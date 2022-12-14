В самарском вузе рассказали, как увеличить шансы на поступление в экономический университет в Самаре

Врио ректора Елена Кандрашина рассказала об образовательных возможностях вуза. Фото: предоставлено СГЭУ.

Пусть меня научат

В 2023 году при поступлении в вузы Самарской области не будет второй волны зачисления на бюджет. Это значит, что абитуриентам нужно максимально подготовиться к первой и единственной. В помощь им – дни открытых дверей, которые вузы проводят заранее, чтобы подростки и их родители успели скорректировать свои планы и выстроить стратегию поступления на желаемую специальность.

Какие предметы ЕГЭ лучше выбрать? Каковы шансы пройти на «бюджет» на ту или иную специальность?Чему конкретно учат на той или иной программе? Как решаются вопросы трудоустройства выпускников? На эти и множество других вопросов в минувшие выходные учащимся 9-11 классов в рамках дня открытых дверей отвечали руководители, преподаватели и студенты Самарского государственного экономического университета.

- Дочь заканчивает Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж, учится здесь на подготовительных курсах, а по поводу выбора направления высшего образования пока вопрос открытый: право либо управление персоналом. Нужно определиться, поэтому мы здесь, и будем принимать решение всей семьей, - рассказала «КП» Наталья Ежова.

Примечательно, что некоторые абитуриенты действительно присматриваются к будущему вузу сильно заранее – в 10 и даже 9 классе.

- Мне очень нравится математика и информатика, есть определенные успехи в этих предметах. Я хотел бы в дальнейшем получить высшее образование в сфере IT-технологий и информационной безопасности. Пришел узнать, что для этого нужно, - поделился 9-классник Максим Утешев.

День открытых дверей дал всю необходимую информацию родителям абитуриентов. Фото: предоставлено СГЭУ.

Пространство возможностей

Сразу при входе каждому гостю вручали «пакет абитуриента» с полезной информации о вузе, а также буклет с расписанием основных дат приемной кампании – 2023. В фойе можно было познакомиться с содержанием основных образовательных программ как высшего, так и среднего профессионального и предпрофессионального образования. А затем в актовом зале руководители университета рассказали более подробно о процессе образования и условиях поступления.

- Сегодня мы называем наш университет пространством возможностей, - рассказала врио ректора Елена Кандрашина.- У нас внедрена уникальная система «Образование будущего, просто как 2+2». Она дает нашим абитуриентам возможность выбрать сразу две образовательные программы, в том числе с разных направлений подготовки. Выпускник практически одновременно получит два диплома о высшем образовании.Кроме того, если в процессе обучения студент понимает, что ошибся с выбором направления, он может сменить образовательный вектор до конца второго курса.

Экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, торговое дело, социология, юриспруденция, туризм, реклама и связи с общественностью и многое другое – выбор актуальных специальностей в вузе действительно очень велик. Есть возможность обучаться в формате бакалавриата, специалитета, магистратуры. Кроме того, выпускник экономического университета может выйти из него с готовым бизнесом: здесь создан центр развития предпринимательства, а также существует особая образовательная программа, реализуемая совместно с фондом«Капитаны», и сетевые программы в партнерстве с московскими вузами.

- Обучение носит практико-ориентированный характер. Помимо привычных лекций и семинаров используются формат форумов, выездных лагерей и т.д.Самое уникальное – система ценностей: для наших студентов обязателен ЗОЖ, занятия каратэ. Мы развиваем в них лидерство, способность брать на себя ответственность и быть крутыми предпринимателями. На 4 курсе вместо диплома готовится старт-ап, - рассказал руководитель образовательной программы «Капитаны» Дмитрий Стулов.

Какой ЕГЭ сдавать «управленцу»?

Как отметила директор института менеджмента СГЭУ, доцент, кандидат экономических наук Елена Трошина, больше всего абитуриентов волнует выбор программы вуза и ЕГЭ для поступления в него.

- Очень часто возникающий вопрос: выбрать техническую программу, где много бюджетных мест, или экономическую либо управленческую, которые также востребованы и интересны, но по ним бюджетных мест меньше. Чтобы помочь ребятам и их родителям сориентироваться, мы детально рассказываем о содержании программ. Так легче «примерить» на себя и понять, как действовать дальше, какие знания и компетенции подтягивать, какие предметы ЕГЭ выбрать: физику и информатику с прицелом «на бюджет» или обществознание, историю, иностранный язык, чтобы учиться по призванию, - пояснила Елена Трошина.

