций Самарской области прошел сертификацию

Фото: предоставлено министерством промышленности Самарской области

Региональный центр компетенций Самарской области доказал свое право быть частью национального проекта «Производительность труда», пройдя сертификацию Федерального центра компетенций. Оценка велась по ряду критериев: учитывались результаты предприятий, участвующих в проекте, организация работы «Фабрики процессов», развитие сотрудников, структурирование работы центра.

Комиссия познакомилась с работой участников нацпроекта – компаний «Элкон» и «ВИC-Авто». На последнем представители комиссии увидели результат внедрения бережливых технологий. Здесь в цехе сварки кузова пикап время работы над продукцией сократилось на 31%, и на 43% увеличилась сменная выработка. Тольяттинское предприятие выпускает пикапы на базе Lada Granta: аварийно-спасательные, пожарные, кинологические, социальные. Технологии, которые были внедрены в результате работы сотрудников РЦК, помогли сэкономить время, которое уходило на поиск вспомогательной оснастки и ожидание кран-балки. Также внедрили в работу транспортировочные тележки для перевозки кузовов между сварочными постами. Все это помогло предприятию рассчитывать на увеличение выпуска своей продукции, а следовательно и на получение большей прибыли.

Производство «ВИC-Авто» Фото: предоставлено министерством промышленности Самарской области

На «Элконе», который производит бетонные заводы, работы в рамках нацпроекта еще незавершенны.

Команда Регионального центра компетенций реализует пилотный проект на участке сварки. Здесь производят силосы (емкости для хранения сухих бетонных смесей) и парогенераторы. По завершении работ на участке планируется увеличить выпуск силосов с 13 до 25 штук. Для этого планируется стандартизировать работу, применить диаграммы «Спагетти» и другие инструменты бережливого производства. Чтобы достичь целей также на участке произведут перепланировку цеха, а затем переместят его в новое здание

Все решения, которые принимались сотрудниками РЦК, комиссия отметила положительно, но некоторые вопросы потребуют доработки.

- Результаты сертификации – это оценка качества нашей работы. Это также объективная оценка и вовлеченности команд на предприятиях. Все рекомендации мы, безусловно, возьмем на вооружение, – прокомментировал директор РЦК Самарской области Константин Серов.

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин отметил важность работы РЦК:

– Национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты в области бережливого производства Самарского регионального центра компетенций успешно помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. В конечном счете выигрывают все: и сотрудники, и предприятие. Управленческая команда Правительства Самарской области и глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации национального проекта. В условиях санкционной агрессии в отношении России задача импортозамещения, которую успешно помогает решить нацпроект, тесно связана с повышением производительности труда.

Возможностью, предоставляемой государством в Самарской области уже воспользовались 144 предприятия, которые стали участниками национального проекта. В нем приняли участие 2161 сотрудников компаний. До конца 2024 года список участников планируется пополнить до 169.