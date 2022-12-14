«Кто уйди – я уйди?»: учительница влепила пятикласснику подзатыльник за хамство и подверглась травле

Школьники сняли на видео конфликт между учеником и учителем. Фото: скрин видео

В Самарской области учительница влепила пятикласснику подзатыльник за хамство и подверглась за это травле в социальных сетях. Видеозапись, на которой запечатлен конфликт, очевидцы выложили в одном из пабликов города Отрадный. И читатели моментально разделились на два лагеря. Одни организовали целую кампанию по преследованию педагога, другие, напротив, уверяют, что ученик сам виноват, что довел уважаемого в школе учителя своим поведением. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

«Жалуйся теперь матери своей»

Все произошло в отрадненской школе №6 на уроке математики. На минутной видеозаписи видно, как педагог стоит около парты, за которой сидит один из учеников. Видео кто-то из учеников начал снимать уже в тот момент, когда конфликт разгорелся.

Диалог происходил на повышенных тонах.

- Тебя пусть дома гладят! – раздраженно бросила женщина.

- Уйди! – огрызнулся на учителя мальчик.

- Я уйди? – возмутилась педагог и молниеносно влепила хаму-ученику звонкий подзатыльник. - Бестолочь малая! Жалуйся теперь матери своей. Я сейчас тебе «уйду»…

В этот момент мальчишка бросился на женщину с кулаками и попытался ударить ее по лицу. Но женщина его скрутила и оттолкнула от себя.

Ученики, которые сняли конфликт на видео, многократно зациклили момент удара и для внушительности сопроводили его зловещим смехом.

- Вот так обращаются с детьми в образцовой школе номер шесть города Отрадного, - написали они в паблике. - Бедный ребенок, у него наверняка сотрясение от такого удара.

На видео попала только часть конфликта. Фото: скрин видео

«Ей только в зоопарке работать»

В комментариях читатели мгновенно разделились на два противоположных лагеря. Одни категорически осудили учителя за рукоприкладство.

- Увольнять таких нужно и судить. Это не учитель! - пишет Владимир Лоскутов.

- Это ужасно! Ей только в зоопарке работать, а не в школе с детьми! – считает Наталья Загонгораева.

- При любой ситуации преподаватель не должен поднимать руку на ученика! – возмущается Анастасия Назаркина. - Можно пойти к директору, вызвать родителей. В конце концов, отказаться работать с этим учеником. И вопрос к школе - где психолог?

«Переворачивал парты и матерился на учителя»

Однако другие комментаторы с такой позицией не согласились. Очевидцы сообщают в соцсетях, что конфликту предшествовало вызывающее поведение со стороны ученика. Денис Андриянов утверждает, что дети спровоцировали учителя и специально снимали это на видео, другие очевидцы говорят, что пострадавший ученик перед этим разбил чужой телефон, перевернул в классе несколько парт и обматерил учителя.

- Видео урезано, на нем нет момента, когда ребенок матерился в адрес учителя, - пишет Наталья Тимофеева. – На этого ученика уже писали докладные учителя разных предметов, и все бесполезно! Учитель просто не смог сдержаться.

Другие ученики также заступились за педагога.

- У этого педагога я учусь 7 лет, - говорит Динар Аитов. - Именно благодаря ей у многих выпускников хороший уровень подготовки по математике и многие ученики, включая меня, очень ей благодарны. Конечно, она совершила не особо правильный поступок с точки зрения закона. Но правильный с точки зрения справедливости. Этот молодой человек позволяет себе так разговаривать с человеком старше себя, проявляет неуважительное отношение к другим педагогам, выражается матом в общественных местах, портит школьное имущество, причиняет вред одноклассникам и одноклассницам.

«Идет служебная проверка»

В администрации школы №6 журналисту «КП-Самара» заявили, что им нечего сообщить по поводу случившегося конфликта. В министерстве образования и науки Самарской области журналисту «КП-Самара» пояснили, что знают о ЧП и разбираются в подробностях истории.

- В настоящий момент проводится служебная проверка. По ее итогам будут установлены все нюансы произошедшего, - прокомментировали в министерстве образования и науки Самарской области.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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