Директор института менеджмента вуза Елена Трошина ответила на десятки вопросов абитуриентов. Фото: предоставлено СГЭУ.

Поступающим на заметку: в будущей приемной кампании сохраняется возможность так называемых «Альтернативных предметов».

- Например, чтобы поступить на направление «Менеджмент», нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике (профильный уровень) и один из альтернативных предметов - обществознание или иностранный язык. Мы рекомендуем выбрать как минимум 4 предмета для сдачи ЕГЭ, это увеличит шансы на поступление, так как вы можно выбрать для предъявления лучший результат по альтернативному предмету, - подсказала Елена Кандрашина.

От туризма до прокуратуры

Еще один вопрос, который волнует абитуриентов и родителей на пороге университета – перспективы дальнейшего трудоустройства.Проректор по взаимодействию с государственными и корпоративными структурами Елена Ширнина рассказала, что у вуза есть более 2000 партнеров, которые предоставляют возможности для прохождения практик и стажировок, и 369 - тех, кто наиболее тесно взаимодействует по разным направлениям подготовки. Многие партнеры присматривают себе будущих сотрудников еще на этапе стажировок – таков тренд современных работодателей.

Некоторые из них идут дальше – воспитывают и обучают потенциальных кандидатов «под себя». Так, в экономическом университете появились необычные форматы – корпоративные школы со сроком обучения 3-6 месяцев. Получая базовое образование, студент имеет возможность бесплатно пройти специализацию, например, в школе «Сбера», «ВТБ», «Внешнего кадрового резерва ГУ МВД по Самарской области» и «Основы прокурорский деятельности». А затем – высокий шанс устроиться на работу в эти структуры и сделать там успешную карьеру, поскольку его компетенции будут максимально соответствовать требованиям работодателя.

Также в вузе есть 4 корпоративные образовательные программы формата бакалавриат и специалитет – обучение под конкретного работодателя с последующим трудоустройством в министерство внутренних дел, следственные органы, прокуратуру и сферу гостиничного бизнеса. Есть и кадровые конкурсы, пройдя которые, можно поступить на работу в «Газпром Межрегионгаз Самара» или «ОДК-Кузнецов».

За последние несколько лет отдел трудоустройства вуза закрыл более 2000 рабочих мест у своих партнеров. Но для будущих выпускников в постоянно обновляемой базе вакансий университета есть еще немало предложений.

Вуз — это не только учеба, но и активная студенческая жизнь. Фото: предоставлено СГЭУ.

Образование среднее – перспективы отличные

Год от года растет популярность среднего профессионального образования как среди выпускников 9-х, так и 11-х классов.

- Ежегодно у нас увеличивается и набор студентов, и отклик:этому способствует большой выбор специальностей и качественная подготовка. Для поступления не нужны результаты ЕГЭ и ОГЭ – только средний балл аттестата. Среднее профессиональное образование открывает хорошие перспективы выпускникам, которые не добрали баллов при поступлении в высшую школу: они могут закончить колледж, по результатам внутренних испытаний быть зачисленными на сокращенный срок обучения и получить диплом о высшем образовании, - рассказала декан факультет среднего профессионального и предпрофессионального образования,доктор экономических наук, профессор Мария Сураева.

В день открытых дверей абитуриенты и их родители также смогли более тесно пообщаться с руководителями и преподавателями университета и получить из первых уст ответы и советы относительно личной ситуации – от беглой профориентации до конкретики образовательного процесса.

СПРАВКА

Как увеличить шансы поступления на бюджет

Дополнительно к результатам ЕГЭ причисляются баллы за индивидуальные достижения (максимум 10 баллов):

- 10 баллов – за «отличный» аттестат;

- 3-5 баллов – за призовые места в олимпиадах и конференциях, которые организует вуз;

- 2 балла – за значок ГТО;

- 1 балл – за участие в добровольческих программах. Книжку волонтера необходимо зарегистрировать на сайте Добро.ру. В ней должно быть отражено не менее 100 часов волонтерских работ.