Виртуальный учебник с «живыми» иллюстрациями: самарские ученые создали первую в России платформу для изучения двигателей

Ученые создали точные 3D-модели двигателей и поместили их в виртуальную реальность / Фото: Самарский университет
В Самаре создали первую в России образовательную платформу для изучения авиационных и ракетных двигателей в виртуальной реальности. Программный комплекс позволяет более эффективно и наглядно изучать агрегаты. Авторы разработки – специалисты инжинирингового центра Самарского университета имени академика С.П. Королева.
Ученые создали точные 3D-модели двигателей и поместили их в виртуальную реальность. Чтобы погрузиться в нее, используются VR-очки и контроллеры. Программный комплекс позволяет подробно и наглядно изучать внутреннее устройство двигателей (даже мелкие детали), разбирать и собирать их. Как отмечают разработчики, созданная ими платформа гораздо эффективнее, чем изучение установок по чертежам.
– На основе нашей платформы можно будет собирать и разбирать 3D-модели двигателей, запускать их в работу и следить за процессами внутри них, выявлять возможные неполадки и даже заменять дефектные детали. Это как виртуальный справочник или учебник с «живыми» иллюстрациями, – рассказал директор инжинирингового центра Иван Зубрилин.
Платформа позволит изучать всю "анатомию" двигателей, а также собирать и разбирать их / Фото: Самарский университет
Сейчас платформа предусматривает изучение газотурбинных, жидкостных, ракетных и поршневых двигателей. В дальнейшем в нее могут добавить и модели других установок.
Разработчики отмечают, что программный комплекс предназначен для обучения не только студентов профильных специальностей. Его можно будет использовать в рамках профориентации школьников и для повышения квалификации сотрудников двигателестроительных предприятий. Таким образом, платформа – универсальна и общедоступна, пользователи смогут подключиться к ней через интернет.
– Технически и функционально платформа готова к использованию. Сейчас завершаем последние штрихи, – отметил Иван Зубрилин.
По словам руководителя проекта VR в двигателестроении инжинирингового центра Ильи Лейковского, в настоящее время на платформу загружены несколько 3D-моделей двигателей. В ближайшие месяцы в виртуальный учебник добавят «страницы» с основными агрегатами, которые изучают в Самарском университете.
Войдут в программу и оцифрованные экспонаты центра истории авиационных двигателей. Там собрана крупнейшая в мире коллекция советских и российских газотурбинных двигателей и все типы воздушно-реактивных авиадвигателей. Также в ЦИАД есть агрегаты, предназначенные для вертолетов, ракет и танков.
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