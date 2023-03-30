ФАС заподозрила регоператора Самарской области в сговоре с транспортировщиками ТКО

Мусорный регоператор вновь попал под пристальное внимание антимонопольного органа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении мусорного регоператора Самарской области и пяти транспортировщиков ТКО. Их заподозрили в картельном сговоре.

Суть претензий ФАС

У ФАС появились вопросы к регоператору – ООО «ЭкоСтройРесурс», а также к компаниям «ТрансРесурс», «Трансэко», «Транском», «Дакант» и «Чистый город», которые занимаются перевозкой твердых коммунальных отходов. Ведомство считает, что они могли заключить антиконкурентное соглашение, целью которого было ограничение числа потенциальных участников торгов и создание преимущественных условий транспортировщикам ТКО. Речь идет об аукционах, которые проходили в Самарской области в 2019-2021 годах.

- В действиях транспортировщиков ТКО также усматриваются признаки картельного сговора. Его цель – поддержание цен на торгах. Действия компаний привели к заключению большинства контрактов с минимальным снижением цены. Общая сумма начальной (максимальной) стоимости контрактов превысила 31,2 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе ФАС России.

Если вина компаний будет доказана, то их ждет наказание рублем. Им грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения».

Ответ регоператора

Информацию о возбуждении ФАС дела прокомментировал директор «ЭкоСтройРесурса» Михаил Захаров. Он сообщил «КП-Самара», что ведомство не направляло в адрес регоператора никаких претензий.

- Мы направили ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Суть обвинений из указанного пресс-релиза не ясна. Жалоб от заинтересованных лиц ни в адрес ФАС России, ни в адрес регионального оператора за всю историю торгов не поступало. Возбуждение дела не равно подтверждению обвинений, - отметил Михаил Захаров.

По словам главы компании, дело инициировано депутатом Госдумы РФ Михаилом Матвеевым. Он отмечает, что надзорные органы не могут не реагировать на заявление парламентария. Также Михаил Захаров добавил, что за последнее время было уже несколько громких обвинений в адрес регоператора, однако они не подтвердились ни при проверках, ни в судах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.