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Общество28 марта 2023 18:27

В Самаре пьяный пассажир подрался с кондуктором трамвая №22

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Кондуктор дал "сдачи" пьяному пассажиру. Фото: "Подслушано Самара"

Кондуктор дал "сдачи" пьяному пассажиру. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители рассказали о кровавой драке в трамвае №22. Кондуктор подрался с пассажиром во вторник, 28 марта 2023 года.

Очевидцы опубликовали кадры последствий драки в социальных сетях. Судя по видео, кондуктор и пассажир не смогли договориться об оплате. Работник трамвая ударил мужчину по лицу и рассек ему бровь. Другие пассажиры возмутились поведением нападавшего и покрыли его нецензурной бранью. О причинах конфликта сообщили представители ТТУ журналисту «КП-Самара».

- Кондуктор Бархат А. работает уже полгода и получал только положительные характеристики. Вечером, в 20:15, в вагон на улице Осипенко зашел пассажир в состоянии алкогольного опьянения и отказался оплачивать проезд. После просьбы кондуктора мужчина перешел в другой вагон, где распустил руки, - сообщили в ТТУ,

Как оказалось, кондуктор защищался от нападавшего. На остановке «Университет. Глазная больница» буйный пассажир выскочил из вагона и убежал. В трамвае также находились две девушки, которые поддерживают сторону кондуктора и готовы дать показания в полиции. В ТТУ выясняют, не превысил ли сотрудник пределы самообороны.

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