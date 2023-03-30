Виртуальный учебник с «живыми» иллюстрациями: самарские ученые создали первую в России платформу для изучения двигателей

Ученые создали точные 3D-модели двигателей и поместили их в виртуальную реальность / Фото: Самарский университет

В Самаре создали первую в России образовательную платформу для изучения авиационных и ракетных двигателей в виртуальной реальности. Программный комплекс позволяет более эффективно и наглядно изучать агрегаты. Авторы разработки – специалисты инжинирингового центра Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Поместили двигатели в виртуальную реальность

Ученые создали точные 3D-модели двигателей и поместили их в виртуальную реальность. Чтобы погрузиться в нее, используются VR-очки и контроллеры. Программный комплекс позволяет подробно и наглядно изучать внутреннее устройство двигателей (даже мелкие детали), разбирать и собирать их. Как отмечают разработчики, созданная ими платформа гораздо эффективнее, чем изучение установок по чертежам.

– На основе нашей платформы можно будет собирать и разбирать 3D-модели двигателей, запускать их в работу и следить за процессами внутри них, выявлять возможные неполадки и даже заменять дефектные детали. Это как виртуальный справочник или учебник с «живыми» иллюстрациями, – рассказал директор инжинирингового центра Иван Зубрилин.

Платформа позволит изучать всю "анатомию" двигателей, а также собирать и разбирать их / Фото: Самарский университет

Виртуальный учебник для студентов и школьников

Сейчас платформа предусматривает изучение газотурбинных, жидкостных, ракетных и поршневых двигателей. В дальнейшем в нее могут добавить и модели других установок.

Разработчики отмечают, что программный комплекс предназначен для обучения не только студентов профильных специальностей. Его можно будет использовать в рамках профориентации школьников и для повышения квалификации сотрудников двигателестроительных предприятий. Таким образом, платформа – универсальна и общедоступна, пользователи смогут подключиться к ней через интернет.

Добавят новые «страницы»

– Технически и функционально платформа готова к использованию. Сейчас завершаем последние штрихи, – отметил Иван Зубрилин.

По словам руководителя проекта VR в двигателестроении инжинирингового центра Ильи Лейковского, в настоящее время на платформу загружены несколько 3D-моделей двигателей. В ближайшие месяцы в виртуальный учебник добавят «страницы» с основными агрегатами, которые изучают в Самарском университете.

Войдут в программу и оцифрованные экспонаты центра истории авиационных двигателей. Там собрана крупнейшая в мире коллекция советских и российских газотурбинных двигателей и все типы воздушно-реактивных авиадвигателей. Также в ЦИАД есть агрегаты, предназначенные для вертолетов, ракет и танков.

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